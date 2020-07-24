Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: Xiaomi роутер, саундбар 100 Вт и другое

[ ] для раздела Блоги
+
2080 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Профессиональный музыкальный плеер

Музыкальный плеер с поддержкой усилителя сигнала, точной настройкой частот. Регулируются басы и высокие частоты. Считывает mp3 и wav форматы аудио файлов. Срок службы аккумулятора до 10 часов, есть слот для флеш карты, жк экран с подсветкой, стандартный тип разъема для наушников 3,5 мм. Размер гаджета 60 на 20 мм, сделан из металла. Посмотреть товар

Цена 2 877,69 - 3 167,37 руб.

Xiaomi роутер 

Перед Вами мощнейший роутер Xiaomi AX1800. Он имеет пропускную способность 6 гигабит. В роутере установлен свой пятиядерный процессор Qualcomm IPQ6000 (4-ядерный A53 c частотой 1,2 GHz + одноядерный NPU модуль с частотой 1,5 GHz). Также, имеется 128 мегабайт ROM и 256 мегабайт RAM. WiFi работает в двух диапазонах - 2,4 и 5 ГГц. Также, присутствует 3 LAN порта. Посмотреть товар

Цена 4 301,87 руб.

Проводная механическая клавиатура

реклама

Проводная механическая клавиатура с rgb подсветкой, на 104 клавиши, кнопки с быстрым откликом, бесшумные, низкий профиль, удобные. Интерфейс подключения через usb. Совместима с любыми операционными системами, не требует установки ПО. Удобная эргономика, есть клавиши с медийным назначением. Размер устройства 60 на 15 см, вес 230 грамм. Посмотреть товар

Цена 1 556,92 - 2 199,34 руб.

Саундбар 100 Вт 

Bluetooth саундбар подойдет для подключения к телевизору, ноутбуку и смартфону. Управление дистанционное с помощью пульта. Звук великолепный, прослушивание музыки стало только в удовольствие, так как басы здесь мягкие, но достаточно мощные (аж стены трясутся), звук настолько чистый, что нет ни одного левого звука. А еще саундбар не займет много места, его можно установить хоть вертикально, хоть горизонтально. Также можно подключить оптику. Посмотреть товар

Цена 8 189,38 руб.

Монопод для видео и фото

Монопод необходим для качественной видеосъёмки. По сути это трёхосевой небольшой стабилизатор, который имеет встроенную камеру с записью видео в формате 4K. Кроме того, что он снимает видео, он делает это максимально плавно из-за качественного стабилизатора, который встроен в монопод. Можно делать эффектные видеоролики и не только. Работает он от встроенного аккумулятора. Работает до 240 минут на одном аккумуляторе. Посмотреть товар

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена 11 732,95 - 13 669,01 руб.

Сумка на плечо

Легкая и вместительная тканевая сумка с одной лямкой, позволит вам комфортно транспортировать все самые важные вещи - телефон, документы, кошелек, ключи и т.д. Как уже писалось выше, сумка изготовлена из адекватной по качеству ткани Oxford, что придает ей не только стиля, но и тактильно приятную поверхность. Из преимуществ данной сумки стоит отметить наличие множества кармашков для лучшей организации пространства, наличие USB-порта для прямой зарядки вашей электроники, а также низкую стоимость.

Посмотреть товар

Цена 724,56 руб.

Автоматический тонометр на руку

Измеритель артериального давления Cofoe на запястье. Работает в автоматическом режиме. Показатели выводятся на цифровой жидкокристаллический дисплей размером 3,7 дюйма. Высокие показатели точности ± 3 мм рт. ст. Диапазон измерения давления от 0 до 280 мм рт.ст. Частота пульса от 40 до 200 ударов в минуту. 120 наборов данных для хранения в памяти. С подсветкой. Сертифицированный. С голосовой передачей. Четырехслойная упаковка, предотвращающая повреждения при транспортировке. Низкое энергопотребление. Поставляется в комплекте без батарейки.Посмотреть товар

реклама

Цена 1 496,05 - 1 720,46 руб.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

алиэкспресс гаджеты электроника гаджеты из китая гаджеты с aliexpress гаджеты xiaomi гаджеты с алиэкспресс гаджеты для авто электроника xiaomi тенологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
20
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming
21
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
30
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
25
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
20

