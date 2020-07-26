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Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники Blitzwolf BW FYE5, смарт-часы Haylou Solar и другое

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Сидушка

Эластичная сидушка из силикона, благодаря своей сотовой форме обладает "дышащими" свойствами, что не позволит употеть в теплое время года. Вещь универсальная, может использоваться как в автомобиле, так и на компьютерном кресле.

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Цена 1 019,37 - 2 431,08 руб.

Набор инструментов

Набор слесарных инструментов для автомобилиста. В комплекте есть необходимы гаечные накидные ключи разного диаметра хвата, сменные головки, удлинитель, трещоточная отвертка с фиксатором положения и прочие приспособления, всего кейс насчитывает до ста двадцати предметов. Изготовлены из хромированной нержавеющей стали.

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Цена 1 832,66 - 18 333,15 руб.

Наушники Blitzwolf BW FYE5

Наушники поддерживают Bluetooth 5.0 и имеют встроенный микрофон. Способны принимать сигнал в радиусе до 10 м. Емкости батареи хватает примерно на 3ч прослушивания музыки, а время зарядки около 2 часов. Blitzwolf FYE5 обладают хорошим качеством звука, защищены от влаги и подойдут для занятий спортом.


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Цена 1 977,86 - 2 084,20 руб.

Радиоуправляемый джип

Отличный радиоуправляемый джип для высокоскоростной езды по бездорожью. Развивает до 25 км/ч. Встроенная батарея рассчитана на полчаса езды. Система управления обеспечивает связь на расстоянии до 50 метров.


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Цена 1 465,98 - 1 694,06 руб.

Шторка на лобовое стекло

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Этот козырек позволит вам уберечь салон своего автомобиля от жаркого, палящего солнца в летнее время года. Из преимуществ конечно же отмечу непропускающую солнечные лучи ткань, а также простую установку на лобовое стекло с удобным, быстросъемным креплением, а также выдвижной механизм, благодаря которому, вы за пару секунд сможете растянуть штору на всю площадь лобового стекла.

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Цена 923,30 - 1 069,97 руб.

Машинка для стрижки волос Xiaomi RIWA

Машинка от суббренда Xiaomi. Регулировка длины 0.5-2.5 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь + керамика. Работает 240 мин на одном заряде. В комплекте насадки от 3 до 12 мм, кейс и прочие аксессуары. По отзывам хорошо отзываются.

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Цена 2 109,87 руб.

Смарт-часы Haylou Solar LS05

Я купил эти умные часы за их сочетание классического и спортивного стиля, а также за их непревзойденный функционал. Помимо обычного времени они показывают уровень моего сердечного ритма, когда я нахожусь на работе или же на пробежке.

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Цена 2 719,29 руб.

Популярная рыболовная катушка

Рыболовная катушка с деревянной ручкой. Изготовлена из прочного металла, сверху покрыта тонким слоем зеркальной краски. Может быть использована для обычных и телескопических удочек. Право- и леворукая. Металлический складной рокер и проволочная чашка. Рычаг переключения передач.

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Цена 814,03 - 1 268,71 руб.

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