Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: аудиосистема JBL, умные часы и другое
Светящаяся игровая гарнитура
Топовые наушники для пк с потрясающими характеристиками. Такие еще нужно поискать за столь бюджетную стоимость. У них 3D звук с мега крутым качеством, они вас полностью изолируют от внешней среды. Внешний вид тоже не остается на заднем плане, стильный дизайн и имеется приятная фиолетовая подсветка. На голове сидят плотно, не слетают, объемные чаши не давят на уши, так что если долго в них находится вы не устанете. И провод тут длинный и самое главное плотный. Есть гарнитура.Посмотреть товар
Цена $38.85
Умные часы с 2,2-дюймовым дисплеем
Перед Вами классные умные часы LEMFO LEM4. Они имеют необычный форм-фактор. Сам экран - прямоугольный. Благодаря этому, часы отлично подойдут для просмотра видео и игр. Они работают на четырехъядерном процессоре MT6580 с частотой 1,3 GHz. Объем ОЗУ - 1 гигабайт, объем ПЗУ - 16 гигабайт + возможность расширения картой памяти. Система - Android 5.1. Часы имеют модули Bluetooth и WiFi, благодаря которым без проблем сопрягаются со смартфонами. Емкость аккумулятора 1200 мАч. В наличии доступно 3 модели - с разными ремешками. Посмотреть товар
Цена $76.32
Складная мини-клавиатура AVATTO
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Устали писать все с телефона, потому что клавиатура там совсем маленькая? Выход есть! Складная клавиатура с тачпадом без проблем подключится к любой операционной системе через Bluetooth. Её можно приобрести в черном и белом цвете. В ней есть возможность перейти на кириллицу, но придется купить дополнительные наклейки с буквами.Посмотреть товар
Цена $20.99
SOOCAS S3 электробритва 3D
Бритва электрическая, со встроенным заряжаемым аккумулятором, головка типа 3D, плавающая, удаляет волоски даже в труднодоступных местах. Есть индикатор работы, уровень заряда батареи. Срок службы до 60 минут. В комплекте есть необходимые предметы для очистки и обслуживания. Размер 154 на 64 мм. Посмотреть товар
Цена $33.64
Аудиосистема JBL
Данный товар представляет собой полностью готовую для установки аудиосистему от популярного производителя JBL. Аудиосистема содержит в себе не только динамики и сабвуфер, но также парочку усилителей для полноценной и стабильной работы всех комплектующих. Стоимость такой аудиосистемы конечно невероятно высока, однако могу сказать одно - денег своих однозначно стоит и для любителей громко послушать музыку - самое то. Посмотреть товар
Цена $738.10
Автомобильный доводчик для окон
Бывает такое, что закрыли авто и ушли, а стёкла оставили открытыми?
Такая система пригодится, чтобы закрыть окно дистанционно, без необходимости открывать двери автомобиля и нажимать на кнопку.
Простейшая, за пару секунд, установка. Устройство вставляется в диагностический разъем ОБД 2 и на этом всё.
Работает, если у вас все стеклоподъемники электрические.Посмотреть товар
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Цена $6.69
Динамометрический ключ
Качество изготовления на высоте. Трещотка переключается мягко. Шкала момента затяжки сделана очень четко и ее очень хорошо видно. При сравнении с известными производителями, погрешностей не было. Цена начинается от 2 тысяч и заканчивается 6,5 тысячами рублей и зависит она от комплектации и модели. Посмотреть товар
Цена $28.97 - 88.00
Ботинки мужские KATESEN
Мужские ботинки высокого качества в стиле милитари или спецназ. Водонепроницаемая пропитка делает их прочными и надежными в носке. Кожаные с вставками воздухопроницаемой сетки, позволяющими ноге дышать. Стелька также удобная и дышащая. Подошва плотная, резиновая, не скользит, износоустойчива. Носок круглый. Спереди шнуровка, с внутренней стороны – замок-молния. Рассчитаны на сезон весна-осень. Цвет хаки и черный. Размерная сетка от 39 до 47 размера. Соответствуют размеру.
Цена $22.50
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