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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: чехол с экраном для iPhone, беспроводная мини-клавиатура и другое

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Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

 Катушка зажигания для KTM

Обмотка генератора, статор с датчиком Холла для различных малокубатурных мотоциклов австрийской компании KTM 2011 - 2019 годов выпуска.

У нас подобную запчасть дешевле, чем за 4500 рублей не найти, а вот на алике её отдают за 3100 руб. При этом статор абсолютно новый, а доставка в Россию бесплатная.

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Цена $40.07

Планшет

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10 дюймовый планшет с возможностью 3G связи, поддерживает сим карту мобильного оператора, wifi модуль беспроводной связи. Оснащен 2 гб оперативной памяти, 32 гб основного хранилища, дисплеем высокой четкости, батареей на 5000 ма.ч. Есть две камеры на 5 и 2 мп, встроенный динамик и микрофон. Размер 30 на 25см.

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Цена $100.00 - 110.00

Беспроводная мини-клавиатура Rii 2,4 ГГц

Компактная блютуз-клавиатура для компьютера, ноутбука, планшета или умного телевизора. На клавиатуре имеется сенсорная панель, с помощью которой можно управлять курсором и кликами. Но, на мобильных устройствах она работать не будет, только на ПК и Smart TV.

Беспроводной USB-приёмник и кабель для зарядки спрятаны на задней стороне в специальной нише, закрывающейся крышкой. На верхнюю панель вынесены кнопки для управления воспроизведением аудио и видео файлов, а также светодиодные индикаторы. Пластик довольно приятный, короткий ход клавиш и отличные отзывы.

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Цена $26.26 - 27.17

Умный чехол с экраном для iPhone 6/6S/7/8 Plus 

А вот еще один гаджет - это умный цифровой чехол для iPhone. Он имеет 4.3-дюймовый дисплей с разрешением 480 х 800 пикселей. Большой экран, который позволяет отображать фотографии, читать электронные книги и даже делать селфи на основную камеру. Чехол оснащен встроенным аккумулятором и пространством для хранения информации. Дисплей с функцией анти-блик разработан для того, чтобы поглощать солнечные лучи и уменьшать отражения, благодаря чему будет всё отлично видно даже в самую солнечную погоду. Также чехол оснащен амортизирующими, противоударными и водонепроницаемыми функциями. Посмотреть товар

Цена $156.42

Чехол для планшета с клавиатурой Bluetooth

Этот чехол сделан из пластика. Представлен в различных цветовых сочетаниях: черный, оранжевый, зеленый, синий, розовый, желтый, голубой и других.

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Так что его вполне может купить как девушка, так и парень.

Внутри чехла есть беспроводная клавиатура, которая легко подключается к планшету. Подойдет для разных марок: iPad, Air, Pro, Mini. 

У клавиатуры есть множество функций, среди которых пробуждение, экономия заряда.

Чехол мягкий и удобный. Легко можно удалить любые загрязнения. В общем, это очень удобная вещь, которая понравится всем.Посмотреть товар

Цена $18.30 - 25.57

Контроллер скорости двигателя постоянного тока

Устройство для контроля скорости двигателя, электронная плата с регулируемым модулем привода и цифровым дисплеем. Работает в сетях постоянного тока и напряжением от 10 до 55 вольт. Максимальный ток в 60 ампер, выбор диапазона скорости от 0 до 100%. Частота управления 15 кГерц. Размер 100 на 76 мм, вес 170 грамм.

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Цена $5.43 - 9.58

Регулятор температуры

Этот цифровой прибор измеряет температуру в самых различных бытовых и технических областях. Материал его изготовления прочный и качественный с эффектом водонепроницаемости. В нем встроен цифровой светодиодный сенсорный дисплей, на котором выводятся данные по температуре во время нагревания и охлаждения. Этот регулятор температуры используется в работе различных охлаждающих устройств, например, холодильников.

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Цена $3.69 - 4.05

Заклепочник

Доступный по своей стоимости заклепочник, изготовленный из сплава металлов, а также обладающий прорезиненными рукоятками и эргономичной формой - отлично справится с бытовыми и профессиональными задачами. Из плюсов могу отметить удобную и быструю смену насадок, плавность хода механизма и легкий вес.

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Цена $26.80 - 35.80

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