Мини-дрон 4K

Портативный мини-дрон управляется через мобильное приложение телефона. Благодаря функции Wi-Fi он может передавать на ваш телефон фотографии и видео в реальном времени. Легко найдет свой путь домой с помощью одной кнопки назад. Качество видеозаписи 1080р. Работает устройство от батареи 650 ма.ч. Светодиодные фонари делают полет более эффектным, особенно в темноте.

Время полета составляет 13 минут. Дистанция беспроводной связи до 100 метров. Канал связи на частоте 2,4 ГГц. Угол обзора 25 градусов. Посмотреть товар

Цена 26.38

Наушники UGREEN

Найти качественные наушники с отличным звуком очень непросто. Многие китайские модели хоть и стоят дешево, но по качеству ничем не хуже дорогих брендовых.

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Модель UGREEN HiTune попадает под все критерии грамотного потребителя: отличный звук, долгая работа аккумулятора, мгновенное подключение через Bluetooth, защита от влаги, легкость и компактность.

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Цена $31.67 - 37.83

Essager 15 Вт Qi беспроводное зарядное устройство

Перед Вами беспроводное зарядное устройство от компании ESSAGER. Максимальная мощность девайса - 15 Вт, что означает поддержку быстрой зарядки. Зарядка имеет круглый вид (собственно, самый стандартный). Она подойдет абсолютно ко всем смартфонам, включая айфоны, которые поддерживают такую технологию. В комплекте с устройством идет кабель USB TypeC. Материал изготовления - алюминиевый сплав. В наличии имеются несколько моделей (с кабелем и без, а также разных по цвету). Старая цена за самый недорогой комплект была 578 рублей. Сейчас же, во время распродажи, Вы можете приобрести эту зарядку всего лишь за 330 рублей.

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Цена $4.29 - 8.76

Смарт-камера Xiaomi

Влагоустойчивая камера наружного наблюдения, с wifi каналом передачи данных. Качество видео изображения 1080р. Объектив широкоугольный до 140 градусов. Работает от 12 вольт, при токе в 1 ампер. Максимальное расстояние съемки до 100 метров. Имеет поворотный управляемый дистанционно механизм. Размер 15 на 9 см.

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Цена $34.28 - 51.89

Беспроводной локатор для ключей

В комплекте идёт один пульт и четыре брелока для ключей. Брелок крепится на ключи и в случае потери, ищется при помощи пульта, за счёт нажатия на конкретную кнопку и издаваемого звука от брелока. Отзывы на данный товар только положительные, но покупатели советуют друг другу сразу докупать дополнительные батарейки.

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Цена $10.83

Замок с отпечатком пальца

Компактный навесной замок с современной функцией открытия по отпечатку пальцев позволит вам сохранить в безопасности личные вещи, документы, электронику или деньги. Замок имеет встроенный аккумулятор, заряда которого хватит на целый год в режиме простоя, однако вы всегда сможете зарядить его при помощи USB-кабеля. Кроме того стоит отметить стильный внешний вид товара и качество материалов из которых он изготовлен. Посмотреть товар

Цена $17.12

Bluetooth модуль

Данный товар представляет из себя простенький и недорогой bluetooth модуль, при помощи которого вы сможете сделать колонку или наушники - беспроводными. Плата очищена от флюса, пайка на высшем уровне, элементы надежно закреплены. При работе плата похвастается стабильностью приема сигнала.

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Цена $1.20 - 1.66

Симкарта РОСТЕЛЕКОМ

Это, наверное, самая необычная моя находка за последние несколько месяцев - полноценная симкарта от Ростелеком, предназначенная для интернета. Она подразумевает собой интернет без ограничения по скорости - 200 гигабайт в месяц. Интернет можно раздавать на любые устройства. Симкарта подходит как для смартфонов, так и для роутеров, 4G модемов и т.д. Стоимость тарифа составит 220 рублей. Сама же симкарта стоит 1000 рублей.

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Цена $12.90