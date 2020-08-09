Эффективный аппарат используется для высококачественной максимально точной точечной сварки. Агрегат имеет компактные размеры, технически продуманную конструкцию и исключительные эксплуатационные характеристики. Модель обладает длительным сроком использования благодаря производству инновационных материалов с использованием прогрессивных технологий и проверенных временем разработок.

Посмотреть товар

Цена $108.29

Представляю Вашему вниманию мощный ноутбук Xiaomi Mi Pro. Он имеет диагональ экрана 15,6 дюйма с FullHD разрешением. Ноутбук построен на базе процессор Intel Core i7-10510U. Он имеет 16 гигабайт ОЗУ типа DDR4. В качестве видеоядра здесь представлена nVidia GeForce MX250 на 2 гигабайта видеопамяти GDDR5. В роли накопителя установлен SSD диск, объемом на 1 терабайт. Ноутбук имеет RGB подсветку.

реклама

Посмотреть товар

Цена 1,259.99

Это очень интересное изобретение, которое позволяет всегда использовать магнитную зарядку со своим телефоном. По сути она состоит из двух частей, основная часть - переходник, присоединяется к стандартному разъему телефона, вторая же часть, которой является USB провод - имеет на наконечнике определенный магнит, стыкуется и происходит зарядка.

У этого продавца можно купить одинаковые шнуры, но в зависимости от мобильного телефона, вам необходимо будет выбрать соответствующую насадку, которую вы будете вставлять в свой мобильный телефон.

Посмотреть товар

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Цена $0.68 - 1.99

Данный детектор используется для обнаружения скрытой в стенах или земле электропроводки или металлических труб. С помощью этого прибора можно определить места обрыва и КЗ в кабелях и проводке теплых полов, также можно найти случайно закрытые штукатуркой розетки и так далее.

При обнаружении проводки на дисплей выводится примерное расстояние до провода. Есть и звуковая индикация обнаружения, которую можно при желании отключить. Уверенно находит как обесточенную проводку, так и под напряжением. Посмотреть товар

Цена $24.63 - 27.27

Беспроводной пылесос с автономным питанием от батареи на 2000 ма.ч, сила всасывания достигает 22 000 па, устройство может работать как в сухом так и влажном режиме уборке.

реклама

Заряжается в течение 3 часов, в комплектации предусмотрены съемные насадки для удобства уборки. Емкость сбора пыли 0,5 литров, аккумулятор рассчитан на 40 минут работы. Посмотреть товар

Цена $155.04

Датчик открытия двери багажника – устройство, которое устанавливается далеко не во всех автомобилях. Как правило, такая опция зачастую доступна только в машинах премиум сегмента. Тем не менее, на Али можно заказать данное устройство, которое можно установить у специалистов. Датчик очень полезен, позволяет намного удобнее эксплуатировать авто, особенно, если часто приходится делать покупки в магазинах. Посмотреть товар

Цена $44.96

Очень оригинальный, но при том достаточно удобный способ крепления сумки на ногу. Она достаточно впечатлительная и практически совсем не чувствуется на теле. Такая недорогая сумка продается в нескольких цветах и отлично подходит для хранения кошелька, телефона, ключей и так далее.

Посмотреть товар

Цена $12.84

Ёмкие аккумуляторные батареи на 3000 мАч. Фишка такие батареек в том, что их можно неоднократно перезаряжать с помощью определённого зарядного устройства. Именно поэтому такие батарейки называются аккумуляторными.

Но не думайте, что с помощью обычного устройство для зарядки таких батареек можно заряжать классические батарея, это не так. Стоимость одной такой батарейки у продавца составляет в районе 200 руб, хотя в России такой ёмкостью батарейки будут стоить в районе 300 руб. То есть в Китае покупать выгоднее. Посмотреть товар

Цена $2.70