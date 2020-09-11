Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умная розетка, двухсторонняя карта памяти и другое
Автомобильное зарядное устройство FLOVEME
Перед Вами универсальное автомобильное зарядное устройство, с цифровым дисплеем, отображающим текущее напряжение в сети автомобиля. Зарядка имеет 2 полноценных USB выхода с выходным напряжением 5 В, 3,1 А. Максимальная выходная мощность - 15 Вт.
Стоимость зарядного устройства составляет 357 рублей.
Цена $4.59
Набор для сборки модели паука
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Модель сделана из нержавеющей стали, меди, железа и пластика. Также в комплект входит все необходимое для сборки: детали, отвертка, пинцет и плоскогубцы. Такая модель прекрасно подойдет в качестве небольшого подарка на какой-нибудь праздник.
Цена $30.21
Электробритва
Мужская электробритва с плавающей головкой для чистого бритья. С помощью устройства можно корректировать прическу, усы и бороду. Работает от автономной батареи до 60 минут.
Отличный подарок для любимого мужчины. Ее можно промывать под водой, насадки сделаны из нержавеющей стали. Есть несколько режимов скорости и подсветка.
Цена $9.88 - 20.50
Флеш-накопитель
Двухсторонняя карта памяти с USB и micro-USB портами. Очень удобно благодаря такому дизайну передать фото/видео контент от смартфона на ПК и наоборот. У продавца есть варианты с 16 ГБ, 32 Гб и 64 ГБ. Флешка мощная, скорость записи 10, чтения 20. За такую цену покупка очень даже ничего, рекомендую.
Цена $4.70 - 11.94
Умная розетка
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Умная розетка - это очень удобное приспособление, которое является частью умного дома. Она сочетает в себе возможность голосового управления, совместимое с помощниками Amazon Alexa или Google Assistant. Розетка поддерживает операционные системы iOS и Android. С её помощью вы сможете усовершенствовать различные девайсы и технику, управляя ими удалённо по Wi-Fi. Она сделана из негорючего материала - поликарбоната, который обладает устойчивостью к воздействию пламени.
Цена $9.91 - 12.81
Виртуальная лазерная клавиатура
Виртуальная клавиатура с функцией дистанционной мыши, удобный гаджет для деловых людей, можно работать как днем так и ночью при отсутствии света, размер проекции до 25 см.
Используется совместно с любыми устройствами оснащенными wifi. Есть раскладка для русского и английского языка. Работает автономно, зарядка через usb.
Цена $32.39
Регистратор
Данная плата, помещающаяся на ладони - это 9-канальный регистратор, который предназначен для работы с IP-камерами видеонаблюдения. На алиэкспрессе его можно забрать примерно втрое дешевле, чем в российской рознице.
Видеорегистратор умеет работать с актуальным кодеком h.265 (HEVC), который обеспечивает хорошее качество картинки при умеренном битрейте. Охлаждение пассивное, поэтому никакого шума при работе не наблюдается. Размер устройства 70 x 120 x 30 мм.
Цена $31.14
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