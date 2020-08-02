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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: цифровой усилитель, компьютерное кресло и другое

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Цифровой усилитель Lusya 2*30 Вт

Продолжая эксперименты с различными усилителями звука, на этот раз выбор пал на интересный вариант с большой системой пассивного охлаждения. Это усилитель на базе микросхемы TDA7377. Она очень популярна среди любителей сборок аудиосистем. Она работает на широком диапазоне напряжения: от 9 до 18 вольт. Максимальное усиление 2 канала по 30 ватт. В интернете полно вариантов его использование и примеров качество звучания. Звук по заявлениям выдается довольно чистый.Посмотреть товар

Цена $7.64 - 9.98

Поворотный стол для ноутбука

Регулируемый столик для ноутбука на колёсиках. Имеет две столешницы разного размера. Одна из них для ноутбука, а та, что поменьше - для мышки. Обе столешницы имеют регулировку по высоте, а большая ещё и по углу наклона.

Колёсики оснащены фиксаторами, чтобы столик не ездил туда-сюда во время работы. Такой мобильный столик будет интересен людям, которые любят часто менять место своего пребывания за компьютером. Работать можно где вам удобно. Доставка по России транспортной компанией.Посмотреть товар

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Цена $32.80 - 48.38

Светодиодный светильник для ноутбука или ПК

Если вы частенько работаете ночью и не хотите беспокоить своих близким ярким светом, то вы можете, как сделал это я, заказать такой бар-светильник, который даст вам дополнительный свет при ночной работе на ПК. Устанавливается он легко, сверху на крышку ноутбука. Свечение светодиодов достаточно для того, чтобы прекрасно все видеть и не портить зрение. Материал – алюминий. Работает от USB. Прекрасно подходит для чтения с экрана компьютера.

Цена $29.99

Бюджетная подставка

Одна из самых бюджетных подставок для ноутбука с активным охлаждением, её цена вместе с доставкой - всего 270 рублей. Складная конструкция позволяет уместить подставку в кармане сумки для ноутбука, что удобно.

Подставка сделана из ABS-пластика, крепления металлические. Размеры гаджета в сложенном состоянии - 170 x 65 x 22 мм. Вентиляторы практически бесшумные, хорошо отводят горячий воздух.Посмотреть товар

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Цена $2.55

Компьютерное кресло 

А это профессиональный компьютерный стул, предназначенный, в основном для геймеров. Он очень удобный - благодаря подставкам под руки и шею. Стул - вращающийся, механизм подъема - газлифт. В наличии имеется несколько моделей и расцветок. Подобные кресла в обычных магазинах России стоят от 13 тысяч и выше. Данный же стул Вы можете приобрести за 7705 рублей (самая дорогая модель) + бесплатная доставка из России.

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Цена $91.06 - 101.50

Бита-фонарь

Данный инструмент применим в разных направлениях, -для удобства его можно хранить в своём автомобиле в качестве оберега от неприятностей, а также устройство имеет мощнейший встроенный светодиодный фонарь-3800люмен, который будет полезен в тёмное время суток. При заказе уточните длину до-49см.

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Цена $7.45

Профессиональные наручники для полиции 

Стальные наручники с хромовым покрытием могут использовать даже полицейские! Сверху они покрыты слоем никеля и имеют два замка для большей надежности. Также в набор входит два ключа. Посмотреть товар

Цена $26.70

Холодильник в авто

Портативный автомобильный холодильник, работает от сети 12-24 вольт постоянного источника питания. Емкость для охлаждения объемом на 25 литров, позволяет разместить продукты и напитки в дороге, для поездок на дачу, природу. Диапазон температур от - 22 до 55 градусов. Размер прибора 57 на 31 см, вес 1 кг. Посмотреть товар

Цена $244.50

Декоративные часы для автомобиля

Стильные часы в машину, широкий выбор разных расцветок, можно создать свою атмосферу в салоне авто. Мне кажется что они впишутся в любой салон. Металлический ободок, циферблат можно сказать минималистичный, ничего лишнего. Держаться на любой поверхности, лучше конечно на рифленый коврик который используют для очков, но можно и так. Посмотреть товар

Цена $7.99 - 8.99

Xiaomi Pet телескопический поводок

Рулетка для прогулки с собакой, имеет гибкий и прочный тросик телескопического принципа, сделан из металла и волокон. Выдерживает нагрузку до 85 кг. Не перегибается, устойчив к деформации. Размер 18 на 14 см, длинна 15 метров. Есть кнопка фиксатор положения, само растягивающийся и складывающийся механизм. Посмотреть товар

Цена $12.95

Гавайская гитара

Самая главная фишка устройства является его программа обучения, которая пригодится новичкам. Укулеле подключается к смартфону по bluetooth, пользователь может выбрать одну из многих популярных мелодий и постараться ее сыграть. Аккорды в это время будут подсвечиваться на грифе, а также выводиться на экран смартфона. Посмотреть товар

Цена $120.99

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Ты понимаешь разницу между "горизонтально" и "вертикально"?
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wwr222
08:51
За 10тыс не будет никакого Райзена.Но в целом верно.Вот даже бывалый Зеонщик это признал https://www.youtube.com/watch?v=kM-aaemAeaQ&t=25s
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
E1nher1
08:50
Так она тут лежачая . Это смотря как посмотреть. Я ориентируюсь на лицевую часть платы.
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
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