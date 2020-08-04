Это компактное оборудование, на котором расположены открытые микросхемы, компоненты и одна единственная кнопка. Тем не менее конструкция достаточно надежная, есть 50 настроек времени от 0,02 секунды до 1 секунды. Посмотреть товар

Цена $45.00

А это не совсем обычная USB флешка. Ее корпус сделан в дизайне кулона, который похож на реактор "Железного Человека". Фанатам комиксов этот накопитель точно придется по душе. К слову, в корпусе имеются светодиоды, которые светят синей подсветкой. В наличии имеются объемы от 8 до 128 гигабайт. Поэтому, цена варьируется от 575 до 1357 рублей. Посмотреть товар

Цена $7.49 - 17.69

Материнская плата ASUS 1155

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Это материнская плата Asus H61M-K на сокете 1155. Полагаю, что те люди, которые хоть немного связаны с ремонтом компьютерной техники, должны знать, что на сегодняшний день 1155 сокет все еще актуален, но материнские платы уже не найти в обычных магазинах. Это б/у вариант, но полностью рабочий (заказывал лично). Плата имеет 2 слота под оперативную память DDR3 (максимум 16 гигабайт). Из внешних интерфейсов здесь имеется VGA порт, DVI-D, 4 порта USB 2.0, 1 LAN (RJ45), 2 порта PS/2 - для подключения клавиатуры и мыши, а также аудиовыходы. В комплекте с платой продавец предоставляет SATA кабель и, собственно, родную железную планку для корпуса. Посмотреть товар

Цена $33.71

Годы идут, а шустрые 240 Гц мониторы дешевле особо не становятся. Проверил текущие цены в наших магазинах - дешевле 20 тыс. рублей такие мониторы не найти. На Алиэкспресс же недавно появился 24-дюймовый монитор от Mucai, который стоит всего 12 тыс. рублей.

Цветовой охват монитора - 99% sRGB, время отклика - 1 мс, есть поддержка AMD FreeSync, в общем всё довольно типично для киберспортивных мониторов. Отметить в качестве минуса стоит сравнительно толстые по нашим временам рамки вокруг экрана. Посмотреть товар

Цена $161.00

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Игровая мышь Logitech G102 8000DPI. Имеет классический дизайн, но скорость кликов выше чем у стандартной мыши, поэтому идеальна для игрового компьютера. Установлен датчик уровня игры (от 200 до 6000 точек на дюйм). Специальная металлическая пружина делает нажатие на левую и правую клавиши мыши легкими. Синхронизация световых эффектов и игрового профиля. Шесть программируемых кнопок для упрощения игры. Подходит для ПО Windows 7 или выше, Mac OS 10,11 или выше, Chrome. Скорость передачи данных через USB: 1000 Гц/мс. Встроенная память: 1 профиль. Длина кабеля 2,1 метра. Представлены модели в черном и белом цвете. Посмотреть товар

Цена $13.08 - 20.44

В этом устройстве есть специальный индикатор, который показывает, сколько мыла осталось в дозаторе. Если индикатор горит красным, то нужно добавить мыла в устройство. Также дозатор имеет гигиеническую функцию. Не нужно прикасаться грязными руками к нему. Мыло выдавливается автоматически. Посмотреть товар

Цена $22.53

Размеры кошелька - 97*103*7 мм. Есть несколько разных окрасок, например чёрный или коричневый. В кошельке есть отдел для карт, визиток, мелочи и бумажных купюр. Есть блокирующая система, что бы например в транспорте никто не смог списать с вашей карты деньги через ткань кармана, в котором лежит кошелёк. Сделан из настоящей коровьей кожи. Посмотреть товар

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Цена $9.18

Термоусадка – небольшая резиновая трубка, которая уменьшается при воздействии на нее высокой температуры. Такая технология позволяет легко и быстро отремонтировать надорванную обмотку провода или укрепить зарядное устройство. Стоит даже большой набор совсем недорого. Посмотреть товар

Цена $7.80