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 37
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 89
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 50 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в 2020 году
13
Выясняем, стоит ли покупать дорогие процессоры с вторички – флагманы Intel против Ryzen 3000-й серии и Intel Core 9-го и 10-го поколений в тестировании от Gamers Nexus
54
Коробочные процессоры AMD Renoir обнажили свои долларовые цены
72
Sony Xperia 5 сильно подешевел – Snapdragon 855, компактный кинематографический экран, NFC, стереодинамики и профессиональная камера по лучшей цене
8
9 смартфонов HUAWEI 2019 года получили новую версию EMUI 10.1
9
Дебютный трейлер и свежие подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2
99
Актуальная версия прошивки EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 стала доступна для семи смартфонов Huawei и Honor
2
GeForce RTX 3080 Ti выйдет в августе, а AMD Big Navi снова переносится – актуальная информация о сроках запуска видеокарт следующего поколения и их технических характеристиках
64
В Epic Games Store стартовала крупная летняя распродажа и бесплатная раздача двух хороших игр
12
Время шуток про SSD: стали известны системные требования ужастика The Medium
43
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 появятся в августе-сентябре — запасы GeForce RTX 20 практически истощены
25
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел в России на 8 000 рублей – игровой процессор, флагманская камера и батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой по лучшей цене этого лета
10
Представлена материнская плата для процессора «Байкал-М» полностью российской разработки
38
Windows 10 May 2020 входит в следующую фазу развертывания
7
Три новых смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12 на Android 10
1
Популярный флагман Xiaomi 2019 года получил российскую стабильную прошивку MIUI 12
+
GTA 6 обязана быть идеальной – фанаты активно обсуждают нужные игре улучшения
15
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
44
Cougar представила новый игровой стол MARS 120 ARGB
10
Задержки доступа AMD Renoir значительно сокращаются с быстрой памятью
9

Популярные статьи

Что делать, если термопаста попала в сокет AM4 / AM3 / AM3+ / AM2 / AM2+ / FM1 / FM2 / 939 - быстрый, бюджетный и эффективный ремонт материнской платы в домашних условиях
72
ПК для профессиональных задач архитектора - ставим рекорды в Corona Benchmark на Ryzen 9 3900 в комплексном разгоне, обгоняя процессоры Ryzen 9 3950X - температуры в Corona Renderer
107
Собираем недорогой ПК на б/у Core i3-2100, для интернета, учебы, youtube, фильмов и простых игр
54
AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X в игре Assassin's Creed Origins - тест с 6 видеокартами
56
Собираем ПК, аналогичный по мощности консолям нового поколения
44
Если не включается компьютер – помоги себе сам. Часть 3
21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Ore
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
20
Эксперимент: ставим Windows 10 May 2020 Update на слабый ПК с медленным жёстким диском
9
Подборка треш-шутеров 20хх годов. Часть пятая
4

Сейчас обсуждают

GrozaX
15:49
Опять линии и циферки
Выбираем процессор для игр - Core i3 против Core i5 против Core i9 в тестировании techspot
Собака на Zеnе
15:49
Когда циферки в Single Core перевалят за 2000, тогда можно будет обновиться с 8700K.
8-ядерный 16-поточный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) продемонстрировал свои возможности на частоте 5 ГГц в Geekbench 5
Bratken
15:49
Купил, а ни разу не сыграл... да и 10 лет так быстро прошли, ппц. Почувствовал себя старым
StarCraft II в честь юбилея получит гигантское обновление, затрагивающее основные режимы игры
Zmax
15:44
у интелбоев АМД все еще в догоняющих))
8-ядерный 16-поточный процессор Intel 11-го поколения (Rocket Lake-S) продемонстрировал свои возможности на частоте 5 ГГц в Geekbench 5
Igor Popov
15:44
На россии.
Дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Иван Иванов
15:41
поможем выбрать процессор для игоря с айкью 13,15 и 19 баллов
Выбираем процессор для игр - Core i3 против Core i5 против Core i9 в тестировании techspot
Юрий Андреевич
15:41
красные фанатики сожрут любой ценник, у них уже нет пути назад не интел же брать, который теперь дешевле, ну а производительнее он был и будет всегда попались на удочку своей же фанатичности не удивлю...
Процессоры AMD Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT появились в российских магазинах — цены могут озадачить
Стенли Твидл
15:40
>который лучше 3600 во всем в смысле, в 3-4 штеудоиграх на 5-8 фпс больше? эт дааа, шелезный огрумент,
AMD Ryzen 5 3600 подешевел до 10 300 рублей – 7-нм технология, 6 ядер, 12 потоков и частота до 4,2 ГГц по лучшей цене
RussianNeoguy
15:40
Стоимость на игры? Да что ты мла такое, афтор? Где твой язык русичей?
Ubisoft выступает за снижение стоимости на игры
Стенли Твидл
15:36
> цены могут озадачить да нееет, российские барыги меня ничем не смогут озадачить.
Процессоры AMD Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT появились в российских магазинах — цены могут озадачить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем