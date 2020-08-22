Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: акустическая колонка JBL, мультимедиа система в машину и другое

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
2070 Super дешевеет перед приходом 3ххх
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Умное зарядное устройство Liitokala

Это устройство само определяет тип аккумулятора, и автоматически выставляет необходимый ток для зарядки. Светодиодный индикатор позволяет в режиме реального времени контролировать состояние зарядки 25% 50% 75% 100%. Встроена защита от чрезмерной зарядки, защита от перегрузки и защита полярного реверса. Кроме того, может обнаруживать сломанный аккумулятор. Посмотреть товар

Цена $2.72

Акустическая колонка JBL

Беспроводная колонка с защитой корпуса от пыли и влаги, имеет 2 динамика мощностью 20 ватт. Есть беспроводное подключение по bluetooth каналу.

Диапазон работы сигнала 65 - 20 000 герц. Емкость автономного питания 4800 ма.ч. Можно взять в дорогу, на улицу. Подключаются наушники с разъемом 3,5 мм. Размер устройства 15 на 5 см, вес 300 грамм.

реклама

Посмотреть товар

Цена $78.47

Беспроводная домашняя система безопасности

Охранная система с беспроводным типом установки, имеет 3 датчика отслеживания движения, блокиратора дверей и окон, внешнюю видеокамеру для наблюдения.

Управляется через модуль контроллер и посредством дистанционного брелока. Работает комплекс через wifi сигнал, есть световая и звуковая сирена. Частота использования сигнала 433 м герц. Питание от 12 вольт. Размер 20 на 13 см.

Посмотреть товар

анонсы и реклама
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
10900K - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Цена $31.85 - 91.00

Автомагнитола Podofo 2 din HD-экран 7"

Неплохая мультимедиа система в вашу машину. Этот мультимедийный плеер устраивается на место магнитолы и имеет 7-дюймовый экран. У этой мультимедиа существуют разные интерфейсы, например её можно подключать камерам автомобиля, подключать aux, разные флешки.

Эта магнитола подключается в сервисе, то есть самостоятельно её подключать я не советую. Магнитола приходит вместе с пультом управления на руль. Также можно заказать набор вместе с наружной камерой. Всё зависит от цены этого набора.

Посмотреть товар

Цена $26.73 - 46.30

Эндоскоп

реклама

Устройство для диагностики водопроводных труб, служит также в качестве эндоскопа, можно использовать при ремонте авто, применять в поисковых случаях.

Оборудована мягким кабелем до 10 метров, сверх широкоугольной камерой на 8 мм, с подсветкой. Подключение к интерфейсу usb. Поддерживает связь по wifi каналу.Посмотреть товар

Цена $11.47 - 25.19

Портативный usb-светильник

В качестве источника питания используется стандартный usb-разъем, поэтому вы можете подключить этот фонарик к power-банку, что очень удобно. На корпусе светильника расположены 3 ярких светодиода, поэтому яркость свечения очень хорошая. Продажи шли неплохо, чаще всего покупала молодежь, которая частенько бродит по ночам.

Посмотреть товар

Цена $0.70

Машинка для стрижки

Многофункциональная и невероятно доступная по своей стоимости электрическая машинка для стрижки или бритья, позволит вам в домашних условиях провести профессиональную стрижку, конечно же при наличии должных навыков. Машинка примечательна прежде всего своим небольшим весом и размерами, встроенным аккумулятором на 600mAh, наличием дисплея с подсветкой, огромным набором насадок в комплекте и простой регулировкой длины лезвий. Число заказов у товара составляет почти 8000, что является отличным показателем качества и спроса. Посмотреть товар

Цена $21.16 - 23.91

Ulefone Armor 3WT Android 9,0 6 ГБ 64 Гб 10300 мАч NFC 4G

Защищенные смартфоны Ulefone Armor 3 продаются и в российской рознице, но у нас предлагается только версия с 4 Гб оперативной памяти. И ценник при этом на ~ 3 тыс. рублей больше, чем версия с 6 Гб оперативы и более свежим процессором с AliExpress.

Смартфон может порадовать аккумулятором на 10300 мАч, что в 2 или даже 3 раза больше, чем у обычных смартфонов. Но не радует толщина девайса, вместе с прищепкой это ~ 18 мм. Корпус рассчитан на падения с высоты 1.2 метра без существенных повреждений и на погружение в воду на глубину до 1.5 метра.Посмотреть товар

Цена $259.87

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая алиэкспресс распродажа aliexpress распродажа распродажа скидки на aliexpress элекроника
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
29
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
26
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
23
Деньги вперед: главные игры второй половины августа 2020 года
16
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
36
Обзор и тестирование флагмана Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G
29
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
50
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
30

