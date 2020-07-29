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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: аудиосистема JBL, умные часы и другое

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Светящаяся игровая гарнитура 

Топовые наушники для пк с потрясающими характеристиками. Такие еще нужно поискать за столь бюджетную стоимость. У них 3D звук с мега крутым качеством, они вас полностью изолируют от внешней среды. Внешний вид тоже не остается на заднем плане, стильный дизайн и имеется приятная фиолетовая подсветка. На голове сидят плотно, не слетают, объемные чаши не давят на уши, так что если долго в них находится вы не устанете. И провод тут длинный и самое главное плотный. Есть гарнитура.Посмотреть товар

Цена $38.85

Умные часы с 2,2-дюймовым дисплеем

Перед Вами классные умные часы LEMFO LEM4. Они имеют необычный форм-фактор. Сам экран - прямоугольный. Благодаря этому, часы отлично подойдут для просмотра видео и игр. Они работают на четырехъядерном процессоре MT6580 с частотой 1,3 GHz. Объем ОЗУ - 1 гигабайт, объем ПЗУ - 16 гигабайт + возможность расширения картой памяти. Система - Android 5.1. Часы имеют модули Bluetooth и WiFi, благодаря которым без проблем сопрягаются со смартфонами. Емкость аккумулятора 1200 мАч. В наличии доступно 3 модели - с разными ремешками. Посмотреть товар

Цена $76.32

Складная мини-клавиатура AVATTO

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Устали писать все с телефона, потому что клавиатура там совсем маленькая? Выход есть! Складная клавиатура с тачпадом без проблем подключится к любой операционной системе через Bluetooth. Её можно приобрести в черном и белом цвете. В ней есть возможность перейти на кириллицу, но придется купить дополнительные наклейки с буквами.Посмотреть товар

Цена $20.99

SOOCAS S3 электробритва 3D

Бритва электрическая, со встроенным заряжаемым аккумулятором, головка типа 3D, плавающая, удаляет волоски даже в труднодоступных местах. Есть индикатор работы, уровень заряда батареи. Срок службы до 60 минут. В комплекте есть необходимые предметы для очистки и обслуживания. Размер 154 на 64 мм. Посмотреть товар

Цена $33.64

Аудиосистема JBL

Данный товар представляет собой полностью готовую для установки аудиосистему от популярного производителя JBL. Аудиосистема содержит в себе не только динамики и сабвуфер, но также парочку усилителей для полноценной и стабильной работы всех комплектующих. Стоимость такой аудиосистемы конечно невероятно высока, однако могу сказать одно - денег своих однозначно стоит и для любителей громко послушать музыку - самое то. Посмотреть товар

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Цена $738.10

Автомобильный доводчик для окон

Бывает такое, что закрыли авто и ушли, а стёкла оставили открытыми?

Такая система пригодится, чтобы закрыть окно дистанционно, без необходимости открывать двери автомобиля и нажимать на кнопку.

Простейшая, за пару секунд, установка. Устройство вставляется в диагностический разъем ОБД 2 и на этом всё.

Работает, если у вас все стеклоподъемники электрические.Посмотреть товар

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Цена $6.69

Динамометрический ключ

Качество изготовления на высоте. Трещотка переключается мягко. Шкала момента затяжки сделана очень четко и ее очень хорошо видно. При сравнении с известными производителями, погрешностей не было. Цена начинается от 2 тысяч и заканчивается 6,5 тысячами рублей и зависит она от комплектации и модели. Посмотреть товар

Цена $28.97 - 88.00

Ботинки мужские KATESEN

Мужские ботинки высокого качества в стиле милитари или спецназ. Водонепроницаемая пропитка делает их прочными и надежными в носке. Кожаные с вставками воздухопроницаемой сетки, позволяющими ноге дышать. Стелька также удобная и дышащая. Подошва плотная, резиновая, не скользит, износоустойчива. Носок круглый. Спереди шнуровка, с внутренней стороны – замок-молния. Рассчитаны на сезон весна-осень. Цвет хаки и черный. Размерная сетка от 39 до 47 размера. Соответствуют размеру.

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Цена $22.50

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