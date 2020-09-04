Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: 3D очки, игровая мышь, тв-приставка Xiaomi и другое
3D очки виртуальной реальности
3D очки, медийное игровое устройство для визуального восприятия игр,
подключаются очки с помощью беспроводного канала wifi. Качество изображения 1080р, удобно одевается на голову, крепится на ремешок. Размер 15 на 8 см. Создает пространственное объёмное изображение. Подойдет для всех возрастов.
Цена $8.53 - 26.98
SeenDa профессиональная игровая мышь
Это геймерская мышь с очень футуристичным дизайном. Брать для офисных задач такую нет смысла. Она специально заточена под игры. В ней много разных кнопок, каждую из которых можно запрограммировать под какое-то действие в игре.
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Кроме того мышка имеет подсветку, цвет которой можно менять по своему настроению. DPI само собой тут высокий, 6-уровневый. Ну и самая интересная особенность мышки - грузики. По центру есть специальная ниша, куда они помещаются. Т.е. вы сможете менять вес мышки. Кому как удобнее. Это ещё зависит и от конкретной игры. Провод мышки в оплётке.
Цена $15.97 - 16.63
Delux M625 PMW3360 игровая мышь
Компьютерная мышь M625 PMW3360 отлично подойдёт всем пользователям, тем, кто любит игры, и тем, кому мышь нужна для работы. У неё очень удобная форма и несколько кнопок, благодаря чему данный прибор становится многофункциональным.
Форма самого устройства очень удобная, контур мыши полностью подходит для ладони. Боковая конструкция мыши резиновая и нескользящая, благодаря этому удобно пользоваться. В мыши есть чувствительный сенсор. Отличие игровых мышек от обычных заключается в том, что в них есть дополнительные кнопки, благодаря которым удобно играть. Мышь M625 PMW3360 недорого стоит и отлично выполняет свои функции.
Цена $24.99
Глобальная версия ТВ-приставки Xiaomi
Умные технологии уже несколько лет добираются до наших телевизоров. Сейчас многие ТВ продаются со Smart TV, что обеспечивает пользователю просмотр каналов через интернет, YouTube, игры и многое другое. Самый простой способ сделать из обычного телевизора умный — купить ТВ-приставку. Одним из таких товаров стал Xiaomi Mi Box S. Учитывая, сколько стоит телевизор со Smart TV, данная приставка просто за копейки добавляет в обычный телевизор «умную» функциональность. Mi Box S поддерживает 4К-видео, а также тонны приложений из Play Маркета. Здесь установлен обычный Android, а значит, что пользователю доступна огромная армия софта. Важно, что с помощью Mi Box S можно передавать изображение со смартфона на телевизор.
Цена $52.59 - 55.99
Держатель для аккумулятора
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В комплекте вы получите плату, которая может контролировать напряжение, сброс и прочие характеристики тока внутри литий-ионных батарей. Также в комплекте будут контакты для соприкосновения и получения электроэнергии из вне. Ну и провода для соединения верхних и нижних клемм. Держатель можно выбрать, как на три, так и на четыре аккумулятора.
Цена $10.35
Спортивные кроссовки
C кроссовками LN ARC Li-Ning вы почувствуете максимальную свободу и полный контроль над своей жизнью. Это обувь для тех, кто идет в ногу со временем, обожает спорт и хочет каждый день становится лучше.
В этих кроссовках вы узнаете, что такое легкость и комфорт на самом деле, оцените высокое качество и удобство спортивной обуви. Кроссовки подойдут для прогулок и пробежек на природе, они прекрасно сочитаются со спортивными штанами или джинсами. Эта обувь никогда не потеряет форму, останется стильной и красивой на протяжении достаточно долгого времени.
Цена $63.00
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