В современном интерьере практически всегда нужна розетка с USB разъемом, чтобы удобно заряжать различные устройства или напрямую подключать светодиодные ленты и другую технику, которая работает от небольшого напряжения. На Али есть несколько вариантов таких розеток - штука очень удобная.

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Цена $1.41 - 3.74

Это портативная экшн-камера, позволяющая записывать видео, делать фотографии в хорошем качестве с разрешением 1080p. Она фиксируется на голове по типу очков. Камера производит видео частотой 30 кадров в секунду. Памяти тоже более чем достаточно - 32 Гб, поддерживает вход microSD карт. Встроенной литиевой батареи хватит на 3 часа работы, но также есть возможность установить и портативный внешний аккумулятор, с которым устройство работает все 10 часов. Камера легко совмещается с устройствами как на базе Android, так и iOS. Кроме того она наделена встроенным микрофоном и динамиком. Вам не придётся подключать ничего лишнего.

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Цена $111.20

Есть множество способов охладить ваш старый горячий ноутбук. Начинать нужно всегда с его внутренней чистки от накопившейся пыли. Это можно сделать пылесосом, или баллоном со сжатым воздухом. Также можно поменять термопасту и заказать внешний кулер, подключаемый сбоку.

Если после всех этих махинаций ваш ноут до сих пор горячий, вы можете заказать у китайцев доп. систему охлаждения с двумя вентиляторами, которая ставится вместо CD/DVD привода. Да, придётся отказаться от дисков, либо купить внешний привод, если без него вам никак. Судя по отзывам вещь рабочая.

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Цена $43.22

Компактный и многофункциональный FM-модулятор, который может в полной мере заменить стандартные автомагнитолы. Данное устройство имеет встроенный модуль Bluetooth 5.0. Есть также трансмиттер, возможность синхронизировать смартфон, чтобы воспроизводить любимую музыку и совершать голосовые вызовы. Можно подключать USB и карты памяти, а встроенный MP3 плеер позволит удобно прослушивать музыку.

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Цена $15.99 - 19.99

Армейский складной компас, используется для определения местоположения, работает в любых погодных условиях. Можно прикрепить на экипировку, технику. Защищенный от ударов корпус. Размер прибора 7,6 на 2,6 см. Конструкция не разборная. Сделан из меди, пвх элементов. Показывает направления согласно полюсу.

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Цена $1.03 - 3.28