Данный прибор проверяет, насколько хорошо заряжена аккумуляторная батарейка. На ней есть три индикатора: красный, желтый и зеленый. Стрелка показывает, хорошо ли заряжена батарейка. Зеленый означает хорошую зарядку.

Теперь вам не нужно гадать, какие батареи нужно сохранить, а какие выбросить. С данным прибором эта проблема легко решаемая. Посмотреть товар

Цена $1.89

Наверняка, многие семьи с детьми планируют покупать компьютер к началу учебного года. Дети хотят, чтобы компьютер тянул игры, родители хотят, чтобы дети учились. Я нашел компромиссный вариант. Системный блок от бренда IPASON. Он построен на базе четырехъядерного процессора AMD A10 9700, c базовой частотой 3,5 GHz. Этот процессор идет уже на современном АМ4 сокете, поэтому компьютер можно будет апгрейдить в дальнейшем. Оперативная память - DDR4, объем 8 гигабайт. В качестве графики тут используется видеокарта Radeon RX 570 на 4 гигабайта GDDR5 видеопамяти (к слову, в процессоре имеется тоже встроенное видеоядро Radeon R7). В роли накопителя выступает SSD, объемом на 120 гигабайт. Старая цена - 31 415 рублей. Цена во время распродажи - 28 915 рублей. Посмотреть товар

реклама

Цена $325.89 - 439.49

Перед Вами отличное устройство, как для начинающих художников, так и для профессионалов своего дела. Это графический планшет от бренда 10moons. Он имеет диагональ 10 дюймов. Размеры - 36 х 24 сантиметра. Такой планшет отлично подойдет для работы в графических редакторах. В комплекте идет стилус для рисования. Планшет подключается к компьютеру/ноутбуку по USB интерфейсу. Имеется поддержка ОС Windows и MAC OS. Благодаря разрешению 5080 строк на дюйм, линии при прорисовке получаются более плавные и точные. Посмотреть товар

Цена $36.24 - 41.19

Это прикольные беспроводные наушники от Китайского бренда Brightside. Их докстанция изготовлена в дизайне, напоминающем банку кока-колы. Наушники имеют встроенный микрофон, позволяющий общаться по телефону без помощи рук. Высота "баночки" - 7,5 сантиметров - чуть ниже кредитной карты. Одного заряда наушников хватит примерно на 3 часа непрерывного прослушивания музыки. Емкость аккумулятора докстанции - 300 мАч. Стоимость наушников составляет всего лишь 380 рублей. Посмотреть товар

Цена $4.64 - 5.02

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Перед Вами классные умные часы от Китайского бренда AmazFit. Эти часы имеют весьма неплохой аккумулятор на 450 мАч. У них много циферблатов на выбор. Корпус часов сделан из титанового сплава. Дисплей - AMOLED. Водостойкость - до 50 метров (глубина). Такие часы отлично подойдут как для занятия спортом, так и для повседневной носки. На выбор имеется несколько моделей. Стоимость составляет 9710 рублей. Посмотреть товар

Цена $125.99 - 128.51

Дочерний бренд Xiaomi - YI, уже не первый год занимается разработкой видеокамер, а недавно был представлен видеорегистратор в форм-факторе автомобильного зеркала. Разумеется, подобные зеркала выпускали и другие компании, но это всё лишь китайские ноунеймы.

Размеры зеркала 315 x 80 мм. Толщина вместе с объективом - 36 мм. В центральной части зеркала расположен сенсорный дисплей диагональю 4.3 дюйма. Видеорегистратор поддерживает подключение второй камеры для заднего обзора. Посмотреть товар

Цена $68.99 - 83.77

реклама

Зарядное устройство, подходящее как для автомобилей, так и для мотоциклов. В основном для ремонта и проблемных аккумуляторов, конечно же. Работает оно со следующими характеристиками: Входное напряжение - 100-240 В. Переменный ток - 50-60 Гц. Так что перед покупкой ознакомьтесь с требованиями этого устройства, и также с требованиями вашего автомобиля.

Такое зарядное устройство может работать с большинством типов аккумуляторов и зарядных батарей. Здесь есть несколько различных режимов и все соответствующие клеммы, которые идут в комплекте. Так же обращаю ваше внимание на то, что вместе с этим устройством идет инструкция по которой вы можете понять истинное предназначение данного товара. Посмотреть товар

Цена $20.40

Самостоятельно стричься дома очень удобно, особенно, если есть своя хорошая и качественная машинка. На АлиЭкспресс можно найти достаточно надёжный вариант с хорошими отзывами. С такой машинкой побрить голову для вас будет легко, быстро и бесплатно. Посмотреть товар

Цена $23.39

Портативный миниатюрный USB светильник представляет собой обычный USB-провод. На конце этого провода как раз расположена светящаяся лампочка. Для того чтобы использовать данный светильник, необходимо просто воткнуть его например в Power bank.

Далее вы настраиваете необходимую гибкость. Потому что провод имеет прочную структуру и позволяет быть изогнутым так, как вам необходимо. У этого продавца вы можете купить светильники любого цвета и стоят они вполне дёшево. Отличный походный вариант для освещения. Посмотреть товар

Цена $1.37

Модель 2020 года. Кварцевые часы из нержавеющей стали для стильных и мужественных мужчин. Подойдут для повседневной носки, станут символом удачного делового человека. Оснащены хронографом, автоматическим календарем, отображением даты. Водонепроницаемые, противоударные, функции анти-царапины, анти-шок и ряд других полезных опций. Кварцевый модуль часового механизма максимально точный, с гарантированным сроком службы 2 года. Стильный дизайн циферблата. Кожаный ремешок, удобный для руки. Посмотреть товар

Цена $17.95