Инновационная эргономичная компьютерная мышь может использоваться, как для игровых, так и для рабочих целей. Модель имеет стильный внешний вид, очень удобна в использовании и обладает широкими функциональными возможностями. Кроме того, мышь оснащена красивой подсветкой. Благодаря своим рабочим качествам и низкой цене, аксессуар необычайно популярен. Посмотреть товар

Цена $5.84 - 8.40

Этот коврик для мыши с подсветкой по краям. Подсветка может быть разных цветов, начиная от красного и заканчивая фиолетовым. Также если расположить на нем клавиатуру со светодиодной подсветкой, то получается очень эффектное решение. Коврик красивый, черного цвета, большой по размерам. На нем поместится не только клавиатура, но и мышка. Этот предмет станет прекрасным подарком для геймеров и всех, кто любит играть в компьютерные игры. Оценка 4,8 звезд. Многие отмечают, что это отличная и очень удобная вещь. Посмотреть товар

Цена $2.76 - 18.36

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Беспроводной адаптер с самой свежей версией Bluetooth 5.0. В наше время всё больше устройств можно подключать без проводов, так как это удобно и эстетично. Вот только не все компьютеры оснащены этой востребованной технологией, поэтому и придумали такие модули.

USB-адаптер вставляется в любой свободный USB-порт. После этого к вашему компьютеру появится возможность подключать различные беспроводные устройства, такие как: наушники, принтеры, телефоны, планшеты, мышки и т.д. Система должна сама определить устройство и установить на него драйвер. Почти 12 тысяч заказов. Посмотреть товар

Цена $1.65 - 3.10

Устройство, которое капитально решает проблему нехватки зарядных устройств или розеток. Может сильно выручить в путешествии, так как в отелях часто розеток бывает мало, так они ещё и расположены не в самых удачных местах.

Обе розетки в устройстве - универсальные, то есть могут работать с большинством существующих вилок. В центральной части корпуса расположена беспроводная зарядка. Габаритные размеры девайса - 180 x 120 x 37 мм. Длина шнура - 1.5 метра. Посмотреть товар

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Цена $29.49 - 35.39

Перед Вами отличная электробритва Xiaomi Enchen. Она имеет 3 головки - лезвия. Они идут, как расходный материал, поэтому можно будет докупать отдельно. Номинальная мощность бритвы 5 Вт. Время работы на одном заряде - 90 минут. Материалы изготовления - АБС пластик + металл. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Стоимость стандартного комплекта (без запасных головок) составляет 1030 рублей + бесплатная доставка из России.

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Цена $13.16 - 17.86

Наверное это самый мощный паяльник, который продается на Алиэкспресс, его мощность 300 Ватт. Паяльники такой большой мощности нужны для прогрева и работы на больших поверхностях, используются для пайки радиаторов, кастрюль, баков и прочих крупногабаритных цельнометаллических вещей. Посмотреть товар

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Цена $13.71

Часы - один из самых распространённых аксессуаров как у мужчин, так и у женщин. Если, верно, подобрать базовую модель, то с ними можно ходить ежедневно, не зависимо от выбора одежды. Часы служат всегда дополнением к образу, а не создают его. Очень важно, чтобы данный аксессуар не перетаскивал взгляд на себя, а служил завершением образа. Визуально эти часы выглядят очень современно и качественно, главное, никому не говорить, как неприлично дёшево они стоят! Посмотреть товар

Цена $59.99