Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос, модуль питания и другое
Автомобильный мини-видеорегистратор
Данный видеорегистратор обладает крайне простой установкой, имеет неплохой угол обзора 120 градусов, пишет видео в кодировки H.264 25 к/с и в разрешении HD 1280*720, а также отличается наличием разъема для MicroSD карт. Если говорить вкратце, то вещь вполне приемлемая и использовать такой видеорегистратор на постоянной основе можно, однако стоит следить за заполненностью вашей карты памяти и производить периодическое удаление старых файлов, что не так сложно и не займет много времени.
Цена $13.84
ThiEYE T5 Pro 4K action camera
Экшн камера для съемки спортивных мероприятий и экстремальных видов спорта, имеет встроенную стабилизацию изображения, жк экран, водонепроницаемый бокс в комплекте.
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Крепится на хомуты и прочие приспособления. Можно использовать как автомобильный видео регистратор. Качество изображения 1080р, есть модуль wifi.
Цена $109.56 - 132.88
Светильник
Это светодиодный светильник - проектор, предназначенный для использования, в качестве стробоскопа. Благодаря своей лампе он будет проецировать свет на стены и потолок - для вечеринок это будет как раз кстати. Питание идет через USB интерфейс. Всего имеется 21 эффект. Мощность устройства - 6 Вт. В комплекте идет пульт дистанционного управления. Стоимость этой штуки составляет 2018 рублей. Посмотреть товар
Цена $16.18 - 26.50
Робот-пылесос
Высококачественная новинка 2020 года. Станет идеальным помощником для уборки дома. Дистанционное управление через Wi-Fi со своего смартфона.
Можно также управлять дистанционно. Интеллектуальное планирование маршрута. Пылесос сам выбирает области загрязнения, что упрощает уборку, и организовывает маршрут. Функция памяти позволяет устройству запомнить маршруты передвижения в одном и том же помещении. Производит сухую и влажную уборку, при этом разграничивая зоны. Бесщеточный режим. Высокая производительность гироскопа. Возможность запрограммировать уборку, необходимую для вас – зигзагом, вдоль стен и углов и пр. В более загрязненных местах пылесос сам выбирает программу более тщательной уборки. Резервуар для воды 350 мл. Пониженный уровень шума.
Цена $199.35
Мужской кошелек-органайзер
Этот мужской кошелек-органайзер выполнен из хорошей выделанной натуральной кожи. Кошелек состоит из нескольких отделений, которые подходят под различные мелкие вещицы, например, для банковских карточек, для визиток, для железных монеток, фотографий, и, разумеется, для бумажных денег. Также в этот кошелек можно положить ручку и небольшую записную книжку. С таким кошельком не нужна дополнительная сумка, куда также можно кинуть ключи.
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Цена $19.94
Блок питания
Данный товар представляет из себя вполне качественный и стабильный в работе блок питания 100-240В, 5-48В и силой тока 1-9А в зависимости от выбранной вами модели. Блок питания, несмотря на свою низкую стоимость обладает высоким качеством сборки, пайки, неплохой элементной базой и чистотой платы, что не может не радовать.
Цена $3.50 - 30.00
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