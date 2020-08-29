Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вибрационный динамик, смарт-часы HUAWEI и другое
Быстрая зарядка QC3.0
Устройство для зарядки приборов и гаджетов, имеет адаптер питания от сети переменного тока в преобразование на постоянный ток с напряжением до 12 вольт. Цифровой тип интерфейса, с отображением всех параметров.
Поддерживает зарядку до 3 usb портов. Суммарная мощность 30 ватт, есть защита от замыканий и перегрева. Подойдет для дома, офиса, в поездках. Размер 15 на 10 см, вес 75 грамм.
Цена $11.70 - 15.41
Глобальная версия смарт-часов HUAWEI GT2
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Смарт-часы с датчиками сбора биометрических данных, работают от батареи на 450 ма.ч. Оснащены цветным экраном, встроенная функция bluetooth. Максимальное время эксплуатации до 14 дней.
Заряжаются через кабель usb. 4 гб памяти позволяют хранить множество данных. Размер циферблата 45 мм, есть подсветка.
Цена $139.99 - 199.99
Компьютерная мышь «Железный человек»
Перед Вами, весьма оригинальная, компьютерная мышь от Китайского бренда SENLIFANG. Она сделана в виде маски "Железного Человека", выглядит очень круто и реалистично. Мышь - беспроводная, работает от передатчика на частоте 2,4 Гц. 4 режима DPI - 800/1200/1600/2400. Количество кнопок - 6. На выбор имеется 3 цвета, а также комплектации с ковриком. Стоимость мыши составляет 585 рублей.
Цена $7.49 - 10.49
Вибрационный динамик
Динамик такого типа используют как правило в двух случаях:
- для воспроизведения и прослушивания музыки (но это редко);
- для гуманного "воспитания" шумных соседей.
Во втором случае динамик прислоняют к стене или потолку. При таком расположении противоположная сторона стены, которая как раз находится у соседей, начинает излучать звук.
Несмотря на размеры, динамик весьма мощный. И если выкрутить громкость, то в старых домах будут "играть" все перекрытия. И что самое главное, в вашей квартире будет практически полная тишина.
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Помимо прочего, эта модель интересна наличием модуля bluetooth. Поэтому выбирать, что сегодня будут слушать ваши соседи, можно прямо с телефона. Встроенного аккумулятора хватит примерно на 5 - 7 часов.
Цена $54.66
EKEN H9R H9 экшн камера
Экшн камера с высоким разрешением до 4К, скорость кадров составляет до 24 в сек, при угле обзора в 170 градусов, позволяет записывать видео и фото во время движения. В устройстве wifi передатчик, емкая батарея на 1050 ма.ч, поддержка карт памяти. Размер устройства 59 на 24 мм, вес 100 грамм.
Цена $32.17 - 65.20
Мини-динамик 3 Вт DIY Kit
Интересный набор для самостоятельной сборки колонок. Всегда можно будет похвастаться перед друзьями, что вы их сделали сами. И это будет правдой, ведь вам придётся вооружиться паяльником и паять всё самому. Единственное, что вам не придётся делать, так это травить плату и вырезать стенки для корпуса, так как всё это уже готово.
В комплекте отправят инструкцию со схемами и картинками, поэтому проблем со сборкой не возникнет. Элементы корпуса сделаны из оргстекла. Покупатели пишут, что звучат они неплохо для своих миниатюрных размеров. Потом сможете использовать как компьютерные колонки, например.Посмотреть товар
Цена $10.88
Wi-Fi роутер
Небольшой стильный роутер с поддержкой Micro SIM-карт, обеспечивает скорость беспроводной передачи до 300 Мбит/с. Применяется для передачи максимально качественного сигнала другим устройствам на достаточно большое расстояние.
Модель обладает превосходным внешним видом, небольшими габаритами и очень высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря небольшой цене, изделие очень популярно.Посмотреть товар
Цена $37.24 - 45.97
Умный домашний сетевой шлюз Xiaomi ZigBee
Это устройство подключается в доме или квартире. К нему в свою очередь подключаются остальные электрические приборы в доме, которыми оно будет управлять: включать их автоматически или же по вашей голосовой команде, ставить таймер работы устройств, выключать их в фиксированное время. Подключается прибор через сеть Wi-Fi или Bluetooth. К нему можно подключать сразу несколько устройств, включая телевизор и ваши мобильные устройства.
Цена $19.43 - 20.78
Флешка с лого авто
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Флешки можно использовать по разному, кто-то хранит в них, что-то важное для себя, а кто-то на неё скачивает музыку и слушает в автомобиле. Этот дизайн с логотипом авто, отлично впишется в интерьер автомобиля. Корпус флешки прозрачный со светодиодом внутри, при подключении загорается и становится видно логотип автомобиля. Кроме красного есть ещё три цвета. Объём памяти от 4-х до 128 гб.
Цена $2.51 - 13.41
Ультразвуковой отпугиватель насекомых
Ультразвук является хорошим способом навсегда избавиться от вредителей в доме. Данное устройство почти не потребляет электричества. Такое решение является безопасным. Особо актуально в тех случаях, когда нельзя использовать химикаты.
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Цена $3.32
Xiaomi Mi TV Box
Смарт приставка Ми ТВ бокс от Сяоми превратит телевизор из обычного в Смарт ТВ. Стоит она немного дороже конкурентов, но по скидке цена очень вкусная, а качество будет на голову выше чем у других брендов.
Цена $36.99 - 54.99
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