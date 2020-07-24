Профессиональный музыкальный плеер

Музыкальный плеер с поддержкой усилителя сигнала, точной настройкой частот. Регулируются басы и высокие частоты. Считывает mp3 и wav форматы аудио файлов. Срок службы аккумулятора до 10 часов, есть слот для флеш карты, жк экран с подсветкой, стандартный тип разъема для наушников 3,5 мм. Размер гаджета 60 на 20 мм, сделан из металла. Посмотреть товар

Цена 2 877,69 - 3 167,37 руб.

Xiaomi роутер

Перед Вами мощнейший роутер Xiaomi AX1800. Он имеет пропускную способность 6 гигабит. В роутере установлен свой пятиядерный процессор Qualcomm IPQ6000 (4-ядерный A53 c частотой 1,2 GHz + одноядерный NPU модуль с частотой 1,5 GHz). Также, имеется 128 мегабайт ROM и 256 мегабайт RAM. WiFi работает в двух диапазонах - 2,4 и 5 ГГц. Также, присутствует 3 LAN порта. Посмотреть товар

Цена 4 301,87 руб.

Проводная механическая клавиатура

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Проводная механическая клавиатура с rgb подсветкой, на 104 клавиши, кнопки с быстрым откликом, бесшумные, низкий профиль, удобные. Интерфейс подключения через usb. Совместима с любыми операционными системами, не требует установки ПО. Удобная эргономика, есть клавиши с медийным назначением. Размер устройства 60 на 15 см, вес 230 грамм. Посмотреть товар

Цена 1 556,92 - 2 199,34 руб.

Саундбар 100 Вт

Bluetooth саундбар подойдет для подключения к телевизору, ноутбуку и смартфону. Управление дистанционное с помощью пульта. Звук великолепный, прослушивание музыки стало только в удовольствие, так как басы здесь мягкие, но достаточно мощные (аж стены трясутся), звук настолько чистый, что нет ни одного левого звука. А еще саундбар не займет много места, его можно установить хоть вертикально, хоть горизонтально. Также можно подключить оптику. Посмотреть товар

Цена 8 189,38 руб.

Монопод для видео и фото

Монопод необходим для качественной видеосъёмки. По сути это трёхосевой небольшой стабилизатор, который имеет встроенную камеру с записью видео в формате 4K. Кроме того, что он снимает видео, он делает это максимально плавно из-за качественного стабилизатора, который встроен в монопод. Можно делать эффектные видеоролики и не только. Работает он от встроенного аккумулятора. Работает до 240 минут на одном аккумуляторе. Посмотреть товар

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Цена 11 732,95 - 13 669,01 руб.

Сумка на плечо

Легкая и вместительная тканевая сумка с одной лямкой, позволит вам комфортно транспортировать все самые важные вещи - телефон, документы, кошелек, ключи и т.д. Как уже писалось выше, сумка изготовлена из адекватной по качеству ткани Oxford, что придает ей не только стиля, но и тактильно приятную поверхность. Из преимуществ данной сумки стоит отметить наличие множества кармашков для лучшей организации пространства, наличие USB-порта для прямой зарядки вашей электроники, а также низкую стоимость.

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Цена 724,56 руб.

Автоматический тонометр на руку

Измеритель артериального давления Cofoe на запястье. Работает в автоматическом режиме. Показатели выводятся на цифровой жидкокристаллический дисплей размером 3,7 дюйма. Высокие показатели точности ± 3 мм рт. ст. Диапазон измерения давления от 0 до 280 мм рт.ст. Частота пульса от 40 до 200 ударов в минуту. 120 наборов данных для хранения в памяти. С подсветкой. Сертифицированный. С голосовой передачей. Четырехслойная упаковка, предотвращающая повреждения при транспортировке. Низкое энергопотребление. Поставляется в комплекте без батарейки. Посмотреть товар

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Цена 1 496,05 - 1 720,46 руб.