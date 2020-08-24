С таким мультиметром сможет с легкостью обращаться даже человек далекий от электрики. Он имеет большой экран и автоматический режим, при котором не нужно ничего переключать, тестер сам сможет определить например резистор между щупами. Так же прибор оснащен тестером скрытой проводки, поиском фазы и дополнительно оснащен ярким фонариком.

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Цена $14.86 - 48.11

Представляю Вашему вниманию годную экшн камеру от известной Китайской компании Xiaomi. Она совместима с операционными системами Android и IOS. При съемке видео - 3 режима разрешения: 3456х1728 - 30 кадров в секунду, 2304х1152 - 60 кадров в секунду, 2304х1152 - 30 кадров в секунду. Присутствуют встроенные модули WiFi и Bluetooth. Емкость аккумулятора 1600 мАч. Влагозащита - IP67. С камерой в подарок идет штатив. Стоимость комплекта "Стандарт" (без карты памяти) составляет 8376 рублей. Посмотреть товар

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Цена $109.99

Беспроводные наушники отлично подойдут для активных занятий спортом, поскольку плотно крепятся в ушах и не вылетают, в отличие от обычных проводных наушников.

Они воспроизводят звук хорошего качества и обеспечивают стабильный прием сигнала.

К смартфону их можно легко подключить с помощью функции Bluetooth. Представлены в нескольких красивых цветах, а также имеют специальный микрофон.

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Цена $108.79

Современная 2DIN магнитола на операционной системе Android, при помощи которой вы сможете проложить маршрут до точки назначения, прослушать любимые песни, как по радио, так и по bluetooth или aux, просмотреть фотографии или видео, а также полноценно пользоваться браузером. Отдельно стоит отметить качественной и яркое изображение на дисплее, простое подключение и настройку.

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Цена $48.53

Этот робот-пылесос хоть и имеет функцию влажной уборки, но ёмкости с водой не хватит на весь дом, особенно если площадь боле 50 квадрантных метров. Намного проще и быстрее убраться при помощи швабры с ведром.

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Этот робот-пылесос от фирмы ILIFE один из самых популярных на Алиэкспресс. Его заказали более 4.500 человек.

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Цена $296.14 - 319.24

Портативная видеокамера с широким углом обзора в 140 градусов, используется в качестве охранной системы, наблюдения внутри и снаружи дома. Работает от батареи автономно.

Передает данные видеосигнала через беспроводного модуль wifi. Качество изображения 180р. Поддерживает карты памяти с емкостью до 64 гб. Размер 115 на 78 мм, вес 240 грамм.

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Цена $29.99 - 41.90

Светодиодные часы-магнит на холодильник. Помимо того, что они показывают время, также видно день недели, число и температуру комнаты. Форма часов сделана в виде куба из которого идёт мягкое свечение фиолетового цвета. Товар представлен в одном дизайне, но он идеально подойдёт под любой интерьер кухни. Эти часы будут хорошим подарком для новоселья. Вроде мелочь, а приятно.

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Цена $11.03

Прочный двусторонний коврик, изготовленный из самовосстанавливающегося материала, предназначен прежде всего для резки. Из положительных моментов стоит отметить размеры коврика, быструю доставку, качество материала, долговечность в использовании, а также доступный для многих ценник. Также хотелось бы сказать, что такой коврик вполне можно использовать и в повседневной жизни, к примеру, чтобы защитить свой рабочий стол от пролитых напитков, повреждений, царапин и прочих внешних воздействий.

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Цена $0.68 - 1.32