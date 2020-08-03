Оригинальный модуль для wifi. Нашёл вот такую интересную находочку, которая мне показалась интересной. На нём установлен стандартный вход для зарядки от телефона, его можно запитать от павер банка и получить вайвай. Конечно лучше подобрать для него корпус чтобы выглядело солидно, но можно и так. Посмотреть товар

Цена $0.84 - 2.22

Внешний адаптер для ноутбука, с помощью его вы сможете несколько подключать устройство, а точнее флешек, что очень удобно. При подключении видит все устройства, разъемы не расшатаны. Работает хорошо, не перегревается. На счет корпуса, миниатюрный, но довольно прочный и крепенький. Шнур толстый, что гарантирует долгую работу, ведь все начинается именно с них. Посмотреть товар

Цена $4.99 - 10.99

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Прибор для считывания отпечатков пальцев с портом usb для зарядки.

Специальная тачскрин панель распознает прикосновение пальцев и передает информацию в систему.

Устройство поддерживает до 5 одновременных нажатий. Размер панели 2 на 1,7 см, вес 5 грамм. Скорость распознавания 2 сек. Посмотреть товар

Цена $14.77

Кард-ридер, производимый отличной китайской фирмой Baseus, которая так же как и Xiaomi вызывает доверие, так как производит товары высокого качества. На фото вы можете видеть универсальный кард-ридер Baseus в виде флешки.

В чём его универсальность? А в том, что его можно подключить как к компьютеру, так и к телефону. С одной стороны разъём USB, а с другой USB Type-C. Они закрываются защитными колпачками, когда не используются. Устройство поддерживает SD и MicroSD карты. Высокая скорость чтения и записи данных. Посмотреть товар

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Цена $8.93

Наручные часы мужские кварцевые. Подойдут для повседневной носки и как спортивный аксессуар. Для уверенных в себе мужчин. Стильные, модные, красивые, многофункциональные. Диаметр циферблата 40 мм. Браслет из нержавеющей стали шириной 20 мм и длиной 220 мм. Браслет гибкий, удобный для руки. Часы водонепроницаемые с функцией хронографа. Винтовая заводная головка. Сапфировое стекло с керамическим ободком. Идут в подарочной упаковке. Отличное соотношение цены и качества. Посмотреть товар

Цена $89.99

Освежитель воздуха сделан в виде небольшой головы в шлеме летчика, выглядит очень мило и забавно. Данный освежитель можно закрепить на вентиляционном отверстии или просто подвесить (для этого есть небольшой ремешок). Все запахи очень приятные и не едкие, так что однозначно рекомендую к покупке. Посмотреть товар

Цена $13.87

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Ищите замену вся спинера, чтобы занять свои руки? Вот вам кое-что свежее и еще не ставшее мейнстримом. Этой игрушкой можно играть, будто вы пытаетесь удержать равновесие пальцами. Но для начала игрушки нужно собрать. Все детали, болтики должны быть на месте и только тогда вы сможете развлечь свои руки. Посмотреть товар

Цена $88.09 - 208.39

Комплект из двух портативных чашек в японском стиле, прекрасный подарок для любителей чая и путешествий, внутри даже есть довольно вместительный сетчатый отсек для заваривания листового чая. Объем каждой из чашек - по 120 мл, материал - керамика. Посмотреть товар

Цена $29.57