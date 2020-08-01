Двигатель

Полностью работоспособная модель двигателя Стирлинга в сборе. В комплекте с двигателем идёт миниатюрный генератор, к которому можно подключить несколько энергосберегающих лампочек или что-то подобное, при желании.

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Цена $296.46

Умная колонка Mail.Ru

Наверное уже все знают про умную колонку от Яндекс с Алисой, но не все слышали, что у компании Mail.ru, владеющей соц. сетью ВКонтакте, тоже есть своя умная колонка. Только вместо девушки Алисы внутри Маруся, и она не совсем девушка, а девушка-кошка, ведь если её погладить, то она начнёт мурлыкать.

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Такая колонка отлично подойдёт не только для взрослых, но и для детей. Она и сказку расскажет, и позвонит, разбудит утром на работу, включит любимую музыку и т.д. В продаже есть чёрный и белый варианты. Марусю доставляют фирмой СДЭК по России. Колонка получила рейтинг 4.9 звезды. Посмотреть товар

Цена $105.47

Локатор для поиска ключей

Все мы сталкиваемся с тем, что постоянно теряем ключи, бумажник и даже домашних животных. Этот трекер имеет большой обхват по территории поиска. В заказе идут пульт для поиска и пять кнопок, которые можно прикрепить к связке ключей, к кошельку и ошейнику вашего питомца. Каждая кнопочка имеет свою букву, например, если вы потеряли ключи, которые идут под буковой А, то нажимайте на соответствующую кнопку на пульте, и вы услышите звуковой сигнал. Посмотреть товар

Цена $14.99

Новый 70mai видеорегистратор Lite 1080P

Видеорегистратор автомобильный, с качеством съемки 1080р, есть встроенный модуль gps, оснащен жк дисплеем, угол обзора 140 градусов. Отлично выполняет функцию парковки, поддерживает запись данных на карту памяти до 64 гб. Работает от сети 12 вольт, через usb и прикуриватель в салоне авто. Посмотреть товар

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Цена $39.99

Беспроводная зарядка для iphone

Быстрая беспроводная зарядка для телефонов iphone X, XS,11pro. Это версия оригинальной зарядки, поддерживающая технологию Qi. Независимо от того, на какой части поверхности устройства расположен телефон, он получает быстрый заряд. Поддержка 7,5 W. Позволяет заряжать в чехле. Силиконовое основание и пластиковая поверхность не позволяют телефону скользить. Красивый дизайн и отличное качество. Адаптер питания в комплекте. Посмотреть товар

Цена $3.90 - 4.98

Упаковщик вакуумный

Вакуумный упаковщик для продуктов, запайщик пакетов. Мини-вакуумная машина имеет уникальный дизайн, гарантирует безопасность использования. Двухклавишный выключатель, зарядка от USB. Позволит сохранить ваши продукты питания свежими, а полезные свойства неизменными. Вакуумирование влажных и сухих продуктов. Легкая и удобная в переноске. Идеальна для подготовки к пикникам и загородным прогулкам. Также подойдет для заморозки фруктов и овощей в зиму. Пакеты для герметизации экологически безопасны. Посмотреть товар

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Цена $6.33 - 16.03

Тонометр

Этот прибор является одним из самых популярных для домашнего использования. С его помощью можно быстро измерить артериальное давление. На АлиЭкспресс есть очень недорого, но точный аппарат на русском языке, для измерения давления с ним даже не нужно ничего качать, прибор делает это автоматически. Отзывы просто отличные – действительно нужная вещь для дома. Посмотреть товар

Цена $17.13 - 18.38