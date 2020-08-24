Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi смарт-камера, цифровой мультиметр и другое
BSIDE Цифровой мультиметр
С таким мультиметром сможет с легкостью обращаться даже человек далекий от электрики. Он имеет большой экран и автоматический режим, при котором не нужно ничего переключать, тестер сам сможет определить например резистор между щупами. Так же прибор оснащен тестером скрытой проводки, поиском фазы и дополнительно оснащен ярким фонариком.
Цена $14.86 - 48.11
Xiaomi Mijia 360 °панорамная камера
Представляю Вашему вниманию годную экшн камеру от известной Китайской компании Xiaomi. Она совместима с операционными системами Android и IOS. При съемке видео - 3 режима разрешения: 3456х1728 - 30 кадров в секунду, 2304х1152 - 60 кадров в секунду, 2304х1152 - 30 кадров в секунду. Присутствуют встроенные модули WiFi и Bluetooth. Емкость аккумулятора 1600 мАч. Влагозащита - IP67. С камерой в подарок идет штатив. Стоимость комплекта "Стандарт" (без карты памяти) составляет 8376 рублей. Посмотреть товар
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Цена $109.99
Беспроводные спортивные наушники JBL
Беспроводные наушники отлично подойдут для активных занятий спортом, поскольку плотно крепятся в ушах и не вылетают, в отличие от обычных проводных наушников.
Они воспроизводят звук хорошего качества и обеспечивают стабильный прием сигнала.
К смартфону их можно легко подключить с помощью функции Bluetooth. Представлены в нескольких красивых цветах, а также имеют специальный микрофон.
Цена $108.79
Автомобильная магнитола
Современная 2DIN магнитола на операционной системе Android, при помощи которой вы сможете проложить маршрут до точки назначения, прослушать любимые песни, как по радио, так и по bluetooth или aux, просмотреть фотографии или видео, а также полноценно пользоваться браузером. Отдельно стоит отметить качественной и яркое изображение на дисплее, простое подключение и настройку.
Цена $48.53
ILIFE V8s робот пылесос
Этот робот-пылесос хоть и имеет функцию влажной уборки, но ёмкости с водой не хватит на весь дом, особенно если площадь боле 50 квадрантных метров. Намного проще и быстрее убраться при помощи швабры с ведром.
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Этот робот-пылесос от фирмы ILIFE один из самых популярных на Алиэкспресс. Его заказали более 4.500 человек.
Цена $296.14 - 319.24
Xiaomi смарт-камера
Портативная видеокамера с широким углом обзора в 140 градусов, используется в качестве охранной системы, наблюдения внутри и снаружи дома. Работает от батареи автономно.
Передает данные видеосигнала через беспроводного модуль wifi. Качество изображения 180р. Поддерживает карты памяти с емкостью до 64 гб. Размер 115 на 78 мм, вес 240 грамм.
Цена $29.99 - 41.90
Магнит на холодильник
Светодиодные часы-магнит на холодильник. Помимо того, что они показывают время, также видно день недели, число и температуру комнаты. Форма часов сделана в виде куба из которого идёт мягкое свечение фиолетового цвета. Товар представлен в одном дизайне, но он идеально подойдёт под любой интерьер кухни. Эти часы будут хорошим подарком для новоселья. Вроде мелочь, а приятно.
Цена $11.03
Двухсторонний коврик для резки A4
Прочный двусторонний коврик, изготовленный из самовосстанавливающегося материала, предназначен прежде всего для резки. Из положительных моментов стоит отметить размеры коврика, быструю доставку, качество материала, долговечность в использовании, а также доступный для многих ценник. Также хотелось бы сказать, что такой коврик вполне можно использовать и в повседневной жизни, к примеру, чтобы защитить свой рабочий стол от пролитых напитков, повреждений, царапин и прочих внешних воздействий.
Цена $0.68 - 1.32
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