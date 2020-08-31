Зажигалка

Плазменная электрозажигалка, её не нужно заправлять газом, вместо этого достаточно заряжать её проводом Micro USB раз в пару недель или чуть чаще, при регулярном использовании.

Корпус полностью металлический, кнопка включения сенсорная, с подсветкой. С закрытой крышкой кнопка не срабатывает. Размеры зажигалки 34 x 75 x 9 мм, доступно 4 цветовых решения.

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Цена $11.96

KUULAA внешний аккумулятор 10000 мАч

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Легкий, тонкий и универсальный в применении портативный аккумулятор, емкостью 10.000mAh, предназначенный для подзарядки вашего телефона в условиях отсутствия электричества или розеток. Из преимуществ стоит отметить наличие поддержки быстрой зарядки, небольшого дисплея с отображением оставшегося заряда в процентах, а также порта USB Type-C.

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Цена $7.99 - 14.99

Машинка для стрижки

Удобная и стильная машинка используется для высококачественной и быстрой стрижки волос. Модель оснащена надежным электрическим приводом, имеет изящный внешний вид, высокотехнологичную конструкцию и компактные габариты, которые делают ее максимально удобной в использовании. Кроме того, триммер может похвастаться низкой ценой и высокими рабочими параметрами.

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Цена 13.03 - 21.89

Точечная сварка

Электронная плата для сварочного аппарата, имеет цифровой дисплей. Контроллер используется для синхронизации работы. Рабочий ток до 10 ампер, питание от 12 вольт. Размер платы 40 на 35 мм. Есть два ручных регулятора для настройки. Деталь устанавливается непосредственно в прибор, вес изделия 69 грамм.

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Цена $9.39 - 11.59

Детский фотоаппарат

На первый взгляд это обычная игрушка в виде зайца или медвежонка, но на самом деле это полноценный фотоаппарат для фото и видеофиксации. Отличный вариант в подарок или просто в удовольствие для ребёнка сделать пару фотографий на память. При заказе уточните комплектацию; стандарт, 8GB, 16GB или 32GB.

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Цена $14.49 - 18.17

Заглушка для ремня безопасности

Простые пряжки с логотипом автомобиля для ремня безопасности. Такие решения часто используются для того, что система безопасности автомобиля не оповещала о ремне, который не пристегнут. Однако, не рекомендуется так делать. У продавца есть множество логотипов популярных моделей автомобиля. Можно заказать как одну штуку, так и сразу две.

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Цена $0.98 - 1.64

Смартфон Umidigi

Главными его фишками являются игровой процессор Helio G90T и наличие выезжающей фронтальной камеры. Объем оперативной памяти - 6 гигабайт, постоянной - 256 гигабайт. Смартфон оснащен всеми полезными и современными функциями, включая NFC и быструю зарядку в 18 Вт. Емкость батареи - 4680 мАч. Более подробно Вы можете почитать в описании, перейдя по ссылке ниже. Смартфон продается в двух цветах.

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Цена $239.99