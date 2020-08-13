Это универсальная флешка, которая продаётся в объемах от 8 до 256 Гб. Она продаётся в специальном пластиковом чехле, так что её можно как купить для себя, так и в качестве подарка кому-либо. Флешка выглядит крайне необычно, этому есть свое объяснение, у неё четыре интерфейса для подключения.

Её можно подключать к обычному компьютеру через USB, её можно подключить к Айфону. Также у неё есть подключение через micro USB и через Type-C. Таким образом вы можете менять подключение и перекидывать файлы с флешки, например с компьютера, на iPhone или с Айфона на Android. Очень удобно. Посмотреть товар

Цена $9.31 - 44.14

Это очень компактный девайс, выполненный в виде кубика. Данную модель можно подключить к компьютеру, ноутбуку (или к любому другому медиа-устройству) по HDMI интерфейсу. Кроме того, просматривать фильмы можно и с обычной USB флешки, либо TF карты (microSD). К проектору можно подсоединить внешние колонки через AUX. Яркость устройства 1000 люмен. Максимальный размер проекции может быть 80 дюймов на расстоянии до экрана - 2,5 метра. Также, присутствует встроенный динамик на 5Вт. Посмотреть товар

реклама

Цена $38.37

Динамик выполнен в цельнолитом корпусе из алюминия, который покрыт порошковой краской и имеет ребра для теплоотвода. На одной из его сторон сделано 4 отверстия для крепления. Такой вибро динамик воспроизводит частоты от 20 до 60 герц, но он передает их не звуком, а скорее вибрацией и давлением. Его мощность 50 ватт и устанавливается он под сидение на металлический каркас. Это позволяет передавать низкие частоты так, что вы будете ощущать их в буквальном смысле всем телом.

Посмотреть товар

Цена $70.97

Данный товар представляет из себя набор, состоящий из компактного реле с пультом управления, при помощи которого вы сможете удаленно запускать что-либо, включать или выключать механизм. Такое реле отлично подойдет для гаражных ворот, для включения/отключения системы защиты, сигнализации, запуска системы полива, включения светильников в вашем саду. Товар стоит копейки, а пользы от него при правильном применении - довольно много. Посмотреть товар

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Цена $1.91 - 3.72

Представляю Вашему вниманию самый настоящий электрошокер, предназначенный для самозащиты. Он имеет встроенный фонарик. Для тех, кто не в курсе - покупка электрошокера не запрещена в России. Он имеет весьма внушительный дизайн и хорошо сидит в руке. Стоимость, с учетом доставки, составляет 2229 рублей. Посмотреть товар

Цена $17.99

Прикольные брелоки для тех, чья работа так или иначе связана с электроникой или компьютерной техникой. Также можно взять в подарок программисту или компьютерному мастеру. Подарок, я думаю, очень даже оригинальный. 99% должен понравиться.

Конечно же, продавец не забыл и про сторонников процессоров компании AMD. Брелоки с логотипом этой компании тоже есть в продаже. Кроме того есть брелоки с логотипами разных версий ОС Windwos. При желании вы можете заказать личную гравировку со своим изображением или надписью(пожеланием). Посмотреть товар

реклама

Цена $7.68