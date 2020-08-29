Быстрая зарядка QC3.0

Устройство для зарядки приборов и гаджетов, имеет адаптер питания от сети переменного тока в преобразование на постоянный ток с напряжением до 12 вольт. Цифровой тип интерфейса, с отображением всех параметров.

Поддерживает зарядку до 3 usb портов. Суммарная мощность 30 ватт, есть защита от замыканий и перегрева. Подойдет для дома, офиса, в поездках. Размер 15 на 10 см, вес 75 грамм.

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Цена $11.70 - 15.41

Глобальная версия смарт-часов HUAWEI GT2

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Смарт-часы с датчиками сбора биометрических данных, работают от батареи на 450 ма.ч. Оснащены цветным экраном, встроенная функция bluetooth. Максимальное время эксплуатации до 14 дней.

Заряжаются через кабель usb. 4 гб памяти позволяют хранить множество данных. Размер циферблата 45 мм, есть подсветка.

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Цена $139.99 - 199.99

Компьютерная мышь «Железный человек»

Перед Вами, весьма оригинальная, компьютерная мышь от Китайского бренда SENLIFANG. Она сделана в виде маски "Железного Человека", выглядит очень круто и реалистично. Мышь - беспроводная, работает от передатчика на частоте 2,4 Гц. 4 режима DPI - 800/1200/1600/2400. Количество кнопок - 6. На выбор имеется 3 цвета, а также комплектации с ковриком. Стоимость мыши составляет 585 рублей.

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Цена $7.49 - 10.49

Вибрационный динамик

Динамик такого типа используют как правило в двух случаях:

для воспроизведения и прослушивания музыки (но это редко);

для гуманного "воспитания" шумных соседей.

Во втором случае динамик прислоняют к стене или потолку. При таком расположении противоположная сторона стены, которая как раз находится у соседей, начинает излучать звук.

Несмотря на размеры, динамик весьма мощный. И если выкрутить громкость, то в старых домах будут "играть" все перекрытия. И что самое главное, в вашей квартире будет практически полная тишина.

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Помимо прочего, эта модель интересна наличием модуля bluetooth. Поэтому выбирать, что сегодня будут слушать ваши соседи, можно прямо с телефона. Встроенного аккумулятора хватит примерно на 5 - 7 часов.

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Цена $54.66

EKEN H9R H9 экшн камера

Экшн камера с высоким разрешением до 4К, скорость кадров составляет до 24 в сек, при угле обзора в 170 градусов, позволяет записывать видео и фото во время движения. В устройстве wifi передатчик, емкая батарея на 1050 ма.ч, поддержка карт памяти. Размер устройства 59 на 24 мм, вес 100 грамм.

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Цена $32.17 - 65.20

Мини-динамик 3 Вт DIY Kit

Интересный набор для самостоятельной сборки колонок. Всегда можно будет похвастаться перед друзьями, что вы их сделали сами. И это будет правдой, ведь вам придётся вооружиться паяльником и паять всё самому. Единственное, что вам не придётся делать, так это травить плату и вырезать стенки для корпуса, так как всё это уже готово.

В комплекте отправят инструкцию со схемами и картинками, поэтому проблем со сборкой не возникнет. Элементы корпуса сделаны из оргстекла. Покупатели пишут, что звучат они неплохо для своих миниатюрных размеров. Потом сможете использовать как компьютерные колонки, например. Посмотреть товар

Цена $10.88

Wi-Fi роутер

Небольшой стильный роутер с поддержкой Micro SIM-карт, обеспечивает скорость беспроводной передачи до 300 Мбит/с. Применяется для передачи максимально качественного сигнала другим устройствам на достаточно большое расстояние.

Модель обладает превосходным внешним видом, небольшими габаритами и очень высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря небольшой цене, изделие очень популярно. Посмотреть товар

Цена $37.24 - 45.97

Умный домашний сетевой шлюз Xiaomi ZigBee

Это устройство подключается в доме или квартире. К нему в свою очередь подключаются остальные электрические приборы в доме, которыми оно будет управлять: включать их автоматически или же по вашей голосовой команде, ставить таймер работы устройств, выключать их в фиксированное время. Подключается прибор через сеть Wi-Fi или Bluetooth. К нему можно подключать сразу несколько устройств, включая телевизор и ваши мобильные устройства.

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Цена $19.43 - 20.78

Флешка с лого авто

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Флешки можно использовать по разному, кто-то хранит в них, что-то важное для себя, а кто-то на неё скачивает музыку и слушает в автомобиле. Этот дизайн с логотипом авто, отлично впишется в интерьер автомобиля. Корпус флешки прозрачный со светодиодом внутри, при подключении загорается и становится видно логотип автомобиля. Кроме красного есть ещё три цвета. Объём памяти от 4-х до 128 гб.

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Цена $2.51 - 13.41

Ультразвуковой отпугиватель насекомых

Ультразвук является хорошим способом навсегда избавиться от вредителей в доме. Данное устройство почти не потребляет электричества. Такое решение является безопасным. Особо актуально в тех случаях, когда нельзя использовать химикаты.

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Цена $3.32

Xiaomi Mi TV Box

Смарт приставка Ми ТВ бокс от Сяоми превратит телевизор из обычного в Смарт ТВ. Стоит она немного дороже конкурентов, но по скидке цена очень вкусная, а качество будет на голову выше чем у других брендов.

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Цена $36.99 - 54.99