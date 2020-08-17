Компактный модуль передачи и приема Fm сигналов с частотой 85-115Мгц, порадует своего обладателя небольшими размерами, стабильно работой, адекватной и вполне приемлемой настройкой. Однако стоит отметить, что при питании от 9V идет сильный нагрев компонентов, из-за чего стоит снизить питание до 3-5V или установить радиаторы.

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Цена $1.83 - 2.75

Компактный, емкий и быстродейственный портативный жесткий диск для хранения, просмотра и передачи информации, файлов при помощи простого и быстрого USB-подключения. Данный жесткий диск имеет объем от 500ГБ то 4ТБ, в зависимости от выбранной вами модели и предназначен прежде всего для хранения личных фотографий, видеофайлов, важных документов и бумаг, которые должны быть всегда у вас под рукой. Но никто не запрещает использовать его для просмотра фильмов или сериалов на экране телевизора.

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Цена $35.59

Миниатюрная камера с 3-осевым электронным стабилизатором, который компенсирует большую часть тряски при ходьбе, делая картинку куда более плавной. Камеру производит китайский бренд Fimi, который является часть экосистемы Xiaomi.

Поддерживает запись 4K-видео, цвета сочные и естественные, звук пишет хороший, по крайней мере если нет сильного ветра. В качестве минуса нужно отметить отсутствие разъема 3.5 мм для подключения внешнего микрофона. Но учитывая размеры девайса, это простительно. Посмотреть товар

Цена $161.99

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Видеорегистратор для автомобиля. Имеет три камеры с объективом 4 дюйма. Съемка в режиме реального времени. Функция поддержки камеры заднего вида. Четкое изображение, кадрирование 25 кадров в секунду. Производит запись цикла. Оснащен функцией ночного видения. На 3-дюймовом сенсорном дисплее отображается дата и время. Угол обзора регистратора 170 градусов. Автоматический баланс белого. Поддерживает несколько языковых режимов, в том числе и русский. Посмотреть товар

Цена $17.90 - 46.09

Настольный мини пылесос для уборки в помещениях и на горизонтальных поверхностях, принцип работы циклон, собирает мелкий мусор и пыль со стола, парты, дивана. Работает от пары батареек типа АА, уровень шума до 60 дб. Щетка вращается на 360 градусов, изготовлен из пластика, размер 8 на 6 см, вес 130 грамм. Посмотреть товар

Цена $9.99

В качестве источника питания используется встроенный аккумулятор на 400 mAh. Такого аккумулятора спокойно хватит на полчаса работы на полной мощности. Хорошая комплектация: есть и длинная плоская щелевая насадка и насадка с щеткой. Я думаю с задачами в автомобиле для поддержания чистоты справиться без проблем.

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Цена $42.99

Карманный принтер позволяет подключиться к вашему мобильному телефону и печатать с мобильного телефона изображения на миниатюрной бумаге. Есть разные расцветки такого принтера. Размеры: 79*79*42 мм. Вы просто подключаете его к телефону через Bluetooth и печатайте файлы. Посмотреть товар

Цена $30.79