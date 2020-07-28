Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: модем Huawei, Sata-адаптер для ноутбука и другое
Разблокированный Модем Huawei
Этот модем может работать с любой сим-картой, а не с какой-то конкретной. Билайн, МТС, Теле-2, не важно. Важно что бы на балансе были деньги и был подключен интернет, всё. В подарок продавец присылает ещё и симки с безлимитным интернетом. Настройка простая, тем более есть инструкция. Работать такой гаджет может с ПК или с wi-fi. Раздаёт неплохой сигнал и стабильную точку доступа. Посмотреть товар
Цена $48.47
Универсальный Sata-адаптер для ноутбука
Этот удобный гаджет позволяет заменить стандартный DVD-привод на жёсткий диск или SSD. Таким образом ноутбук получает два полноценных жёстких диска. Уникальность этого девайса в том, что вам не нужно подбирать подходящий адаптер под свою модель ноутбука. Эта штука подойдёт ко всем моделям, где есть DVD-привод. В комплекте идёт отвертка для монтирования накопителя. Посмотреть товар
Цена $2.92
Микрофон USB
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Микрофон FIFINE K670 , лучшая модель в своей линейке. Честно скажу качество звука отличное, подойдёт как для озвучки видео так и для игр или разговора по сити. Качество материала, достойное всё подогнано тютелька в тютельку. Присутствует регулировка громкости голоса очень удобно, регулировать в зависимости от нужд . Провод длинный в принципе установить можно куда угодно! Посмотреть товар
Цена $47.99
Наушники беспроводные Mifa X12 TWS
Универсальные беспроводные наушники с заушным креплением. Гарнитура беспроводная, подключается через Bluetooh 5,0, расстояние передачи до10 метров. Очень стильный внешний вид. В комплекте зарядный чехол размером 92х59х37 мм. Легкие, по 18 г каждый, удобные в носке. 3D стереозвук, пиковая мощность на выходе 4,5 mW. С микрофоном. Поддержка декодирования аудио и протоколов HSP/HFP/A2DP/AVRCP. Делай любимое дело – слушай любимую музыку!Посмотреть товар
Цена $34.96
Складной электрический велосипед
Еще одно китайское ноу-хай – это складной электробайк. Да. Мы продолжаем заботится об окружающей среде. Он ездит со скоростью 30 км/ч и для него не нужно искать парковочное место. Можно просто сложить и спрятать в сумку. Кстати, размер его в сложенном состоянии 40-60-40 см. Полного заряда хватает на 3 часа. А еще есть светодиодные фонари, дисплей и защита от влаги.
Цена $760.95
Мощный массажер для стоп
Подобные массажеры еще недавно можно было увидеть только в торговых центрах, а их цена сильно кусалась. Сегодня же такой удобный и приятный гаджет, который будет делать массаж ног, может купить себе почти каждый желающий. Прибор имеет несколько режимов работы и делает отличный массаж, который позволяет расслабить ноги после рабочего дня. За свою стоимость – это просто находка. Классный подарок или покупка для собственного счастья. Посмотреть товар
Цена $76.25
Утюг-парогенератор
Один из самых продвинутых утюгов с функцией вертикального отпаривания на Алиэкспрессе. Утюг автоматически подбирает температурный режим в зависимости от типа ткани, ничего вручную переключать не нужно. Утюг массивный, зато в него поместился большой резервуар для воды (на 350 мл), защита от накипи присутствует, автоматическое выключение тоже есть. Благодаря высокой мощности утюг шустро нагревается и хорошо гладит. Подача пара равномерная, вода не брызжет и не капает. Сравнил цены, в наших магазинах он стоит минимум 7850 руб., в то время как на Алике с промокодом "LIVE305L1" его цена сейчас - 6 тыс. руб.Посмотреть товар
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Цена $105.98
Рюкзак
Мужской рюкзак представлен в классическом черном цвете, имеет большой объем основного отдела. Благодаря этому в него можно поместить даже вещи довольно большого размера, например, ноутбук. Рюкзак водонепроницаемый, а так же изготовлен из материала высокого качества. Имеет внешний USB-порт для зарядки смартфона, что очень удобно. На задней панели расположена специальная дышащая накладка.Посмотреть товар
Цена $24.95
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