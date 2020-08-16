Адаптер, который будет весьма полезен тем, кому не хватает разъемов под акустику/наушники или микрофон в своем ПК или ноутбуке. По сути это небольшая внешняя звуковая карта. Бюджетная, но звук даёт нормальный, лучше многих встроенных кодеков.

Постороннего писка, шипения и других фоновых шумов нет. Адаптер работает с устройствами на ОС Windows, а также с игровыми консолями от Sony и Microsoft, драйвера не требуются. Стоит от 670 рублей. Посмотреть товар

Цена $8.99 - 12.99

Наушники подключаются через Bluetooth. Также имеется встроенный микрофон, что очень удобно. Наушники заряжаются где-то 2-2.5 часа, а полной зарядки хватает на 8-9 часов. Весьма хороший результат для такой гарнитуры. Очень часто покупали работники удаленных call-центров, так как наушники имеют хороший микрофон и весьма качественное звучание. Посмотреть товар

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Цена $9.38 - 14.28

Перед Вами классный мини компьютер от Китайского бренда indarling. Он построен на базе процессора AMD A4 - 7210 (1,8 - 2,2 GHz). Оперативная память LPDDR3 - на выбор - 4 или 8 гигабайт. Графика - встроенная в процессор - Radeon R3. В качестве накопителя тут присутствует SSD EMMC на 64 гигабайта. Имеются встроенные модули Bluetooth и WiFi. Набор интерфейсов также радует - есть 2 порта USB 2.0, 2 порт USB 3.0, 2 выхода HDMI, RJ-45 (LAN), разъем под TF карту, AUX. Версия на 8 гигабайт ОЗУ составляет 11 007 рублей.

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Цена $126.96 - 146.28

Представляю Вашему вниманию гибкую солнечную панель от Китайского бренда Dokio. На выбор доступны 2 модели - разных по напряжению - 16 или 18 В. Мощность панели - 100 Вт. Размеры той, что выдает 18 В - 1055х540 сантиметров. Номинальная рабочая температура - от -45 до 80 градусов по Цельсию. Стоимость составляет 6555 рублей + бесплатная доставка со складов России.

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Цена $84.05 - 111.72

Перед Вами, по-настоящему, многофункциональное зарядное устройство от китайской компании ASOMETECH. Можно сказать, что это, своего рода, докстанция. Зарядное устройство имеет номинальную мощность 100 Вт. На ней располагаются 6 обычных USB портов, 1 порт USB TypeC, а также порт быстрой зарядки QC 3.0. Наверху устройства присутствует модуль беспроводной зарядки для смартфонов на 5-10 Вт. Также, зарядка оснащена цифровым дисплеем, который показывает состояние каждого порта. В середине лета цена за данное зарядное устройство составляла 2250 рублей. Теперь же Вы можете приобрести его за 1769 рублей.

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Цена $23.51

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Девайс с подключением на медиа устройства по беспроводному каналу

wifi. Качество изображения 1080р, в комплекте есть два геймпада для управления.

Высокая детализация, быстрый процессор, качественные визуальные эффекты. Приставка работает от сети переменного тока с напряжением 220 вт. Посмотреть товар

Цена $505.39

Эти весы отлично подойдут для рыбаков и не только! Они работают от батареек, занимают мало места и выдерживают вес от 10г до 50кг веса! Они просты в управлении. Всего одна кнопка для включения и выключения. Удобный экран, который отображает вес на крючке весов. Посмотреть товар

Цена $4.50

Неплохая воздуходувка с мощностью 18 тысяч оборотов в минуту. Этот инструмент универсален в применении и может использоваться, например, для чистки салона автомобиля, дорожки на дачном участке от песка и листьев, а также для продувания от пыли системного блока ПК.

Устройство работает от аккумуляторной батареи. Обещают, что её хватит на полчаса работы, что очень даже прилично. В комплекте идёт трубка-насадка. Мощность потока воздуха регулируется. Кстати, насадку можно вставить сбоку, а в другое отверстие мешок для пыли(в комплекте). В этом случае инструмент будет работать как пылесос, т.е. на всасывание. Посмотреть товар

Цена $29.90