Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умные часы Zeblaze, адаптер питания Xiaomi Mijia и другое
Мини-Дрон
Маленький дрон складывается, что делает его идеальным для транспортировки. Более того, он способен поддерживать высоту, зависать в воздухе, а также он легок в управлении. На выбор магазин предоставляет две камеры, которые можно прикрепить к дрону для удобной съемки. На выбор: камера 480р и широкоугольная 1080р. Также у дрона есть целых 3 скорости полета. Он оснащен функцией возврата домой, что облегчит поиски дрона в случае его потери!Посмотреть товар
Цена $16.22 - 32.12
Умные часы Zeblaze VIBE 3 с GPS
Смарт-часы с встроенными программами тренировок, сбором биометрических данных, есть функция gps. Циферблат цифровой размер 45 мм. Корпус из металла и пластика. Защищен от влаги и пыли. Для связи с устройствами есть беспроводной канал bluetooth. Питание часов автономное от аккумулятора на 240 ма.ч. Ремешок длинной в 12 см. Посмотреть товар
Цена $45.59
Оригинальный адаптер питания Xiaomi Mijia 2 в 1
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Это отличный адаптер питания Xiaomi Mijia. Он имеет 4 универсальных розетки (для всех стандартов), а также 3 USB порта для зарядки гаджетов и девайсов. Ток на выходе USB - 2,1 А. Длина кабеля 1,5 метра (имеется версия без кабеля - она подешевле). Максимальная нагрузочная мощность - 2500 Вт. Стоимость адаптера с кабелем составляет 1050 рублей. Посмотреть товар
Цена $10.99 - 13.89
Нагреватель
Такой нагреватель придется по вкусу тем, кто много работает за компьютером и совсем забывает о заваренном чае или приготовленном кофе. Гаджет способен нагреть уже остывший напиток, а может поддерживать температуру напитку на одном уровне.
Управление очень простое, есть всего 2 режима работы - на 45 и 56 °C. Устройство толщиной всего 13 мм, корпус водонепроницаем, что для нагревателя напитков весьма полезно. Подходит для металлических, керамических и стеклянных кружек.Посмотреть товар
Цена $13.98
Умные напольные весы
Это умные напольные весы, которые имеют закалённое прочное стекло. То есть даже если вы резко встанете на эти весы, или их уроните, в теории с ними ничего не случится. Однако на практике я не советую. Весь прикол в том, что их можно подключить к вашему смартфону и с помощью специальной программы отслеживать изменения вашего веса.
Вам не нужно постоянно его запоминать или записывать, всё будет в телефоне. Весы работают от небольших батареек. Выдерживают они до 180 кг веса. Также я бы обратил внимание на то, что они продаются во многих странах и в том числе была доставка из России. Так же плюс заключается в том, что продукция имеет сертификат.Посмотреть товар
Цена $15.49 - 19.90
Зеркало заднего вида для велосипеда
Велосипед – это такое же транспортное средство, при управлении которым также нужно следовать дорожным правилам. Для того, чтобы избежать неприятностей с другими участниками движения стоит приобрести соответствующие аксессуары, как, например, это зеркало заднего вида. Крепится оно на руль, на специальный крепежный карабин. Фиксируется крепко, поэтому оно никогда не упадет и не разобьется. Посмотреть товар
Цена $1.99
Ступенчатое сверло 4-20 мм
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Один из самых бюджетных вариантов популярного сверла. Продавец обещает быстрорежущую сталь HSS с титановым покрытием и рабочий диапазон от 4 до 20 мм. Диаметр хвостовика 10 мм. На странице товара также есть сверло с диапазоном сверления 4 - 32, правда ценник в два раза больше. Отзывы в большинстве своем хорошие, правда некоторым приходило сверло с трещинами. Нержавейку берет неохотно, а вот жесть, латунь, пластик, дерево на ура. Посмотреть товар
Цена $3.22 - 6.93
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