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super – август 2020
12 августа 2020 129
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 53
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 36
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Battlefield 1
16 августа 2020 30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DT50) объемом 16 Гбайт
13 августа 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Более 44 смартфонов Xiaomi уже получили последнюю версию MIUI 12 в России, Китае и во всём мире – полный список телефонов и даты выхода в РФ
9
Официальный список из 57 смартфонов HUAWEI, которые получат прошивку EMUI 11 на операционной системе Android 11
6
Российская цена Redmi Note 9 Pro снизилась на 10 000 рублей – 64 Мп камера, NFC, игровой процессор и ёмкий аккумулятор с быстрой зарядкой по самой низкой цене с начала продаж
7
Samsung Galaxy S10 сильно подешевел – Exynos 9820, защита IP68, экран 3K Dynamic AMOLED и тройная камера по низкой цене
7
Новая версия EMUI 10 стала доступна для 5 смартфонов Huawei и Honor 2018 года
7
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
62
MIUI 12 вышла 33 смартфона Xiaomi, Redmi и POCO 2018-2020 годов
7
Xiaomi отказалась обновлять 5 флагманов 2018 года до Android 11 на MIUI 12 – полный список из 14 смартфонов, которые не получат новую операционную систему
11
Новая Microsoft Flight Simulator оказалась неиграбельна – GeForce RTX 2080 Super – 29 fps в тестировании Guru3d
59
GeForce GTX 1080 – лучшая видеокарта для World of Tanks, или бодрый старичок для нетребовательных геймеров в тестировании GECID
42
Легендарный 4-ядерный Core i5-2500K против нового 6-ядерного Core i5-10600K – выясняем, на что способен старый процессор в новых играх в тестировании Benchmark
83
Опубликованы возможные цены, дата анонса и день начала продаж игровой приставки PlayStation 5
3
Впечатляющая карта для GTA 6 соединила будущую игру с одним из успешнейших проектов Rockstar
2
APU Ryzen 5000 Cezanne от AMD будут иметь восемь ядер Zen 3 на каждый CCX
3
Intel: игровой ПК с процессором Core i7-10700K дешевле и мощнее такого же с AMD Ryzen 9 3900XT
68
Фото дня: эталонная GeForce RTX 3090 оказалась трёхслотовым исполином
58
6-ядерный игровой процессор Core i5 9600K подешевел на 100 долларов – самая большая скидка на один из лучших геймерских «камней»
22
Новые подробности шутера Atomic Heart про альтернативный СССР
6
Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi A2, Pocophone F1 и ещё 15 смартфонов 2017-2018 годов – Xiaomi назвала модели, которые не получат Android 11
1
Глава NVIDIA пообещал большой рывок производительности и сообщил, что вторая половина года будет самой удивительной за всю историю компьютерных игр
62

Популярные статьи

5700XT по цене 2070 Super: есть ли в этом смысл
135
В погоне за производительностью: процессоры – август 2020
18
Разгон бюджетной оперативной памяти AMD Radeon R7 Performance Series на чипсете AMD A320
18
Обзор компьютерного игрового кресла HIPER HGS-101
26
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
29
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
30
Feng-Shui PC Design Awards 2020 – итоги конкурса в области дизайна компьютерных комплектующих
22

Сейчас обсуждают

Auroson1c
20:09
Поверь мне, далеко не везде даже 2080ti вывозит. В той же GTA V с красивейшим модом Natural Vision Evolve и ENB решейдом просадки до 30-40 ФПС бывает при 70-80 средних на разрешении 1440р. Или Ведьмак...
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
GrozaX
20:09
Сейчас бы покупать игры в помойке а не сервисе, стим навеки!
PC-версия Call of Duty Black Ops Cold War будет распространяться через Blizzard Battle.net
Kpo44u
20:08
Ваши варианты, cколько будут стоить 3070s 3080 super
Представлены первые реальные изображения и цены на видеокарты NVIDIA Ampere следующего поколения – GeForce RTX 3060 – 400 долларов
GrozaX
20:08
Новым игрокам нельзя, так что способ как говорится, говно
Эксперты предложили рабочий способ установки Fortnite на смартфоны Apple
Valik Banec
20:07
Ниже на 100Ват? Вы там что курите? Я всё понимаю и тоже зелёные нравятся, но такую жесть гнать.
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
omoikane
20:06
Эм ее даже чуть заметно, обратную пластину. Видишь ты его из за легко смещения угла обзора.
Флагманская игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 предстала на фотографиях — новинка имеет гигантские размеры
re3 ion
20:06
У кого 15к зп?
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
Auroson1c
20:05
Не переживай, когда-нибудь тебя возьмут на работу. Главное - желание)
GeForce RTX 3090 получит трехслотовое исполнение и цену в 1400 долларов
Valik Banec
20:04
Ну вопервых Асус не умеет делать карты от АМД. Были знаем. Ну и 5500хт надо дешеветь т.к. С 8гб она как 1660s почти стоит. И тут она сливает. А вот 5600хт 5700хт заняли нишу где зелёные не совсем могу...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
Сергей Шукан
20:00
Разбираем фанатов от зеленых И тут же нарисовался фанат секты MSI) И таких тоже видели И много. И фанатов секты рейзеров могу туда же послать. И ещё разок у меня в руках побывали не одна 2080 и мне ес...
Феномен трудностей не-технического характера у владельцев видеокарт AMD Radeon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем