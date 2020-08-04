Устройство хаб с зарядными портами usb, type c. Оснащено защитой от замыкания, есть световая индикация, встроенный bluetooth порт. Мощность 40 ватт. Заряжается от сети переменного тока 220 вольт.

Поддерживает питание до 8 гаджетов одновременно. Провод длинной 1,5 метра, размер 13 на 7 см, вес 240 грамм. Посмотреть товар

Цена $22.05

Это специальная рамка для монитора, диагональю 23 дюйма, которая сделает его сенсорным. На рамке имеется мультитач - 10 одновременных касаний. Интерфейс подключения - USB (без установки драйверов). Рамка поддерживает операционные системы Windows 7,8,10. Калибровка не требуется. К сожалению, отзывы отсутствуют. Посмотреть товар

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Цена $45.00

Интересный гаджет, который пригодится при съёмке видео, особенно в путешествиях. Такую камеру можно присоединить к себе с помощью специального крепления, брать в воду, бегать, цеплять на машину, велосипед и так далее. На АлиЭкспресс есть недорогие экземпляры, которые помогут начать заниматься съёмкой, не тратя лишние деньги. Посмотреть товар

Цена $34.40 - 69.73

Система видеонаблюдения может применяться для разных целей. В нашем случае её можно применить для наблюдения за своим гаражом или автомобилем на стоянке если гаража нет.

В комплекте 4 камеры, восьмиканальный NVR регистратор, можно подключить ещё четыре камеры, адаптеры питания, мышь, кабеля и антенна, так же есть наклейки.

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Камеры записывают и звук, есть различные функции распознавания. Изображение в реальном времени можно вывести на смартфон и просматривать из любой точки, где есть интернет. Это далеко не все возможности комплекта. Посмотреть товар

Цена $127.00 - 185.00

Подставка держатель с лупой и фонариком, используется для пайки и ремонта, инструмент имеет линзу с трехкратным увеличением для ремонта мелких изделий.

Светодиодную подсветку по кругу, металлические щипцы для удержания. Размер приспособления 200 на 95 мм. Отличный вариант в мастерскую, в гараж, лабораторию. Посмотреть товар

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Цена $7.20 - 16.82

Это качественный светодиодный фонарь, который заряжается от USB. Все максимально просто: корпус ударопрочный, есть крючок и магнит, что позволит закрепить фонарь в удобном положении. Габариты компактные, но фонарь еще и складывается. Есть несколько режимов освещения. Посмотреть товар

Цена $7.87 - 10.42

Складной карманный нож выполненный в виде автомата калашникова, отличной подойдет для бытовых нужд, поездок, путешествий и пеших походов. Сталь высокой прочности, можно открывать бутылки, банки, резать. Ручка из древесины. Есть встроенный фонарик с питанием на 1,5 вольта. Размер 65 на 17 мм, вес 120 грамм. Посмотреть товар

Цена $4.21