Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: усилитель для наушников, автоматический инкубатор и другое
Усилитель для наушников Neoteck
Портативный усилитель для аудиосистем, наушников, имеет порт aux для сопряжения с устройствами, есть разъем 3,5 мм, регулятор уровня звука. Диапазон звучания от 20 до 20 000 герц. Поддерживает известные аудио форматы. Емкость аккумулятора 1500 ма.ч. Размер 10 на 7 см, вес 100 грамм. Посмотреть товар
Цена $20.62 - 20.71
QCR 5,0 TWS Bluetooth наушники
Беспроводные наушники с каналом связи bluetooth. Извлекают качественный звук в диапазоне от 20 до 20 000 герц. Есть встроенный микрофон, удобная посадка в ухо. Автономный модуль питания. Чувствительность 120 дб. Защита от пыли и влаги. Совместимость со всеми устройствами. Удобные и эффективные.
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Цена $19.80
Микроскоп с универсальным зажимом для сотового телефона
Классная штука, которая наделит ваш смартфон таким крутым зумом, что он превратится чуть ли не в полноценный микроскоп. Этот увеличитель прикрепляется к телефону с помощью прищепки напротив объектива.
Вы сможете делать крутые макрофотографии любых интересных объектов, которые вам попадутся на глаза. Фокус и увеличение регулируются двумя колёсиками. Для работы подсветки нужно докупить две батарейки. В принципе, днём на улице можно делать фотографии и без неё, так как солнце и так будет давать много света.
Цена $7.33
Автоматический инкубатор
Данный инкубатор помогает вывести разную птицу из разных яиц. Например, кур, уток, индюшек, перепелок.
Инкубатор представляет собой пластиковый корпус, куда помещаются яйца. Сверху они накрываются крышкой. Инкубатор включается в розетку и начинает работать. Создается определенная температура и свет.
Подойдет для тех, кто занимается домашним разведением птицы - для загородного дома или дачи.
Цена $36.74 - 47.01
Одноколесный электрический велосипед
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Это уникальное транспортное средство подходит для детей и взрослых. Принцип работы заключается в управлении колесом при помощи направлении педалей в определенную сторону. Уровня заряда хватает на беспрестанную езду в течение всего дня. Если вы катаетесь ночью, то путь вам будет освещать крошечный, но мощный светодиодный фонарик. Этот одноколесный велосипед стоит довольно дорого, но с ним вы станете ближе к современным технологиям.
Цена $1,444
Автомобильный плеер
Это устройство поможет вам слушать музыку, управлять своими звонками и сообщениями. При помощи Bluetooth это устройство синхронизируется с телефоном или другим мобильным устройством и управляет указанными выше функциями. Таким образом, вы не будете сильно отвлекаться от дороги, а это будет гарантировать большую безопасность в передвижении. Плеер заряжается зарядкой micro usb и легко крепится на любую поверхность. Посмотреть товар
Цена $1.99 - 8.39
Водонепроницаемые разъемы для проводов
Этот набор состоит из 240 водонепроницаемых разъемов для проводов любой консистенции и толщины. Эти разъемы используются в автомастерских для работы с автомобильными кабелями. Эти герметичные комплекты разъемов для электрических проводов на 1-6 контактов имеют стандартные и мини-предохранители для лезвий. Такие разъемы используются в мотоциклах, гироскутерах, велосипедах, квадроциклов, грузовиков и обычных легковых автомобилей. Эти девайсы защищают ваше транспортное средство от электрического короткого замыкания. Посмотреть товар
Цена $12.53
Термоусадочные соединители проводов
Соединители проводов в количестве 50 штук синего цвета. Предназначены для соединения встык многожильных медных проводов с последующей герметизацией. Изготовлены из полиуретана и меди. Размер разъема для кабеля 1,5-2,5 мм. Водонепроницаемые с клеевым концом. Металл мягкий, легко поддается деформации, что позволяет плотно обжать провода, клеевая основа закрепляет эффект. Пластик термоусадочный, гарантирует плотное соединение стыков. Посмотреть товар
Цена $1.60 - 3.19
Перьевая ручка
Наверное, едва ли не каждый человек хотя бы раз задумывался о покупке стильной перьевой ручки. Это не очень дорогой аксессуар, который будет всегда с вами и позволит писать стильной и удобной ручкой. Отличный подарок для любого человека, особенно, в комплекте с хорошим блокнотом. Посмотреть товар
Цена $1.97
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