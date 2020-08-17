Этот цифровой усилитель мощности, имеет на выходе, двухканальный стереозвук высокого качества. Входное напряжение DC 12 ~ 30V. Аудио вход поддерживает Bluetooth, tf-карта, AUX кабель/USB кабель/3,5 мм аудио AUX. Плата усилителя мощности также оснащена функцией регулировки громкости. Выходная мощность: 100 Вт * 2

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Цена $8.12 - 14.30

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Охлаждающая подставка для ноутбука, с дисплеем отображения температуры. Можно регулировать скорость вращения киллера, в устройстве стоит алюминиевый радиатор охлаждения.

Работает от постоянного напряжения 5-9 вольт. Потребляемая мощность 78 ватт. Размер 17 на 6 см, вес 200 грамм. Подходит для любых ноутбуков. Посмотреть товар

Цена $8.38

Оригинальные беспроводные наушники удивят своим качественным чистым звуком, ведь звук здесь настолько приятный, что даже из ушей вынимать не хочется. В ушах сидят удобно, также они не выпадают. На самих наушниках имеет управление, вы можете поставить на паузу музыку или принять звонок. Заряда хватает на долго, примерно на часа 3 длительного использования. А заряжать можно огромное количества раз от самого кейса Посмотреть товар

Цена $16.52 - 20.70

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Красивая блютуз-колоночка в старинном стиле. В продаже осталась только одна штука. Довольно громкая. Совокупная мощность двух динамиков 10 ватт. А так всё стандартно. Есть слоты для карт памяти, разъём USB для флешки и разъём для подключения наушников. Ещё и радио присутствует, что неудивительно для колонки в таком стиле. Корпус, вроде как, крашеный пластик, т.е. не дерево.

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Цена $26.32

Прибор цифровой мультиметр используется для измерения токовых величин, съема показаний с приборов и устройств, для ремонта и диагностики проводки.

Оснащен жк экраном, разно полярными щупами, переключателем режимов. Работает в сетях постоянного и переменного тока. Диапазон применения от 6 до 1000 вольт. Размер 15 на 7 см, вес 200 грамм. Посмотреть товар

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Цена $10.54 - 13.18

Конструктор, с помощью которого можно собрать высокотехнологичного робота, будет прекрасным подарком ребенку. Модель имеет отличные рабочие параметры, небольшие размеры и современный внешний вид. Игрушка изготовлена из самых современных и долговечных материалов с использованием прогрессивных технологий, поэтому отличается длительным гарантированным сроком использования. Модель очень нравится детям, которые с удовольствием играют роботом.

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Цена $318.89

Мужские кроссовки с крепкой подошвой, имеют стильный дизайн и невероятное удобство, не смотря на их массивность, они очень легкие, а за счет того, что они мягкие внутри нога за целый день не устает. Плюсом по бокам имеются дышащие вставки, что позволяет не потеть ноге. Прошиты ровно и качественно от и до, при необходимости поверхность кроссовок легко очищается губкой, а также без проблем их можно стирать в стиральной машине. На выбор предоставляется три расцветки и большой выбор размеров.

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Цена $22.89 - 27.89

Этот набор маркеров из Китая специально предназначен для тех, кто увлекается рисованием. По картинке вы можете понять весь спектр цветовой гаммы набора этих маркеров. У этого продавца можно заказать любые наборы маркеров, но у него уже есть заложенные наборы цветов, которые отличаются ценой.

Преимущество этих маркеров в их стойкости, сочности краски, а также в специальной сумке-переноске, в которой они до вас приходят. Маркер кстати двусторонний. С одной стороны ширина линии будет 1 мм, с другой стороны ширина будет 6 мм. Посмотреть товар

Цена $6.64 - 66.11