Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mi TV Stick, цифровой мини-усилитель и другое
Контроллер скорости
Контроллер скорости кулера компьютера, имеет 8 битное подключение в виде разъема pci. Устанавливается на заднюю стенку системного блока. Питание платы от 12 вольт. На внешней стороне есть регулятор скорости оборотов. Обеспечивает контроль над устройством, защищает от перегрева и снижает энергопотребление.
Цена $26.93
Xiaomi Mi TV Stick глобальная версия
Самое компактное решение для превращения любого монитора или телевизора в Смарт ТВ с Android 9. Русский язык в меню присутствует, прошивка обновляется. Данная ТВ-приставка размещается не где-то под телевизором, а просто прячется рядом с портом HDMI.
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Минусом компактной конструкции является низкая мощность, поэтому ТВ-стик рассчитан на использование только с дисплеями HD ready и Full HD (но поддержка HDR есть). При этом гаджет радует своей ценой, это 2640 руб, а с промокодом будет ещё дешевле.
Цена $35.69 - 36.42
Электрическая керамическая индукционная плита
Оборудована ярким дисплеем, сенсорной панелью, на которой расположены кнопки включения, выключения и выбора режима таймера, а также регулятор мощности. Плита имеет 9 степеней регулировки температуры. Посмотреть товар
Цена $113.90
Пусковое устройство для автомобиля
Пусковое устройство для автомобиля, некий power bank для машины. Такое устройство часто используют тогда, когда у автомобиля имеются проблемы с аккумулятором и с запуском. В комплекте с этим аккумулятором идут специальные клеммы, которые присоединяются к основному аккумулятору вашего автомобиля.
Также у этого гаджета идёт в комплекте чехол, его собственная зарядка, usb-кабель, инструкция по использованию и переходники. Есть даже возможность подзаряжаться от прикуривателя автомобиля. Товар хоть и не самый дешёвый, но пользуется спросом на aliexpress.
Цена $39.90 - 40.90
Зарядное устройство
Представляю Вашему вниманию годное зарядное устройство, предназначенное для автомобильных аккумуляторов. Если Вы владелец старенькой машины со слабым аккумулятором, то рекомендую это ЗУ к покупке, т.к. скоро зима и морозы. Мощность батареи 100 Ач, напряжение - 12 В. Выходная мощность устройства - 160 Вт. Стоимость составляет 1811 рублей + бесплатная доставка из России.
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Цена $23.99 - 28.89
Цифровой мини-усилитель мощности 50 Вт + 50 Вт
Цифровой усилитель звука, работает от беспроводного канала связи по bluetooth. Диапазон мощности до 50 ватт. Имеет две пары разъемов aux для подключения медийных устройств. Источник питания батарея, заряжается через адаптер сети на 220 вольт. Расстояние приема сигнала до 10 метров. Размер изделия 78 на 38 мм, вес 154 грамма.
Цена $18.89 - 33.59
Цифровой усилитель 2*3 Вт
Данный товар представляет из себя набор, состоящий из 5-и усилителей, построенных на базе микросхемы PAM8403. Сами усилители не вызывают никаких вопросов, со своей задачей справляются, приезжают рабочими и вполне применимы. Посмотреть товар
Цена $1.08 / набор (5 шт.)
Быстрая зарядка пресс-плата с цифровым дисплеем
Собственный АКБ своими руками вот для чего она нужна. 3 порта каждый имеет собственный уровень напряжения и питания. ЖК дисплей показывает уровень батарейки сколько там осталось и какого напряжение. Собрать самому очень просто достаточно закрепить батарее я брал каждую по 3000 мах таких 3-4 штучки. Посмотреть товар
Цена $3.02
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