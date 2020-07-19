Адаптер для быстрой зарядки

Это универсальный адаптер в розетку мощностью в 35 Вт. Он универсальный и способен заряжать разные устройства одновременно - плееры, телефоны, планшеты, часы, наушники. Обратите внимание вот на что. У адаптера 3 зелёных порта - классические, 1 красный порт - быстрая зарядка. Не перепутайте, не вставляйте в него те устройства, которые в базовой комплектации быструю зарядку не поддерживают. Есть несколько расцветок на выбор. Посмотреть товар

Цена 259,25 - 265,86 руб.

Умный сетевой фильтр

Сетевой фильтр с четырьмя розетками и USB- портами поддерживает Wi-Fi, совместим с Google Assistant и Alexa и имеет возможность удалённого управления со смартфона через специальное мобильное приложение. Доступна быстрая и бесплатная доставка со склада в России. Посмотреть товар

Цена 1 970,41 руб.

Колонки-саундбар

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Этот саундбар мощностью 60 Вт состоит из двух по сути отдельных блоков, что позволяет использовать его как компьютерную акустику при необходимости. Саундбар беспроводной, работает по Bluetooth даже в разделенном состоянии.

Сопряжение со смартфоном мгновенное, качественное. Девайс умеет воспроизводить музыку по AUX и читать mp3 файлы с Micro SD карточки памяти. Длина саундбара - 946 мм, а вес - 2.5 кг. Посмотреть товар

Цена 3 886,48 - 4 472,53 руб.

Коврик - будильник

Перед Вами классная штука от Китайского бренда HOUSEEN. Это такой будильник, выполненный в виде прикроватного коврика. Он отличается основной особенностью - дело в том, что для отключения будильника Вам необходимо встать на коврик. Он чувствителен к давлению - и как только Вы встанете на него, сработает датчик и будильник перестанет играть. Сделано это для тех, кто автоматически отключает свой будильник по утрам и вновь засыпает. Шанс, что Вы проснетесь окончательно, встав с кровати - увеличивается в несколько раз.

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Цена 2 433,82 руб.

Светящийся плинтус

Подсветка для интерьера комнат, устанавливается как на пол так и на потолок, устанавливается наклейка на липкую часть, материал изделия пвх, размер 400 на 2 см, имеет водоустойчивую основу, не оставляет следов после использования. Покрытие подойдет для освещения темных участков в доме, а также снаружи помещений. Посмотреть товар

Цена 102,09 - 235,01 руб.

Озоновый генератор в авто

Иногда в автомобиле могут появляться посторонние запахи. Часто это бывает у курильщиков или из-за сырости из кондиционера и по другим причинам. Ездить в таком авто не совсем комфортно. Побороть все ненужные запахи можно при помощи этого озонового генератора. Это не какая-то побрякушка в прикуриватель, а более серьёзный аппарат, десяти минут работы которого хватает очистить салон автомобиля от практически всех запахов, вредных бактерий, микробов, вирусов и.т.д. Работает от прикуривателя 12 Вольт.

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Цена 1 304,31 руб.

Модуль плавного пуска

Высокомощный модуль плавного пуска для электроинструмента, обладает скромными размерами, чистой платой, отмытой от флюса и прочих следов, а также качественной пайкой элементной базы. Посмотреть товар

Цена 583,12 руб.