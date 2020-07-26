Если в вашей автомобильной магнитоле нет функции bluetooth, то данный переходник для вас. Благодаря данному устройству Вы сможете слушать музыку со смартфона на любой магнитоле. Звук передает хорошо и не требует зарядки (питается через USB)

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Цена $8.09

Оптическая профессиональная игровая мышь с тремя уровнями регулировки dp – 1000, 1600, 2000. Предназначена для игр и развлечений, для работы в офисе за персональным компьютером. USB провод длиной 165 см, мощный и надежный. Эргономичный дизайн делает ее удобной для руки. Улучшенная оперативная работа, мышь совместима с такими ОП, как ХР/Windows/Vista и др. В наличии шесть кнопок: влево, вправо, вперед, назад, прокрутка (колесико), переключатель dpi.

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Цена $13.30

Это компактный паяльник, который работает от встроенного аккумулятора, что есть преимущество от проводного. Ручка накручивается на блог со световой индикацией и заряжается либо от повербанка, либо через переходник от сети. Кнопка включения оснащена кольцевой подсветкой. Разогрев жала до рабочей температуры составляет 15 секунд и остывает также быстро около 30 секунд. В комплекте идет металлическая подставка. На выбор комплектация с дополнительными жалами. Мощность 8 ватт.

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Цена $13.65 - 21.84

Практически каждый современный телевизор поддерживает функцию трансляции видео с телефона или планшета на большой экран, но далеко не у каждого есть возможность купить такой современный телевизор, а ведь функция очень востребована и полезная.

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Ты можешь решить проблему своего телевизора, купив адаптер, который подключается к видео-входу и позволяет беспроводным способом транслировать информацию с любого устройства на экран телевизора.

Стоимость хорошего адаптера в Китае 30 долларов, это устройство, которое позволяет передавать картинку в высоком разрешении, без потери чистоты кадров.

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Цена $32.99

Большая вместительная сумка до 40 литров, отлично подойдет для поездок, путешествий, можно ходить на тренировки в спортзал. Имеет боковой карман с быстрым доступом, предназначен под обуви и необходимых вещей.

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Емкие отделения, замки на молниях, крепкие мягкие ручки и длинный регулируемый ремень. Сумка модная, из не промокаемого материала. Размер 50 на 35 см. Посмотреть товар

Цена $15.43 - 21.79

Универсальный магнитный адаптер для вашего шуруповерта, при помощи которого вы сможете более быстро и удобно проводить свою работу, закрутить винт или шуруп. Из преимуществ у такого адаптера, в первую очередь стоит отметить силу магнита, благодаря которой любой винт или шуруп надежно сидит на своем месте и не соскочит при движении инструмента, что в свою очередь очень удобно и сэкономит не мало времени. Также стоит отметить, данный адаптер можно использовать в качестве "поискового" магнита, собрать все затерявшиеся или укатившиеся болты, гайки, гвозди и прочие расходники в труднодоступных местах. Посмотреть товар

Цена $0.95 - 1.04

Кухонный бытовой девайс, имеет три степени заточки, есть регулировка угла, внутри стоят камни из абразива с алмазным напылением. Удобная ручка для удержания, прибор не скользит по поверхности. Можно использовать любые ножи. Изготовлена из металла и пластика, размер 15 на 4 см, вес 200 грамм. Посмотреть товар

Цена $11.99

Многофункциональный инструмент для выживания, используется как открывалка, нож, свисток. Сделан из нержавеющей стали, размер 5 на 2 см, можно использовать при поиске и дрессировках собаки, подаче сигнала на расстоянии, спортивных соревнований. Удобный и прочный, можно повесить на карабин. Есть три цветовые гаммы. Вес изделия 50 грамм. Посмотреть товар

Цена $5.55