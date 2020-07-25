Мини устройство

Складной металлический пистолет брелок, конструкция разборная на шестигранниках, есть прорезиненные части. Используется в качестве игрушки для детей и сувенира для взрослых. Механизм со щелчком через спусковой крючок. Размер 70 на 42 мм, вес 107 грамм, выполнен из прочного сплава.

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Цена 512,62 - 622,62 руб.

Игровой компьютер

Представляю Вашему вниманию игровой компьютер от известной компании Ipason. Системный блок построен на базе процессора Intel Core i5 9400F. Он имеет 8 гигабайт оперативной памяти типа DDR4. В качестве накопителей здесь установлены SSD на 120 гигабайт и HDD на 1 терабайт. По видеокарте - Вы можете выбрать - либо GTX1650 4Gb, либо GTX1060 3Gb. В зависимости от этого, стоимость ПК будет составлять 48 128 рублей, либо 51 340 рублей. Посмотреть товар

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Цена 48 127,89 - 51 339,99 руб.

Пылесос от Xiaomi

Флагманский вертикальный пылесос от Xiaomi - Roidmi NEX X20. Аппарат беспроводной, работает от аккумулятора. В обычном режиме его хватает минимум на 20 минут, в "турбо" режиме - чуть более 10 минут, в "эко" режиме - примерно на час.

У пылесоса есть светодиоды, они включаются автоматически, когда датчик света посчитает это нужным - актуально для уборки под шкафами и кроватями. На основную щетку крепится дополнительный контейнер с водой, позволяющий делать влажную уборку. Посмотреть товар

Цена 29 634,15 руб.

Металлический браслет на запястье Pendrive

Металлический браслет-флешка. Очень удобный и полезный девайс в современном мире. Надевается на запястье и носится как обычный браслет. Если вы пойдёте к кому-нибудь в гости и вам понадобится что-то скачать, например, у друга, либо наоборот передать, флешка всегда будет у вас под рукой, а точнее на руке. В продаже есть много объёмов от 4 до 256 Гб. Посмотреть товар

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Цена 229,55 - 1 497,52 руб.

Салазки для серверов

Это устройство специально изготовлено для удобного использования и работы с серверами. Крепится очень прочно благодаря качественным шурупам, изготовлен из прочной нержавеющей стали. Такой девайс просто жизненно необходим для тех, кто занимается в Ай-Ти компаниях или работает из дома на ПК. Компьютерщики оценят по достоинству подобный товар. Кстати, эти салазки имеют светодиодную подсветку. Посмотреть товар

Цена 887,36 руб.

Беспроводная зарядка

Универсальная беспроводная зарядка для телефона любого типа, будь то android или iOS, при помощи которой вы сможете быстро зарядить телефон, а также насладиться своим любимым фильмом или сериалом, ведь зарядка имеет форму подставки, что невероятно удобно в повседневной эксплуатации. Также хотелось бы рассказать о наличии бесшумного вентилятора в нижней части подставки, который не позволит зарядному устройству перегреться и выйти из строя. Посмотреть товар

Цена 732,63 - 1 025,97 руб.

Универсальный держатель для телефона

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Надежный и крайне многофункциональный держатель телефона для вашего велосипеда. Данный аппарат способен похвастаться простым, быстрым, но надежным и уверенным креплением на раму велосипеда, возможностью вращения на все 360 градусов, отличным держателем самого телефона, который способен выдержать нагрузку в 3кг. Кстати, такой держатель можно применить не только на велосипеде, но также на мотоцикле, коляске, самокате. Посмотреть товар

Цена 507,49 - 1 099,30 руб.

Универсальные чехлы для автомобильных сидений

Эти чехлы отличного качества. Подойдут для любых автомобилей. Только они подходят для двух передних сидений. Цвета: розовый, красный, голубой с черным и полностью черный.Чехлы с перфорацией. Изготовлены из эко-кожи. За ними легко ухаживать, легко мыть. Посмотреть товар

Цена 2 335,01 руб.

Видеокарта

Видеоадаптер GIGABYTE GTX 750 Ti на 2ГБ, бывший в употреблении, но в отличном состоянии. Не промытый, не бывший в ремонте. Подойдет для персонального компьютера. Идеально переведет данные в доступное изображение, в том числе 3D, в памяти вашей ОП и на монитор вашего устройства. С данной моделью вы получите качественное изображение без проблем. Видеокарта поможет вам воссоздать игру, пересмотреть фильм со специальными эффектами, поработать с графикой. Посмотреть товар

Цена 4 755,08 руб.