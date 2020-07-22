Wi-Fi роутер TIANJIE 4G

Этот мини-роутер подходит для использования дома, на природе или в поездке. Для начала работы в него вставляется сим-карта – всё, можно пользоваться. Не слишком именитый производитель TIANJIE просто порадовал меня функционалом, скрытым в достаточно аккуратном корпусе. На экране отображается сила Wi-Fi и мобильного сигнала сети, а также индикатор заряда устройства. Работает около 6 часов и объединяет в себе максимум 10 гаджетов. Идеален для дороги и путешествий.

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Цена 1 990,65 - 2 677,01 руб.

Флеш-накопитель для iOS

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Данный товар представляет собой далеко не самый обычный и стандартный флеш-накопитель, выполненный в металлическом корпусе, обладающий защитой по Touch ID (отпечатку пальца). Флеш-накопитель имеет емкость от 32 до 256гб в зависимости от выбранной вами версии и главное преимущество этого товара заключается в возможности работы с iOS устройствами и безопасности хранимых данных, ведь доступ к ним может получить только владелец, пройдя Touch ID тест. Если вы часто пользуетесь телефоном и вынуждены постоянно копировать/переносить файлы со смартфона на ПК, но также хотите быть уверены в их сохранности и безопасности, то данная флешка - однозначно для вас. Посмотреть товар

Цена 955,60 - 3 995,28 руб.

Bluetooth модуль

Компактный и качественно изготовленный bluetooth модуль, с надежной пайкой и полным отсутствием следов флюса обеспечит вам стабильное соединение, даже на приличном расстоянии. Отлично подойдет для ваших поделок или bluetooth колонки.

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Цена 95,64 - 167,00 руб.

Фумигатор Xiaomi Mijia Smart Mosquito Repellent

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Этот гаджет способен отпугивать и уничтожать всех комаров в комнате. Принцип его работы заключается в том, что внутрь приспособления устанавливаются специальные пластинки, пропитанные ядовитыми для этих насекомых пиретроидами. С помощью небольшого вентилятора все эти губительные для них вещества попадают в воздух, в результате чего комары быстро погибают или улетают из дома. Пластинки не имеют никакого запаха и являются абсолютно безвредными для человека. Данная версия фумигатора оснащена Bluetooth-модулем, с помощью которого его можно подключить к телефону. Скачав специальное приложение Mi Home, вы сможете устанавливать на вашем смартфоне график работы гаджета, а также следить за оставшимся ресурсом пластинки, чтобы не упустить время ее замены. Это приспособление будет максимально эффективно работать в комнатах, размер которых не превышает 28 м². Если вам нужно обрабатывать большое помещение, то лучше будет поставить в нем несколько таких фумигаторов. Средний срок службы одной пластинки составляет 720 часов при условии, что гаджет будет включен не более 8 часов в день. В таком случае вам придется менять ее всего один раз в 3 месяца. Посмотреть товар

Цена 397,25 - 1 878,83 руб.

Гибкая клавиатура

Это прикольная гибкая клавиатура. Ее корпус изготовлен из мягкого силикона. Благодаря этому, клавиатуру можно сложить - как Вам только угодно. К слову, устройство не боится воды. Клавиатура имеет полноценные 103 клавиши (вместе с цифровым блоком). Продавец предлагает 6 расцветок. Единственный минус то, что клавиатура проводная. Посмотреть товар

Цена 839,37 - 848,20 руб.

Мощный автомобильный пылесос с чехлом

Данный автомобильный пылесос является одним из лучших в своем сегменте. Он доступный по цене, а его качество порадует многих. Подключается к прикуривателю, есть влажная уборка салона. Устройство получилось довольно мощным. Для влажной уборки внутрисалонного пространства нужно просто налить воды в специальную емкость на пылесосе. В комплекте есть несколько насадок, удлинитель и чехол. Посмотреть товар

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Цена 1 832,88 - 2 618,71 руб.

Чехлы на банку

Чехлы с этикеткой Coca Cola для жестяных банок. Казалось бы, зачем оно надо, а если хорошо подумать... Ну, конечно! Такие чехлы нужны, чтобы без опаски пить хмельные напитки в общественных местах. Бывает очень хочется, но полицейские и активисты могут быть против.

А так надеваешь чехольчик и получается напиток, не вызывающий никаких подозрений. Но внутри-то всё равно оно самое - холодное и вкусное. Чехол подходит на банки объёмом 0.5 и 0.45 литра. У товара уже больше тысячи заказов и отличные отзывы. Посмотреть товар

Цена 367,09 руб.