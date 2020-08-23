Размером он небольшой, как и заявлено на сайте продавца емкость на 3350 миллиампер часов, и этого вполне хватит, чтобы зарядить полностью аккумулятор смартфона. Легкий, компактный Power Bank, с функцией быстрой зарядки и это именно то устройство, без которого сегодня обойтись будет крайне сложно. Посмотреть товар

Цена $9.49

Разветвитель usb на 4 порта, подключается, не требует установки. Обладает высокой скоростью передачи данных. Подойдет для подключения различных гаджетов и периферийных устройств, а также для зарядки. Напряжения питания 12 вольт. Скорость передачи до 5 Гбит сек. Посмотреть товар

Цена $12.99 - 14.99

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Программируемый контроллер "рассвет-закат" для светодиодных лент на 5 каналов, по 4 ампера на каждый. Программируется при помощи официальной утилиты на ПК через кабель USB, либо в мобильном приложении по WiFi.

Поддерживаются режимы плавного и моментального включения света. Контроллер применяется для организации декоративного освещения в квартире или для освещения в аквариуме. В комплекте англоязычная инструкция, USB-кабель и диск CD-R с программой.

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Цена $18.88 - 118.48

Эта скакалка поможет вам не сбиться со счета прыжкам и прочих упражнений. Ведь при каждом вращении верёвки скакалки будет засчитываться скачок. Более того, вы можете установить напоминание о тренировке, в случае, если боитесь забыть о тренировке. Общая длинна веревки – 10 футов. Для кого-то такая длинна окажется слишком огромной, но и эту проблемы можно решить. Длинна самой скакалки легко регулируется. Посмотреть товар

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Цена $13.80 - 16.30

Многофункциональные современные смарт-часы с прошивкой глобальной версии позволят вам синхронизироваться со смартфоном и получать все важные уведомления прямо на дисплей часов. Из преимуществ обязательно нужно отметить широкий и яркий дисплей, которым невероятно удобно пользоваться, продолжительность работы без подзарядки, простую настройку, наличие bluetooth и GPS модулей, поддержку смартфонов как на android, так и на iOS, ну и стильный внешний вид с двумя вариантами окраски - в белом цвете или в черном.

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Цена $95.99

Недорогой и вполне приемлемый по качеству-цене импульсный блок питания, который выдаст на выходе 12В с силой тока 5А. Из преимуществ отмечу тот факт, что блок питания помещен в небольшой алюминиевый корпус, который защищает компоненты от повреждений, чего не часто встретишь у конкурентов.

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Цена $6.38

Передатчик по сравнению с конкурентами обладает более интересным дизайном и функционалом. Давайте перечислю что он умеет, можно слушать музыку и радио, заряжать разные устройства и разговаривать как бы по телефону через приёмник благо микрофон тут отличный. А также на маленьком экране выходит вся нужная информация.

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Цена $7.28

Недорогие мужские часы с тканевым ремешком за 3 сотни рублей. Как и у большинства китайских часов за такую стоимость, механизм тут кварцевый, т.е. работают они от батарейки. Есть подсветка всех стрелок, включая секундную. У варианта на фото выше подсветку имеет также и циферблат.

На циферблате справа размещено маленькое окошечко с текущим числом месяца. Секундная стрелка ходит довольно тихо, поэтому не будет вам мешать ночью, если часы будут лежать рядом на столе. Другие варианты отличаются цветом ремешка и циферблата, больше никаких отличий нет.

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Цена $2.81



