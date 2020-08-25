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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внутренний жесткий диск, набор для Arduino и другое

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RFID стартовый набор для Arduino

Отличный набор, который подойдёт для начального обучения. В комплекте присутствуют все стандартные датчики, дисплей, USB кабель, макетная плата, «мама-папа» проводки и ещё дополнительные детали. Товар упакован в пластиковом ящике, который можно использовать для дальнейшего хранения компонентов.

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Цена $19.64

Внутренний жесткий диск Seagate

Представляю Вашему вниманию абсолютно новый HDD жесткий диск 3,5 дюйма (для стационарных компьютеров) от известного бренда Seagate, объемом на 500 гигабайт и скоростью вращения - 7200 об/мин. Да, я понимаю, что сейчас век SSD накопителей, но все же - HDD диски отлично подойдут для файлохранилища (а особенно по вкусной цене). Плюс в подарок Вы получите SATA 3.0 кабель для подключения харда.

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Цена $22.58 - 23.65

Робот-пылесос

Домашняя уборочная машина, которая станет незаменимым помощником для дома. Предназначена для сухой и влажной уборки. Встроенный гироскоп навигации позволяет устройству программировать маршрут. Защита от падения. Отлично чистит ковры, плитку, ламината, деревянные покрытия. Автоматическая зарядка (док-станция идет в комплекте). Дистанционное управление с помощью мобильного приложения. Функция синхронизации. За 1,5 часа очищает помещение площадью 150 м2. Тихая работа. Поддержка нескольких языков, в том числе и русского.

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Цена $104.99

Умный автомобильный видеорегистратор Xiaomi

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Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Данный видеорегистратор можно установить спереди и на задней части машины. Обладает такими особенностями, как голосовое управление, высокая точность изображения, широкий угол обзора, ночное видение, wi-fi.
Видеорегистратор небольших размеров, цвет черный. Можно легко брать его с собой в путешествие на любые расстояния. Фирма Xiaomi.Оценка 4,7 звезд. Отзывы хорошие.

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Цена $58.21 - 70.09

Ночной светильник с будильником

А это классный и оригинальный светильник с функцией часов и будильника. Он отлично впишется как в детскую комнату, так и в комнату для взрослых. Работает от встроенного аккумулятора на 2000 мАч. Мощность - 0,75 Вт. В наличии доступны 2 модели, отличающихся только по цвету. Стоимость светильника - будильника составляет 1210 рублей.

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Цена $15.73

Детектор скрытой проводки

Когда сверлите стену, нужно знать куда вы можете попасть, чтобы не повредить заложенную в стене электропроводку, или при бурении бетона определить место арматуры в стене, чтобы не попасть в нее.

Устройство легко определит находящиеся в стене дерево, металл и кабеля, как под напряжением так и без него. Глубина определения зависит от того, что ищите, арматуру находит глубже всего. При ремонте в доме такое устройство очень выручит, и уберет неожиданности.

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Цена $22.95 - 25.41


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Мнение и опыт владельца нескольких систем на LGA1200 - покупка процессоров Comet Lake-S сейчас - участие в Beta-тесте Intel
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