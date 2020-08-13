Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: электрошокер, вибродинамик в авто и другое
Универсальная флешка
Это универсальная флешка, которая продаётся в объемах от 8 до 256 Гб. Она продаётся в специальном пластиковом чехле, так что её можно как купить для себя, так и в качестве подарка кому-либо. Флешка выглядит крайне необычно, этому есть свое объяснение, у неё четыре интерфейса для подключения.
Её можно подключать к обычному компьютеру через USB, её можно подключить к Айфону. Также у неё есть подключение через micro USB и через Type-C. Таким образом вы можете менять подключение и перекидывать файлы с флешки, например с компьютера, на iPhone или с Айфона на Android. Очень удобно.Посмотреть товар
Цена $9.31 - 44.14
Мини-проектор
Это очень компактный девайс, выполненный в виде кубика. Данную модель можно подключить к компьютеру, ноутбуку (или к любому другому медиа-устройству) по HDMI интерфейсу. Кроме того, просматривать фильмы можно и с обычной USB флешки, либо TF карты (microSD). К проектору можно подсоединить внешние колонки через AUX. Яркость устройства 1000 люмен. Максимальный размер проекции может быть 80 дюймов на расстоянии до экрана - 2,5 метра. Также, присутствует встроенный динамик на 5Вт. Посмотреть товар
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Цена $38.37
Вибродинамик в авто
Динамик выполнен в цельнолитом корпусе из алюминия, который покрыт порошковой краской и имеет ребра для теплоотвода. На одной из его сторон сделано 4 отверстия для крепления. Такой вибро динамик воспроизводит частоты от 20 до 60 герц, но он передает их не звуком, а скорее вибрацией и давлением. Его мощность 50 ватт и устанавливается он под сидение на металлический каркас. Это позволяет передавать низкие частоты так, что вы будете ощущать их в буквальном смысле всем телом.
Цена $70.97
Реле с пультом управления
Данный товар представляет из себя набор, состоящий из компактного реле с пультом управления, при помощи которого вы сможете удаленно запускать что-либо, включать или выключать механизм. Такое реле отлично подойдет для гаражных ворот, для включения/отключения системы защиты, сигнализации, запуска системы полива, включения светильников в вашем саду. Товар стоит копейки, а пользы от него при правильном применении - довольно много. Посмотреть товар
Цена $1.91 - 3.72
Электрошокер
Представляю Вашему вниманию самый настоящий электрошокер, предназначенный для самозащиты. Он имеет встроенный фонарик. Для тех, кто не в курсе - покупка электрошокера не запрещена в России. Он имеет весьма внушительный дизайн и хорошо сидит в руке. Стоимость, с учетом доставки, составляет 2229 рублей. Посмотреть товар
Цена $17.99
Подвеска на цепочке для ключей
Прикольные брелоки для тех, чья работа так или иначе связана с электроникой или компьютерной техникой. Также можно взять в подарок программисту или компьютерному мастеру. Подарок, я думаю, очень даже оригинальный. 99% должен понравиться.
Конечно же, продавец не забыл и про сторонников процессоров компании AMD. Брелоки с логотипом этой компании тоже есть в продаже. Кроме того есть брелоки с логотипами разных версий ОС Windwos. При желании вы можете заказать личную гравировку со своим изображением или надписью(пожеланием).Посмотреть товар
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Цена $7.68
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