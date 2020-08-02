Цифровой усилитель Lusya 2*30 Вт

Продолжая эксперименты с различными усилителями звука, на этот раз выбор пал на интересный вариант с большой системой пассивного охлаждения. Это усилитель на базе микросхемы TDA7377. Она очень популярна среди любителей сборок аудиосистем. Она работает на широком диапазоне напряжения: от 9 до 18 вольт. Максимальное усиление 2 канала по 30 ватт. В интернете полно вариантов его использование и примеров качество звучания. Звук по заявлениям выдается довольно чистый. Посмотреть товар

Цена $7.64 - 9.98

Поворотный стол для ноутбука

Регулируемый столик для ноутбука на колёсиках. Имеет две столешницы разного размера. Одна из них для ноутбука, а та, что поменьше - для мышки. Обе столешницы имеют регулировку по высоте, а большая ещё и по углу наклона.

Колёсики оснащены фиксаторами, чтобы столик не ездил туда-сюда во время работы. Такой мобильный столик будет интересен людям, которые любят часто менять место своего пребывания за компьютером. Работать можно где вам удобно. Доставка по России транспортной компанией. Посмотреть товар

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Цена $32.80 - 48.38

Светодиодный светильник для ноутбука или ПК

Если вы частенько работаете ночью и не хотите беспокоить своих близким ярким светом, то вы можете, как сделал это я, заказать такой бар-светильник, который даст вам дополнительный свет при ночной работе на ПК. Устанавливается он легко, сверху на крышку ноутбука. Свечение светодиодов достаточно для того, чтобы прекрасно все видеть и не портить зрение. Материал – алюминий. Работает от USB. Прекрасно подходит для чтения с экрана компьютера.

Цена $29.99

Бюджетная подставка

Одна из самых бюджетных подставок для ноутбука с активным охлаждением, её цена вместе с доставкой - всего 270 рублей. Складная конструкция позволяет уместить подставку в кармане сумки для ноутбука, что удобно.

Подставка сделана из ABS-пластика, крепления металлические. Размеры гаджета в сложенном состоянии - 170 x 65 x 22 мм. Вентиляторы практически бесшумные, хорошо отводят горячий воздух. Посмотреть товар

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Цена $2.55

Компьютерное кресло

А это профессиональный компьютерный стул, предназначенный, в основном для геймеров. Он очень удобный - благодаря подставкам под руки и шею. Стул - вращающийся, механизм подъема - газлифт. В наличии имеется несколько моделей и расцветок. Подобные кресла в обычных магазинах России стоят от 13 тысяч и выше. Данный же стул Вы можете приобрести за 7705 рублей (самая дорогая модель) + бесплатная доставка из России.

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Цена $91.06 - 101.50

Бита-фонарь

Данный инструмент применим в разных направлениях, -для удобства его можно хранить в своём автомобиле в качестве оберега от неприятностей, а также устройство имеет мощнейший встроенный светодиодный фонарь-3800люмен, который будет полезен в тёмное время суток. При заказе уточните длину до-49см.

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Цена $7.45

Профессиональные наручники для полиции

Стальные наручники с хромовым покрытием могут использовать даже полицейские! Сверху они покрыты слоем никеля и имеют два замка для большей надежности. Также в набор входит два ключа. Посмотреть товар

Цена $26.70

Холодильник в авто

Портативный автомобильный холодильник, работает от сети 12-24 вольт постоянного источника питания. Емкость для охлаждения объемом на 25 литров, позволяет разместить продукты и напитки в дороге, для поездок на дачу, природу. Диапазон температур от - 22 до 55 градусов. Размер прибора 57 на 31 см, вес 1 кг. Посмотреть товар

Цена $244.50

Декоративные часы для автомобиля

Стильные часы в машину, широкий выбор разных расцветок, можно создать свою атмосферу в салоне авто. Мне кажется что они впишутся в любой салон. Металлический ободок, циферблат можно сказать минималистичный, ничего лишнего. Держаться на любой поверхности, лучше конечно на рифленый коврик который используют для очков, но можно и так. Посмотреть товар

Цена $7.99 - 8.99

Xiaomi Pet телескопический поводок

Рулетка для прогулки с собакой, имеет гибкий и прочный тросик телескопического принципа, сделан из металла и волокон. Выдерживает нагрузку до 85 кг. Не перегибается, устойчив к деформации. Размер 18 на 14 см, длинна 15 метров. Есть кнопка фиксатор положения, само растягивающийся и складывающийся механизм. Посмотреть товар

Цена $12.95

Гавайская гитара

Самая главная фишка устройства является его программа обучения, которая пригодится новичкам. Укулеле подключается к смартфону по bluetooth, пользователь может выбрать одну из многих популярных мелодий и постараться ее сыграть. Аккорды в это время будут подсвечиваться на грифе, а также выводиться на экран смартфона. Посмотреть товар

Цена $120.99