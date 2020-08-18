Миниатюрный DSP-приемник FM-диапазона RRD-102 V2.0 с интерфейсом I2C, используется для самоделок на Arduino, для радиобудильников, например. Модуль запаян в антистатический пакет, выглядит красиво, флюс отмыт, нареканий нет.

Приемник ловит частоты от 76 до 108.5 МГц, есть шумоподавление. Цена вместе с доставкой - 63 руб., средняя оценка 4.8, 46 заказов на момент публикации. Посмотреть товар

Цена $0.39

Любите собирать ЛЕГО или другие сложные конструкторы? А как вам новый уровень? Собрать свои собственные электронные часы. В посылке вам должны прийти отдельные детали, которые вы без проблем сложите в рабочие часы с электронными платами. Управление и настройка происходит при помощи трех кнопок. Электропитание устройства происходят через розетку, то есть без дополнительных источников питания типа аккумулятора. Посмотреть товар

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Цена $7.58

Универсальный стробоскоп-контроллер, благодаря которому при торможении, задние огни вашего автомобиля будут быстро мигать, как у более дорогих спорткаров по типу феррари, 5 прерывистых миганий и потом просто штатно светится. Сразу замечу, что данное устройство не несет в себе никакой практической пользы и является исключительно декоративным элементом для автомобилей, поэтому если вы являетесь поклонником той же феррари, то без проблем сможете сделать такой стоп-сигнал и у своего железного коня.

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Цена $1.69

Качественный и стабильный в своей работе блок питания 5В 700мА с возможностью переделки до 3.3В, позволит вам запитать свои устройства и отлично подойдет для работы с микроконтроллерами. По самой плате сказать особо нечего - элементы надежно сидят на своих местах, следов флюса не обнаружил.

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Цена $1.13 - 1.39

Его корпус изготовлен из металла и пластика, внутри которого установлен компрессор.

Сигнал поставляется вместе с реле предохранителям проводкой и креплением для установки. Несмотря на небольшой размер он звучит очень громко и с приятной тональностью . Посмотреть товар

Цена $15.14

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Всегда приятно пить горячий напиток, находясь в автомобильной пробке. Емкость кружки составляет 350 мл. Заряжается от USB-зарядки в автомобиле. Кстати, на кружке есть специальный дисплей, который показывает температуру нагретой жидкости, которую вы также можете регулировать. На крышку можно установить и детскую соску, чтобы в случае долгой езды можно было покормить ребенка, не покидая салон.

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Цена $26.11

Кошелек мужской из натуральной кожи, с клепкой застежкой и замком на молнии. Раскладывается на 180 градусов, внутри отделка полиэстером. Есть слоты под документы, пластиковые карты, рамка для фото, отделения для монет и купюр. Удобный и практичный, прошит двойным стежком. Размер 10 на 12 см, вес 150 грамм. Посмотреть товар

Цена $4.99



