Крутое устройство от компании Baseus. Это и USB-концентратор, и картридер, ещё и HDMI разъём есть. Вообще устройство предназначено для продукции Apple, но также подходит и к некоторым другим производителям. Смотрите таблицу на странице продавца.

Устройство крепится за верхний край планшета или ноутбука, а кабель вставляется в разъём USB-C. Можно выбрать доставку из России.

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Цена $32.96 - 33.42

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10,1-дюймовый full HD гаджет 4 Гб RAM 64 Гб ROM. Восьмиядерный высокопроизводительный процессор MTK Helio P70 обеспечивает мощную производительность, позволяет использовать все современные приложения и программы. Arm Mali-G72 MP3 graphics обеспечивает на 40% более высокую производительность, чем у последнего поколения, что позволяет T30 легко обрабатывать большинство мобильных игр.

Благодаря аккумулятору 8000 мАч T30 обеспечивает 11 часов воспроизведения видео. Устройство не даст скучать ни взрослым ни детям, можно использовать для видеозвонков.

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Цена $219.99 - 244.99

Дисплей с матрицей E-ink имеет хорошую контрастность и не отражает свет, поэтому даже в солнечные дни вы сможете комфортно использовать устройство. 7-ми дюймовый экран с подсветкой и механические кнопки для навигации по меню делают чтение удобным в любое время.

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Многие любят слушать музыку одновременно с чтением художественно литературы, и электронная книга может использоваться как музыкальный плеер. Несмотря на бюджетность, устройство полностью русифицированное.

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Цена $39.14

Данный фен идеально подходит как для домашнего использования, так и для различных поездок. Мощность высокая- 2000 Вт, поэтому сушка занимает несколько минут. В нем есть 3 режима: теплый поток воздуха с сильной мощностью, горячий поток воздуха со слабой мощностью и горячий поток воздуха с сильной мощностью.

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Цена $15.23

Эта куртка имеет водоотталкивающую структуру. Она сшита из специального материала, который регулирует естественную циркуляцию воздуха, то есть, вам будет тепло, а холодный воздух не будет вам докучать. На куртке есть специальные светоотражающие маячки, которые делают ваше передвижение в ночное время безопасным. Зачастую такую куртку надевают на рыбалку, но ее также можно носить и в повседневной жизни. Посмотреть товар

Цена $15.92 - 17.86

Прибор для рыбалки, используется для обнаружения мест скопления рыбы, ее размеров, глубины нахождения, а также рельефа дна. Посылает сигнал на частоте 200 к герц. Диапазон глубины обнаружения до 183 метров. Погружной тип датчика, питание от батарейки ААА.

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Цена $97.65 - 100.80

В качестве операционной системы установлен Android 10, а это значит, что вы сможете получать все последние обновления системы. Размер оперативной памяти составляет 3 Гб, а емкость встроенной памяти 32 Гб. Разрешение основной камеры 13 МП. Также хочу упомянуть про водонепроницаемый корпус. Конечно, это не значит, что вы можете плавать с ним в воде, но если прольете чай или кофе, то ничего серьезного не случится.

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Цена $99.99 - 115.99

Перед Вами специальный медицинский контрольно-диагностический прибор под названием пульсоксиметр. Он предназначен для измерения уровня насыщения кислородом капиллярной крови. Прибор одевается на палец, а на встроенном дисплее уже отображаются показания. Стоимость такого девайса составляет 1302 рубля - за самую навороченную модель.

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Цена $11.51 - 16.83

Уже много лет такой тип сумок очень популярен и удобен. Сюда вполне может влезть все необходимое, например: телефон, ключи, кошелек, документы. Кроме того, сумка может дополнять образ, и сама по себе является стильным аксессуаром. На АлиЭкспресс полно бюджетных вариантов.

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Цена $8.07 - 10.14

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Очень красивые мужские наручные часы с деревянным ремешком. Их производит небезызвестная компания BOBOBIRD в Китае. Кстати, в магазине есть ещё три расцветки. Часы работают от батарейки, как ни странно, японской фирмы.

Часы имеют секундомер, поэтому если вы спортсмен, то эта функция вам будет полезна. Стрелки покрыты люминесцентной краской и светятся в темноте. Приходят в деревянной шкатулке, надетые на тканевую подушку. Поэтому можно взять и в подарок.

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Цена $28.79