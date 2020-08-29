Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: вибрационный динамик, смарт-часы HUAWEI и другое

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз

Быстрая зарядка QC3.0

Устройство для зарядки приборов и гаджетов, имеет адаптер питания от сети переменного тока в преобразование на постоянный ток с напряжением до 12 вольт. Цифровой тип интерфейса, с отображением всех параметров.

Поддерживает зарядку до 3 usb портов. Суммарная мощность 30 ватт, есть защита от замыканий и перегрева. Подойдет для дома, офиса, в поездках. Размер 15 на 10 см, вес 75 грамм.

Посмотреть товар

Цена $11.70 - 15.41

Глобальная версия смарт-часов HUAWEI GT2

реклама

Смарт-часы с датчиками сбора биометрических данных, работают от батареи на 450 ма.ч. Оснащены цветным экраном, встроенная функция bluetooth. Максимальное время эксплуатации до 14 дней.

Заряжаются через кабель usb. 4 гб памяти позволяют хранить множество данных. Размер циферблата 45 мм, есть подсветка.

Посмотреть товар

Цена $139.99 - 199.99

Компьютерная мышь «Железный человек»

Перед Вами, весьма оригинальная, компьютерная мышь от Китайского бренда SENLIFANG. Она сделана в виде маски "Железного Человека", выглядит очень круто и реалистично. Мышь - беспроводная, работает от передатчика на частоте 2,4 Гц. 4 режима DPI - 800/1200/1600/2400. Количество кнопок - 6. На выбор имеется 3 цвета, а также комплектации с ковриком. Стоимость мыши составляет 585 рублей.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Посмотреть товар

Цена $7.49 - 10.49

Вибрационный динамик

Динамик такого типа используют как правило в двух случаях:

  • для воспроизведения и прослушивания музыки (но это редко);
  • для гуманного "воспитания" шумных соседей.

Во втором случае динамик прислоняют к стене или потолку. При таком расположении противоположная сторона стены, которая как раз находится у соседей, начинает излучать звук.

Несмотря на размеры, динамик весьма мощный. И если выкрутить громкость, то в старых домах будут "играть" все перекрытия. И что самое главное, в вашей квартире будет практически полная тишина.

реклама

Помимо прочего, эта модель интересна наличием модуля bluetooth. Поэтому выбирать, что сегодня будут слушать ваши соседи, можно прямо с телефона. Встроенного аккумулятора хватит примерно на 5 - 7 часов.

Посмотреть товар

Цена $54.66

EKEN H9R H9 экшн камера

Экшн камера с высоким разрешением до 4К, скорость кадров составляет до 24 в сек, при угле обзора в 170 градусов, позволяет записывать видео и фото во время движения. В устройстве wifi передатчик, емкая батарея на 1050 ма.ч, поддержка карт памяти. Размер устройства 59 на 24 мм, вес 100 грамм.

Посмотреть товар

Цена $32.17 - 65.20

Мини-динамик 3 Вт DIY Kit

Интересный набор для самостоятельной сборки колонок. Всегда можно будет похвастаться перед друзьями, что вы их сделали сами. И это будет правдой, ведь вам придётся вооружиться паяльником и паять всё самому. Единственное, что вам не придётся делать, так это травить плату и вырезать стенки для корпуса, так как всё это уже готово.

В комплекте отправят инструкцию со схемами и картинками, поэтому проблем со сборкой не возникнет. Элементы корпуса сделаны из оргстекла. Покупатели пишут, что звучат они неплохо для своих миниатюрных размеров. Потом сможете использовать как компьютерные колонки, например.Посмотреть товар

Цена $10.88

Wi-Fi роутер

Небольшой стильный роутер с поддержкой Micro SIM-карт, обеспечивает скорость беспроводной передачи до 300 Мбит/с. Применяется для передачи максимально качественного сигнала другим устройствам на достаточно большое расстояние.

Модель обладает превосходным внешним видом, небольшими габаритами и очень высокими эксплуатационными характеристиками. Благодаря небольшой цене, изделие очень популярно.Посмотреть товар

Цена $37.24 - 45.97

Умный домашний сетевой шлюз Xiaomi ZigBee

Это устройство подключается в доме или квартире. К нему в свою очередь подключаются остальные электрические приборы в доме, которыми оно будет управлять: включать их автоматически или же по вашей голосовой команде, ставить таймер работы устройств, выключать их в фиксированное время. Подключается прибор через сеть Wi-Fi или Bluetooth. К нему можно подключать сразу несколько устройств, включая телевизор и ваши мобильные устройства.

Посмотреть товар

Цена $19.43 - 20.78

Флешка с лого авто

реклама



Флешки можно использовать по разному, кто-то хранит в них, что-то важное для себя, а кто-то на неё скачивает музыку и слушает в автомобиле. Этот дизайн с логотипом авто, отлично впишется в интерьер автомобиля. Корпус флешки прозрачный со светодиодом внутри, при подключении загорается и становится видно логотип автомобиля. Кроме красного есть ещё три цвета. Объём памяти от 4-х до 128 гб.

Посмотреть товар

Цена $2.51 - 13.41

Ультразвуковой отпугиватель насекомых

Ультразвук является хорошим способом навсегда избавиться от вредителей в доме. Данное устройство почти не потребляет электричества. Такое решение является безопасным. Особо актуально в тех случаях, когда нельзя использовать химикаты.

