Представляю Вашему вниманию очень классную штуку. Это специальный электромагнитный модуль, позволяющий левитировать небольшим предметам. В использовании все довольно просто - на летающую поверхность Вы можете положить абсолютно любой предмет, весом не более полукилограмма и вуаля - он будет парить в воздухе. Стоимость этого устройства составляет 4515 рублей. Посмотреть товар

Цена $46.98

Надежный электронный замок со встроенным сканером отпечатка пальца позволит вам защитить важные и ценные бумаги, документы или деньги. Замок имеет простую установку и предназначен прежде всего для выдвижных ящиков, что вполне применимо и эффективно. Конечно, не стоит рассматривать его как замену сейфа, так как замок то может и выдержит грабителей, но вот ящик или тумбочка - вряд ли.

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Цена $12.78

Высокотехнологичное устройство позволяет выполнить самостоятельный массаж различных частей тела. На модель установлен инновационный долговечный технический привод, она отличается технически продуманной конструкцией и продолжительным сроком использования, который гарантирован производителем.

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Цена $14.22 - 39.12

Ветряной генератор, на 600 вт , полезная вещь в наше время, с помощью его электричество в вашем доме гарантировано, при этом и экономия . Работает на основе порыва ветра. Устанавливается проще простого, пару минут и все, а так сколько пользы - электричество из воздуха и еще интересная вещица на вашей крыше. Корпус отличного качества, внешние силы никак не повлияют на его работу и внешний вид.

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Цена $173.80

Этот электрический вентилятор всего 10 сантиметров по своим размерам. Он небольшой, работает от батареек. Достаточно нажать кнопочку и он заработает. Вентилятор может стать отличной игрушкой, милым развлечением. Он поможет отвлечься от занятий. Посмотреть товар

Цена $2.66

Многофункциональная кухонная точилка для ножей с регулируемым углом. Изготовлена из вольфрамовой стали с алмазным покрытием. Корпус из АБС-пластика. Имеет четыре отделения для заточки. С ее помощью можно наточить ножницы, кухонные и столовые ножи с гладкими лезвиями. Поворотная ручка. Силиконовое основание предотвратит скольжение точилки по поверхности во время использования. Посмотреть товар

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Цена $11.83 - 12.66

Многофункциональный понижающий преобразователь напряжения построенный на базе LM2596 порадует своего покупателя наличием вольтметра и небольшой ценой. Размеры платы незначительны, что также делает ее универсальной в применении и дает возможность установки в компактный корпус.

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Цена $1.88

Это зарядное устройство в прикуриватель отличается от других тем, что оно не просто позволяет подключить кабель в разъем, но и само имеет кабель, который вставляется в телефон.

Поэтому вам больше не понадобится отдельный провод ,чтобы заряжать гаджет. Зарядное имеет световой индикатор и дополнительный разъем юсб. Посмотреть товар

Цена $4.49