Перед Вами годный ламповый усилитель NF J&FXAUDIO TUBE-01. Импеданс - 600 R. Выходная чувствительность - 300 мВ - 2000 МВ. Размеры устройства 9,5 х 10 х 3,2 сантиметров. В качестве входных устройств могут использоваться компьютеры, ноутбуки, смартфоны и т.д. В принципе, эту штуку покупают как раз для усиления звука. Стоимость усилителя составляет 2140 рублей + бесплатная доставка из России.

Посмотреть товар

Цена $27.80

Прикольные колонки для компьютера. Основная их фишка это цветомузыка. Но, тут она не совсем обычная. Внутри колонки под прозрачным колпаком находятся 4 фонтанчика, из которых бьют настоящие струи воды в такт музыки.

реклама

Также это действо сопровождается световыми эффектами разных цветов радуги. В общем выглядит эффектно, особенно в темноте. Вот только если вы меломан, то лучше подыскать что-то другое. Супер крутого звука ждать от этих колонок не стоит. Мощность каждого динамика 3 ватта.

Посмотреть товар

Цена $17.09 - 19.02

Массажёр отлично подходит для тех у кого имеются проблемы с суставами, например у моего деда артрит, иногда ему очень трудно передвигаться пока ему не сделают массаж коленей. Продавец утверждает что массажёр способен снять боли и вернуть подвижность, а сами покупатели в отзывах говорят что массажёр со своими задачами справляется. Купить можно с обычной розеткой или с USB.

Посмотреть товар

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Цена $11.30 - 42.66

Данный товар представляет из себя блок реле 1-8 каналов, в зависимости от выбранной вами модели, которые предназначен для ардуино. Немного о характеристиках:

Напряжение питания 5В, 12В, 24В

Нагрузка 250В с силой тока 10А

Посмотреть товар

Цена $0.82 - 6.10

Компактный и качественный модуль для безопасной зарядки литиевых аккумуляторов с защитой от перезаряда, короткого замыкания. Модуль за свою небольшую стоимость отлично справляется со своей работой и однозначно спасет вашу технику от неприятных ситуаций.

реклама

Посмотреть товар

Цена $1.44 (5 шт.)

Автомобильный видеорегистратор с голосовым управлением, качество изображения 1080р, угол обзора камеры до 120 градусов. Есть поддержка съемки в темных условиях при использовании инфракрасной подсветки. Запись данных идет на карту памяти. Есть возможность использования по беспроводному каналу wifi.

Посмотреть товар

Цена $32.99 - 43.55

Основное преимущество - это многофункциональность и компактность. Поэтому такое изобретение много места не займет. Его размер - метр в длину и есть возможность сложить дорожку пополам. Она синхронизируется со смартфоном передавая все данные с тренировок. Успешно позанимавшись сложите беговую дорожку пополам и уберите под кровать.

Посмотреть товар

Цена $395.89

Электрическая автомобильная лебедка с питанием от 12 вольт. Используется приспособление для различных дорожных и хозяйственных задач. Имеет мотор с медной обмоткой, прочный кронштейн для крепления, стальной витой трос. Сила тяги до 1 тонны, размер 30 на 25 см, вес 8 кг. Посмотреть товар

Цена $92.61 - 156.31