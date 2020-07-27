Сетевой шлюз от компании xiaomi отличная точка входа из одной сети в другую, обустроит полноценно ваш умный дом. Работает без помех, поток связи отличный. Внешний вид меня порадовал, приятный дизайн, небольшой в размерах и идет в дополнении usb шнур. Простым языком при помощи одно гаджета можно управлять всем остальным в доме, своего рода главная станция.

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Цена $20.10

Подставка для монитора компьютера или принтера изготовлена из алюминиевого сплава высокого качества и имеет специальную профессиональную арматурную структуру. Благодаря этому она прослужит долгое время. Имеет четыре порта USB, что обеспечивает передачу данных и зарядку любых устройств. Помогает увеличить количество свободного места на рабочем столе. Это позволяет разместить на нем еще больше разных принадлежностей. Посмотреть товар

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Цена $59.23

Перед Вами не совсем обычный удлинитель. Это продукт компании Melery. Удлинитель имеет шнур 2 метра и 3 розетки. Сам прибор относится к категории "умные товары". Дело в том, что это устройство имеет встроенный WiFi модуль, благодаря которому может управляться удаленно при помощи специального приложения на смартфоне. Имеется защита от перенапряжения. Номинальный ток - 10 А. Максимальная мощность с трех розеток - 2500 Вт. Посмотреть товар

Цена $34.46

Электрический паяльник с набором всех необходимых принадлежностей для работы. Мощность устройства 60 ватт, быстро набирает температуру, работает от сети 220 вольт. Наконечник жала сделан из сплава меди, подойдет для спаивания деталей. Размер 25 на 12 см, максимальная выходная температура в 450 градусов.

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Цена $24.99

Компьютерные колонки можно подключить не только к компьютеру или ноутбуку, но и к смартфону через Bluetooth. Звук у них чистый и громкий с басами, несмотря на такую бюджетную цену. Управление легкое, звук регулируется плавно. Внешний вид тоже радует элегантный дизайн, нет ничего лишнего. Впишутся в любой интерьер. Посмотреть товар

Цена $26.94

Девайс с силой всасывания 5500 па, емкость пылесборника составляет 0,6 литров. Удобная съемная щетка позволяет проникать в неудобные для уборки места. Работает от 14 вольт, мощность устройства 100 ватт. Может производить уборку как во влажном так и сухом режимах. Размер 110 на 30 см, вес 600 грамм. Посмотреть товар

Цена $67.12

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Вещь годная и необычная. Обычный вроде бы браслет на ключи автомобиля, но с символикой марки (можно выбрать почти любую), и так же светится в тёмное время суток. Ну круто же! Причём материал вполне себе безопасный для здоровья и экологически чистый. Так же не забывайте, что такие браслеты могут быть и синего цвета. Посмотреть товар

Цена US $0.90

Если у вас дома, не дай Бог, завелись тараканы, то такая простенькая, но эффективная ловушечка с AliExpress должна вам помочь. Принцип её действия прост. Внутри картонной ловушки ровно по центру кладётся приманка(в комплекте), на которую сбегаются эти усатые твари, чтобы полакомиться.

Но, по пути к цели их ждёт облом - клей. Неразумные насекомые прилипают один за другим и выбраться из плена у них нет ни единого шанса. Как пишут некоторые покупатели, клей ловит даже мышей, а они то явно посильнее букашек. Ловушки продаются лотом из 10 штук. У товара очень много заказов и положительных отзывов. Посмотреть товар

Цена $5.60

Металлический спинер, используется в качестве игрушки для детей, также как антистресс для взрослых. Поможет развить творческие способности и воображение ваших детей. Высокая инерция вращения, качественная конструкция, отличный вариант в качестве подарка, сувенира. Оригинальное внешнее исполнение, не разборный. Размеры: 5,5*2,8 см Посмотреть товар

Цена $1.02 - 1.11