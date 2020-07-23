USB флеш-накопитель

Прикольная флешечка на 32 гигабайта в форме револьвера. Прочная, так как изготовлена из металла. Для любителей всяких интересных штучек, а на сайте AliExpress такого добра полно, бери - не хочу. После покупки флешку нужно отформатировать, так как, судя по описанию, она изначально отформатирована в старой системе FAT32. Посмотреть товар

Цена 923,39 руб.

Электропаяльник

В жизни каждого автомобилиста бывают случаи, когда срочно требуется паяльник. Данная модель электропаяльника специально предназначается для автомобиля, работает от прикуривателя, что очень удобно. Выполнено все надежно и максимально просто. Мощность - 60 Вт. Длина 185 миллиметров.

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Цена 630,76 руб.

Автомагнитола Podofo с выдвижным экраном

Многофункциональная современная 1DIN магнитола с выдвижным экраном для вашего авто, позволит вам не только прослушивать любимую радиостанцию, но также песни с флеш-накопителей или прямиком с телефона, подключаемого к магнитоле с помощью AUX разъема или bluetooth сигнала. Не стоит забывать про качественный и яркий сенсорный дисплей, возможность установки SD-карт, наличие USB-портов, а также про возможность принимать/отклонять и вести звонки напрямую через магнитолу. Посмотреть товар

Цена 4 127,75 - 5 434,00 руб.

Пусковое устройство GREPRO

Качественное пусковое устройство для авто. Оно будет актуальным, если машина длительное время была не в эксплуатации. Ну а если АКБ уже старый, то такое устройство должно всегда иметься под рукой. Зарядку можно производить посредством прикуривателя, либо через обычный USB-порт, что очень удобно. Есть быстрая доставка из Российской Федерации. Посмотреть товар

Цена 6 600,15 - 6 714,57 руб.

Автоматическая кормушка для рыб NICREW

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Данная кормушка для рыб легко поместится как на стене аквариума, так и на крышке. Можно настроить автоматическое кормление рыб в аквариуме до 4 раз в день. При этом рыбная еда внутри резервуара остается сухой. Даже если вас не будет дома, ваши рыбки не будет голодными. Изготовлен из пластика. Есть липучка и приспособление для определения местоположения. Посмотреть товар

Цена 1 164,69 руб.

Датчик освещения

Светочувствительный датчик для Arduino, используется во всевозможных самоделках, например для автоматического включения/отключения искусственного освещения, либо для настройки интенсивности света. Размер данного модуля 14 x 32 мм, а вес всего 2.3 г. Посмотреть товар

Цена 26,41 руб.