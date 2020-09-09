Представляю Вашему вниманию мини компьютер Chatreey AN1. Он построен на базе процессоров AMD линейки Ryzen. На выбор предлагаются модели Ryzen 3 Pro 2200U, Ryzen 5 Pro 3500U и Ryzen 7 Pro 2700 U. По комбинации ОЗУ + ПЗУ здесь также можно выбирать - объем ОЗУ от 4 до 16 гигабайт, объем ПЗУ (SSD) - от 128 гигабайт до 1 терабайт. Также, есть комплектация без памяти - как раз ее советую выбрать, т.к. память и SSD можно докупить отдельно и дешевле. Стоимость компьютера без памяти составляет 15 296 рублей за версию Ryzen 3.

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Цена $196.00

Лаконичный и интересный дизайн, а также защиту от царапин, стирания, отпечатков пальцев и механических повреждений сочетает в себе оптическая беспроводная мышь XIAOMI Mi черного цвета. По сравнению с другими моделями этого же производителя данная мышь чуть больше, удобнее располагается в руке, а также приятна на ощупь за счет нежной матовой текстуры.

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К тому же мышь XIAOMI Mi относится к так называемой группе «тихих» мышей, то есть вы больше не услышите жалоб от ваших домочадцев, что звук клацания мешает им или отвлекает их. Вдобавок не нужно прилагать особых усилий для нажатия на кнопки, что не только облегчает нагрузку на вашу кисть, но и позволяет работать дольше и не чувствовать усталость. Посмотреть товар

Цена $8.50 - 11.33

Перед Вами классная новинка - настенное умное зеркало. Кроме своей основной функции, данный девайс способен показывать время, температуру и другое. Кроме того, в нем присутствует светодиодная подсветка, встроенные динамики и Bluetooth модуль. Зеркало имеет влагозащиту, поэтому смело можете использовать его в ванной комнате.

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Цена $171.00 - 649.00

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Маленький переходничок для смартфонов на Android с разъёмом USB Type-C. Благодаря ему вы сможете подключать к своему телефону дополнительные устройства, например: флешку, клавиатуру, игровой джойстик, картридер и так далее.

Устройство дешёвое, а если заказать сразу пару, то выйдет и того дешевле. В наличии есть в белом корпусе. Данную технологию поддерживают практически все современны смартфоны, но перед покупкой лучше это выяснить.

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Цена $0.21

Небольшой и удобный кошелечек, который служит для хранения карт, которых иногда у нас бывает очень немало. Также сюда можно класть купюры, что очень удобно. Такой кошелек не займет много места в кармане или сумке, но сильно увеличит ваш комфорт. И стоит на АлиЭкспресс такая штука совсем немного.

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Цена $2.70

Многим людям свойственно вечное желание как-либо выделяться среди остальных. Именно для таких личностей и была создана эта красивая подсветка колеса. Купив и установив её в свой велосипед вы постоянно будете привлекать внимание прохожих, ведь она оснащена яркостью в 200 люмен и 4-мя различными цветами.

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Цена $0.57