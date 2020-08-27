Материнская плата

Данная материнская плата подходит для разных устройств. Она продается в вариантах на 2 GB, 4 GB и 8 GB. У неё есть несколько портов для подключения к другим устройствам. Есть wi-fi и bluetooth. Подойдет для различных аудио и видео устройств и мультимедиа, а также для компьютера. Посмотреть товар

Цена $41.48 - 101.58

Внешний жесткий диск

Внешний жесткий диск используется для хранения больших объемов информации. Представленная модель имеет внушительный объем памяти, изящный дизайн, миниатюрные габариты и может похвастаться конкурентной ценой. Диск изготавливается из материалов, отличающихся долговечностью и повышенной стойкостью к износу. Посмотреть товар

Цена $29.99 - 199.66

ORICO Chroma внешний SSD жесткий диск

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Внешний SSD-накопитель, который по размерам и массе уже очень близок к USB-флешке. Да что там говорить, у меня где-то в ящике стола до сих пор валяется старая флешка из нулевых годов на 256 Мб, которая не сильно-то и меньше этого SSD.

А вот емкость последнего - от 250 до 1000 Гб при габаритах 66 x 39 x 13 мм и скромном весе в 27 г. Накопитель также может порадовать 3-летней гарантией, актуальным интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C и скоростью чтения ~ 540 Мб/с.

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Цена $58.49 - 134.99

Усилитель сигнала Wi-Fi

Этот беспроводной усилитель сигнала сети Wi-Fi устанавливается в помещении для того, чтобы сигнал беспроводной сети ловился быстрее и сильнее на всех подключенных мобильных устройствах. Прибор работает от сети с напряжением от 110 до 230 В. Скорость передачи данных по беспроводной сети составит 300 Мбит/с. В это устройство уже встроена антенна, которая ловит сигнал даже в самых отдаленных уголках квартиры или офиса.

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Цена $15.26

Хаб

8 портовый usb хаб применяется для зарядки и подключения гаджетов и устройств для трансфера информации, данных с накопителей и на них. Мощность 18 ватт. Имеет выходной ток от 0,5 до 2,4 ампер, поддерживает функцию быстрой зарядки. Есть светодиодная подсветка, размер 13 на 7 см, с защитой от перегрева и замыканий.

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Цена $17.36 - 33.02

Преобразователь цифрового в аналоговый аудио Grwibeou

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В комплекте идёт USB кабель, волоконно-оптический кабель и руководство пользователя. Конвертер включается вместе с подачей основного питания от устройств. Звук на выходе качественный, без шумов. Покупатели довольны данным товаром.

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Цена $4.38

Смарт-часы

Многофункциональные умные часы, имеющие ряд полезных для человека функций. Стильные, четыре сетки меню, водонепроницаемые, на силиконовом сменном ремешке черного или серебристого цвета. Корпус изготовлен из цинкового сплава. Ширина ремня 22 мм, размер циферблата 44х33х10,7 мм. Экран полноразмерный сенсорный, изогнутый 2,5D. Позволяют контролировать сердечный ритм, подсчет шагов и калорий, запись сна и его анализ, управление музыкой на телефоне, анализ данных ЭКГ. Также в наличии стандартные функции – календарь, секундомер, калькулятор, таймер, будильник. Магнитное зарядное устройство. Версия Bluetooth3,0; 4,0. Поддержка bluetooth вызова. Несколько языков приложений, в том числе и русский.

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Цена $20.15 - 23.10

Водонепроницаемый рюкзак для ноутбука 15,6 дюймов

Отличный повседневный рюкзак, подходящий, как для учеников, студентов, так и для офисных работников, курьеров или учителей. Рюкзак изготовлен из прочного, износостойкого материала, который не пропускает воду, отражает свет и спокойно переносит царапины, что в свою очередь делает такой рюкзак долговечным. Внутри же рюкзака можно найти большое количество отделений и кармашков для удобного хранения и транспортировки предметов.

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Цена $23.95