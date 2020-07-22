Профессиональная мышь

Настоящая мышь - конструктор. Целый комплект "запчастей" позволяет собрать гаджет, который будет идеально лежать в ладони и станет продолжением руки в сетевых баталиях. Суммарно существует 54 вариации того, как может быть собрана эта мышь.

Чувствительность сенсора можно регулировать в программе от производителя, от 50 до 8200 DPI. Сенсор здесь, кстати, не китайский ноунейм, а Avago 9800. За свой необычный "разборный" дизайн эта мышка даже получила награду Red Dot Design Award. Посмотреть товар

Цена 3 462,74 руб.

Телефон-рация

Многофункциональный и невероятно защищенный телефон-рация для любителей активного отдыха - походов, кемпингов, скалолазания, охоты и прочих увлечений. Телефон-рация упакован в ударостойкий и полностью водонепроницаемый корпус, благодаря которому не боится падения в воду и переживет даже сильный удар с большой высоты о поверхность. Экран также износостойкий, однако довольно скромный в своих размерах, но всю информацию прекрасно видно. Емкость аккумулятора у такого телефона составляет огромные 4500mAh, чего более чем достаточно для такого энергоэффективного телефона-рации. Из преимуществ стоит отметить хороший модуль приема-передачи связи, поэтому общаться с собеседником можно на достаточно большом расстоянии. Посмотреть товар

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Цена 4 145,98 - 4 768,82 руб.

Коврик-зарядка

Данный товар представляет собой не самый обычный, но очень удобный в применении силиконовый анти-скользящий коврик для вашего смартфона, со встроенной беспроводной зарядкой, что позволит вам использовать телефон и одновременно заряжать его, практически без проводов. Силиконовый коврик, благодаря своему анти-скользящему свойству способен удержать ваш телефон даже при большой тряске, а также убережет его от ударов. Питается такой коврик от простого USB-кабеля, который вы сможете подключить в магнитолу или же в зарядное устройство в прикуривателе. Посмотреть товар

Цена 822,94 руб.

FM-трансмиттер

FM-трансмиттер для автомобиля производства известной китайской компании Baseus позволяет разговаривать по громкой связи, заряжать мобильные гаджеты с помощью двух портов USB 2.0 и воспроизводить музыкальные композиции через модуль Bluetooth 5.0 или с флешки. Устройство подключается к прикуривателю и работает от 12 вольт. Посмотреть товар

Цена 945,18 руб.

Автоматический дозатор для мыла Xiaomi mijia ENCHEN

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Если вы давно присматриваете себе автоматический дозатор для мыла, то вот вам один хороший вариант. Его заказали более 1.000 человек. Рейтинг товара 4.9 звезды.

Для того, чтобы дозатор сработал, расстояние от руки до него не должно превышать пяти сантиметров. Также стоит разбавить жидкое мыло водой в соотношении один к трём. Для получения густой пенки стоит поэкспериментировать с жидким мылом.

Нижняя часть дозатора специально сделана прозрачной, чтобы всегда знать, когда нужно добавить новый раствор. Плюс ко всему, можно убедиться, как долго расходуется средство для мытья рук. Посмотреть товар

Цена 1 076,15 руб.