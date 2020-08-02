Солидный "кирпичик" для быстрой зарядки мобильников, планшетов, и даже современных ноутбуков. Емкость устройства - 40 000 мАч, вес тоже не малый - 745 г. Поддерживается одновременная зарядка 4 гаджетов. У повер банка приятный дизайн, корпус из глянцевого и матового пластика, ничего не скрипит, никаких люфтов. Из портов тут 4 полноразмерных USB, 1 Micro USB и 1 Type-C. Размеры девайса - 155 x 76 x 45 мм. Посмотреть товар

Цена $32.30 - 34.41

Очень удобная вещь для пользователей iPad. Дело в том, что очень многие люди занимаются либо дизайном, либо обработкой фотографий, либо просто работой именно на iPad. Иногда пальцы рук после долгой работы могут уставать, либо это вообще может быть неудобно и очень долго. Поэтому для таких целей лучше покупать стилус-карандаш. Этот карандаш подходит практически для любого поколения iPad.

Он имеет быструю зарядку и после этого он может работать до 20 часов постоянного активного режима. Обратите внимание, что им можно пользоваться как просто с точки зрения обычного стилуса, так и например для рисования и обработки фотографий То есть как карандаш. Посмотреть товар

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Цена $17.20 - 19.94

Огромная колонка-наушник, в ней есть четыре рабочих режима воспроизведения звука: f-карты, воспроизведение Bluetooth, воспроизведение u-диска, воспроизведение AUX линии 3,5 мм, а также fm-радио. Внутри встроена батарея на 1200 мАч. Колонка представлена в 6 цветах: зеленый, изумрудный, голубой, белый и черный. Максимальная мощность – 5В. Посмотреть товар

Цена $9.65 - 11.17

В заказ включены различные насадки, что облегчает процесс стрижки, а также дает возможность делать интересные узоры. Имеет регулируемые керамические лезвия, которые прослужат вам верой и правдой. Они не затупляются и не ржавеют. Подходят для волос разной густоты и плотности. В набор также вошла маленькая зубчатая расческа. Теперь я не пользуюсь услугами парикмахера, а делаю стрижку на дому, что значительно облегчило мои финансовые траты. Посмотреть товар

Цена $21.16 - 23.91

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Профессиональный конденсаторный микрофон COOL DIER BM800, проводной, однонаправленный, емкостный. В комплекте поставляется амортизирующее крепление. Подойдет для звукозаписи и радиотрансляций записям на концертах, озвучка кино и телепередач, домашних записей. Благодаря универсальности может быть использован начинающими музыкантами и профессиональными исполнителями. Высокая звуковая чувствительность. Хороший захват звука. При подключении к компьютеру и ноутбуку желательно использовать внешнюю звуковую карту. Посмотреть товар

Цена $14.00 - 17.85

Устройство для измерения токовых величин, используется для ремонта электроники, починки электропроводки. Имеет жк дисплей с подсветкой, диапазон от 6 до 1000 вольт.

Рабочую температуру от 0 до 40 градусов. В комплекте 2 щупа плюсовой и минусовой полярности. Удобный и практичный. Размер прибора 144 на 56 мм, 101 грамм. Посмотреть товар

Цена $8.96 - 10.64

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Как правило, разговоры по телефону во время движения могут грозить немаленьким штрафом. Чтобы повысить безопасность и избежать штрафов, стоит использовать Bluetooth-гарнитуру – это позволит не отвлекаться во время управления. Данное решение от Hoco имеет дальность передачи в десять метров. Компактные размеры устройства позволят использовать его с максимальным комфортом. Посмотреть товар

Цена $7.96

Прибор для модулирования fm волн, передатчик работает от 12 в, имеет 2 usb порта. Цифровой жк экран для выбора значений, а также беспроводной канал связи с устройства bluetooth. Диапазон улавливаемых частот от 87 до 108 мгерц. Есть поддержка карт памяти. Размер 7 на 5 см, провод длинной в 40 см. Посмотреть товар

Цена $13.99