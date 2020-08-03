Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводной wifi модуль, usb-хаб и другое
NodeMcu V3 беспроводной wifi модуль
Оригинальный модуль для wifi. Нашёл вот такую интересную находочку, которая мне показалась интересной. На нём установлен стандартный вход для зарядки от телефона, его можно запитать от павер банка и получить вайвай. Конечно лучше подобрать для него корпус чтобы выглядело солидно, но можно и так. Посмотреть товар
Цена $0.84 - 2.22
Baseus usb-хаб
Внешний адаптер для ноутбука, с помощью его вы сможете несколько подключать устройство, а точнее флешек, что очень удобно. При подключении видит все устройства, разъемы не расшатаны. Работает хорошо, не перегревается. На счет корпуса, миниатюрный, но довольно прочный и крепенький. Шнур толстый, что гарантирует долгую работу, ведь все начинается именно с них. Посмотреть товар
Цена $4.99 - 10.99
USB сканер отпечатков пальцев
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Прибор для считывания отпечатков пальцев с портом usb для зарядки.
Специальная тачскрин панель распознает прикосновение пальцев и передает информацию в систему.
Устройство поддерживает до 5 одновременных нажатий. Размер панели 2 на 1,7 см, вес 5 грамм. Скорость распознавания 2 сек.Посмотреть товар
Цена $14.77
Кард-ридер Baseus
Кард-ридер, производимый отличной китайской фирмой Baseus, которая так же как и Xiaomi вызывает доверие, так как производит товары высокого качества. На фото вы можете видеть универсальный кард-ридер Baseus в виде флешки.
В чём его универсальность? А в том, что его можно подключить как к компьютеру, так и к телефону. С одной стороны разъём USB, а с другой USB Type-C. Они закрываются защитными колпачками, когда не используются. Устройство поддерживает SD и MicroSD карты. Высокая скорость чтения и записи данных.Посмотреть товар
Цена $8.93
Часы мужские PAGANI
Наручные часы мужские кварцевые. Подойдут для повседневной носки и как спортивный аксессуар. Для уверенных в себе мужчин. Стильные, модные, красивые, многофункциональные. Диаметр циферблата 40 мм. Браслет из нержавеющей стали шириной 20 мм и длиной 220 мм. Браслет гибкий, удобный для руки. Часы водонепроницаемые с функцией хронографа. Винтовая заводная головка. Сапфировое стекло с керамическим ободком. Идут в подарочной упаковке. Отличное соотношение цены и качества.Посмотреть товар
Цена $89.99
Освежитель воздуха для автомобиля
Освежитель воздуха сделан в виде небольшой головы в шлеме летчика, выглядит очень мило и забавно. Данный освежитель можно закрепить на вентиляционном отверстии или просто подвесить (для этого есть небольшой ремешок). Все запахи очень приятные и не едкие, так что однозначно рекомендую к покупке. Посмотреть товар
Цена $13.87
Спинер для рук
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Ищите замену вся спинера, чтобы занять свои руки? Вот вам кое-что свежее и еще не ставшее мейнстримом. Этой игрушкой можно играть, будто вы пытаетесь удержать равновесие пальцами. Но для начала игрушки нужно собрать. Все детали, болтики должны быть на месте и только тогда вы сможете развлечь свои руки.Посмотреть товар
Цена $88.09 - 208.39
Посуда для путешествий
Комплект из двух портативных чашек в японском стиле, прекрасный подарок для любителей чая и путешествий, внутри даже есть довольно вместительный сетчатый отсек для заваривания листового чая. Объем каждой из чашек - по 120 мл, материал - керамика. Посмотреть товар
Цена $29.57
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