Это устройство само определяет тип аккумулятора, и автоматически выставляет необходимый ток для зарядки. Светодиодный индикатор позволяет в режиме реального времени контролировать состояние зарядки 25% 50% 75% 100%. Встроена защита от чрезмерной зарядки, защита от перегрузки и защита полярного реверса. Кроме того, может обнаруживать сломанный аккумулятор. Посмотреть товар

Цена $2.72

Беспроводная колонка с защитой корпуса от пыли и влаги, имеет 2 динамика мощностью 20 ватт. Есть беспроводное подключение по bluetooth каналу.

Диапазон работы сигнала 65 - 20 000 герц. Емкость автономного питания 4800 ма.ч. Можно взять в дорогу, на улицу. Подключаются наушники с разъемом 3,5 мм. Размер устройства 15 на 5 см, вес 300 грамм.

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Цена $78.47

Охранная система с беспроводным типом установки, имеет 3 датчика отслеживания движения, блокиратора дверей и окон, внешнюю видеокамеру для наблюдения.

Управляется через модуль контроллер и посредством дистанционного брелока. Работает комплекс через wifi сигнал, есть световая и звуковая сирена. Частота использования сигнала 433 м герц. Питание от 12 вольт. Размер 20 на 13 см.

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Цена $31.85 - 91.00

Неплохая мультимедиа система в вашу машину. Этот мультимедийный плеер устраивается на место магнитолы и имеет 7-дюймовый экран. У этой мультимедиа существуют разные интерфейсы, например её можно подключать камерам автомобиля, подключать aux, разные флешки.

Эта магнитола подключается в сервисе, то есть самостоятельно её подключать я не советую. Магнитола приходит вместе с пультом управления на руль. Также можно заказать набор вместе с наружной камерой. Всё зависит от цены этого набора.

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Цена $26.73 - 46.30

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Устройство для диагностики водопроводных труб, служит также в качестве эндоскопа, можно использовать при ремонте авто, применять в поисковых случаях.

Оборудована мягким кабелем до 10 метров, сверх широкоугольной камерой на 8 мм, с подсветкой. Подключение к интерфейсу usb. Поддерживает связь по wifi каналу. Посмотреть товар

Цена $11.47 - 25.19

В качестве источника питания используется стандартный usb-разъем, поэтому вы можете подключить этот фонарик к power-банку, что очень удобно. На корпусе светильника расположены 3 ярких светодиода, поэтому яркость свечения очень хорошая. Продажи шли неплохо, чаще всего покупала молодежь, которая частенько бродит по ночам.

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Цена $0.70

Многофункциональная и невероятно доступная по своей стоимости электрическая машинка для стрижки или бритья, позволит вам в домашних условиях провести профессиональную стрижку, конечно же при наличии должных навыков. Машинка примечательна прежде всего своим небольшим весом и размерами, встроенным аккумулятором на 600mAh, наличием дисплея с подсветкой, огромным набором насадок в комплекте и простой регулировкой длины лезвий. Число заказов у товара составляет почти 8000, что является отличным показателем качества и спроса. Посмотреть товар

Цена $21.16 - 23.91

Защищенные смартфоны Ulefone Armor 3 продаются и в российской рознице, но у нас предлагается только версия с 4 Гб оперативной памяти. И ценник при этом на ~ 3 тыс. рублей больше, чем версия с 6 Гб оперативы и более свежим процессором с AliExpress.

Смартфон может порадовать аккумулятором на 10300 мАч, что в 2 или даже 3 раза больше, чем у обычных смартфонов. Но не радует толщина девайса, вместе с прищепкой это ~ 18 мм. Корпус рассчитан на падения с высоты 1.2 метра без существенных повреждений и на погружение в воду на глубину до 1.5 метра. Посмотреть товар

Цена $259.87