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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ноутбук Xiaomi, мощный пылесос и другое

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Цена $108.29

Ноутбук Xiaomi

Представляю Вашему вниманию мощный ноутбук Xiaomi Mi Pro. Он имеет диагональ экрана 15,6 дюйма с FullHD разрешением. Ноутбук построен на базе процессор Intel Core i7-10510U. Он имеет 16 гигабайт ОЗУ типа DDR4. В качестве видеоядра здесь представлена nVidia GeForce MX250 на 2 гигабайта видеопамяти GDDR5. В роли накопителя установлен SSD диск, объемом на 1 терабайт. Ноутбук имеет RGB подсветку.

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Цена 1,259.99

Магнитная зарядка для телефона

Это очень интересное изобретение, которое позволяет всегда использовать магнитную зарядку со своим телефоном. По сути она состоит из двух частей, основная часть - переходник, присоединяется к стандартному разъему телефона, вторая же часть, которой является USB провод - имеет на наконечнике определенный магнит, стыкуется и происходит зарядка.

У этого продавца можно купить одинаковые шнуры, но в зависимости от мобильного телефона, вам необходимо будет выбрать соответствующую насадку, которую вы будете вставлять в свой мобильный телефон.

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Цена $0.68 - 1.99

Детектор проводки

Данный детектор используется для обнаружения скрытой в стенах или земле электропроводки или металлических труб. С помощью этого прибора можно определить места обрыва и КЗ в кабелях и проводке теплых полов, также можно найти случайно закрытые штукатуркой розетки и так далее.

При обнаружении проводки на дисплей выводится примерное расстояние до провода. Есть и звуковая индикация обнаружения, которую можно при желании отключить. Уверенно находит как обесточенную проводку, так и под напряжением.Посмотреть товар

Цена $24.63 - 27.27

Мощный пылесос

Беспроводной пылесос с автономным питанием от батареи на 2000 ма.ч, сила всасывания достигает 22 000 па, устройство может работать как в сухом так и влажном режиме уборке.

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Заряжается в течение 3 часов, в комплектации предусмотрены съемные насадки для удобства уборки. Емкость сбора пыли 0,5 литров, аккумулятор рассчитан на 40 минут работы.Посмотреть товар

Цена $155.04

Датчик открытия двери багажника

Датчик открытия двери багажника – устройство, которое устанавливается далеко не во всех автомобилях. Как правило, такая опция зачастую доступна только в машинах премиум сегмента. Тем не менее, на Али можно заказать данное устройство, которое можно установить у специалистов. Датчик очень полезен, позволяет намного удобнее эксплуатировать авто, особенно, если часто приходится делать покупки в магазинах.Посмотреть товар

Цена $44.96

Сумка на ногу

Очень оригинальный, но при том достаточно удобный способ крепления сумки на ногу. Она достаточно впечатлительная и практически совсем не чувствуется на теле. Такая недорогая сумка продается в нескольких цветах и отлично подходит для хранения кошелька, телефона, ключей и так далее.

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Цена $12.84

Аккумуляторная батарея GBETA 18650 3000 мАч 3,7 В 30 А

Ёмкие аккумуляторные батареи на 3000 мАч. Фишка такие батареек в том, что их можно неоднократно перезаряжать с помощью определённого зарядного устройства. Именно поэтому такие батарейки называются аккумуляторными.

Но не думайте, что с помощью обычного устройство для зарядки таких батареек можно заряжать классические батарея, это не так. Стоимость одной такой батарейки у продавца составляет в районе 200 руб, хотя в России такой ёмкостью батарейки будут стоить в районе 300 руб. То есть в Китае покупать выгоднее.Посмотреть товар

Цена $2.70

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