Посмотреть товар

реклама

Цена $3.32

Xiaomi Mi TV Box

Смарт приставка Ми ТВ бокс от Сяоми превратит телевизор из обычного в Смарт ТВ. Стоит она немного дороже конкурентов, но по скидке цена очень вкусная, а качество будет на голову выше чем у других брендов.

Посмотреть товар

Цена $36.99 - 54.99

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс huawei гаджеты электроника техника техгология
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
24
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
29
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 56
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 56

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

3 популярных смартфона Xiaomi 2020 года не получат MIUI 13 на Android 11
19
Официальная российская цена HUAWEI P30 снизилась на 20 000 рублей – самый мощный флагман 2019 года по самой низкой цене с начала продаж
11
HUAWEI открывает в России сезон больших скидок – HUAWEI P40 - 12 тысяч, HUAWEI P30 Pro - 10 тысяч плюс подарок Band 4 Pro или беспроводное зарядное устройство
+
Sony планирует выпустить на ПК несколько эксклюзивов с PlayStation 4
37
HUAWEI начала рассылку стабильной прошивки EMUI 10.1 с финальной версией Android 10 на три флагмана 2018 года
6
Первые достоверные тесты видеокарты GeForce RTX 3090 демонстрируют её значительное превосходство над текущим флагманом RTX 2080 Ti – свыше 50% в Time Spy Extreme
90
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
136
Две новые модификации для The Witcher 3 значительно разнообразят геймпелей – монстры с уникальными характеристиками против легендарного оружия вернут интерес к игре даже после трёх прохождений
4
Процессоры AMD Rembrandt получат поддержку четырёхканального режима работы памяти DDR5-4800 и LPDDR5-6400
42
Раскрыты официальные характеристики и дизайн GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere с PCI-Express 4.0 от Gainward
54
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
176
Культовая The Elder Scrolls V: Skyrim получила несколько продвинутых модификаций – более 2 000 новых врагов, разрушаемые объекты и возможность обмануть жадных торговцев
4
Выясняем целесообразность покупки 10-ядерного Core i9-10900K – стоит ли переплата в 15 тысяч рублей +1 fps – Core i9-10900K VS Core i9-10850K VS против Core i7-10700K от экспертов Тomshardware
16
Xiaomi Mi 10 сильно подешевел на российском рынке – 108 Мп камера, быстрая и беспроводная зарядка, флагманский процессор и NFC в одном из лучших смартфонов 2020 года
4
СМИ: выход ремастера трилогии Mass Effect запланирован на октябрь, но может задержаться
3
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
73
Появились фотографии Gainward RTX 3090 и RTX 3080 в исполнении Phoenix Golden Sample
16
Новые логотипы Intel активно демонстрируются в рекламных роликах Tiger Lake
10
Задержка Intel с освоением 7-нм технологии подрывает суперкомпьютерные амбиции США
11
Дополнение DOOM Eternal — The Ancient Gods не потребует наличия основной игры
3

Популярные статьи

Худшие видеокарты 2020 года по соотношению цены и производительности – AMD против NVIDIA в борьбе за кошельки обычных геймеров
39
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
116
Сборка идеального игрового компьютера на основе личного опыта – муки выбора – Intel + NVIDIA против AMD Ryzen + Radeon
66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
24
Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
160
Берем обновления Windows 10 May 2020 Update под полный контроль
17
Хорошие и позабытые RPG - Gothic, Risen, Drakensang: The Dark Eye и другие. Часть первая
17
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Хорошие и позабытые RPG - Venetica, Kingdoms of Amalur, Dungeon Siege и другие
7
Обзор смартфона Tecno Camon 15 Pro с выдвигающейся камерой
7

Сейчас обсуждают

Sayros
01:28
высадка на марс не намечается еще, тоже в новостях напишите, ато мыневкурсе
В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Ry Zen
01:20
Какие-то проблемы с Домом-2?
В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Sayros
01:20
Ага, еще где гавноктерии скрываются, напишите ка в новостях
В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Ry Zen
01:20
Какие-то проблемы с рептилоидами?
В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Ry Zen
01:18
Какие-то проблемы с этой темой? Ты за цензуру что ли?
В атмосфере Венеры могут скрываться бактерии
Собака на Zеnе
01:17
Когда миллионер покупает дорогую машину, он думает, что всех поимел, но на самом деле это его поимел миллиардер, который продал ему эту тачку. Так кто в этой ситуации идиот и кого развели на бабло?
Разогнанные варианты видеокарт NVIDIA RTX 3090 достигнут стоимости 3000 долларов, а их энергопотребление вырастет до 500 Вт
theMartian
01:13
Вот полностью поддерживаю. Wi-Fi - удобство и мобильность. Провода - полный дуплекс, надежность, скорость, дешевизна оборудования. Коммутатор в отличие от анализирует откуда и куда отправлен пакет и...
Wi-Fi или кабель Ethernet - про отказ от проводов, или не все так просто и однозначно в наших реалиях
GlamOtrip
01:06
Интересный материальчик. Только одно пожелание - все это снимать на видео, игровые тесты так лучше воспринимаются.
Битва уходящих поколений - Radeon VII vs RTX 2080 Super в 4К
Тильда
01:03
Это про Вас *Я дергаю на процы от интел и мне всё равно что статья про видяхи=))) *
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Yolanda Tarska
01:03
Я тоже склоняюсь, что большинство проблем с картами это переразгоны процессоров, памяти, видеокарты, ведь у большинства на нашем форуме разгон без стабильности, не надо писать, что это не так, про себ...
Мой ответ хейтерам AMD - делюсь опытом эксплуатации референсной Radeon RX 5700 спустя год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем