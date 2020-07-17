Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: смартфон 5G, преобразователь кассеты в MP3 и другое
Преобразователь кассеты в MP3
Привет из СССР! Это плеер с оцифровкой классических магнитных кассет. Вероятно у кого-то они остались со времён 80-х и 90-х, возможно записи каких-то торжеств, может даже в детстве кто-то прикалывался и записывал себя. Как вы понимаете, в него вставляется кассета, далее либо флешка, либо sd-карта и запись идёт на них в формате mp3 файла. Всё очень удобно и гибко. Есть даже выход aux. В комплекте даже наушники идут. Посмотреть товар
Цена 1 378,48 руб.
Мини игровой нетбук 6 дюймов 8 Гб ПЗУ 256 ГБ
Гибрид ноутбука и портативной консоли - GPD WIN 2. Ноутбук в настолько миниатюрном корпусе - это уже само по себе интересно, а тут еще и встроенный игровой контроллер с крестовиной и джойстиком.
Диагональ IPS дисплея - 6 дюймов, разрешение - 1280 x 720, а больше тут и не нужно, так как иначе будут просадки по fps. В силу портативности, железо здесь энергоэффективное, но довольно слабое - это Intel Core M3-8100Y. Впрочем, для разного рода эмуляторов и сравнительно простых игр этого будет в самый раз.Посмотреть товар
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Цена 51 793,92 руб.
Уличная камера видеонаблюдения YI
Камера наружного наблюдения с качеством картинки 1080р, корпус влагоустойчивый, есть инфракрасная подсветка для съемки в темное время суток. Крепится на кронштейн к зданию или сооружениям. Угол обзора 111 градусов, запись на флешку с емкостью до 32 гб. Удобная и практичная вещь для охраны объектов. Посмотреть товар
Цена 4 772,90 - 5 383,93 руб.
Универсальная флешка
Это универсальная карта памяти от Китайского бренда BRU. Флешка сразу же имеет все популярные интерфейсы подключения - USB Type C, Lightning, MicroUSB и, собственно, сам основной USB 3.0 порт. В наличии доступно 6 моделей флешек, а также объемы от 8 до 256 гигабайт. Посмотреть товар
Цена 683,74 - 3 241,67 руб.
Мужские наручные часы CURREN
Стильные и роскошные мужские наручные часы от довольно популярного на китайском рынке производителя CURREN, порадует вас не только своим привлекательным внешним видом, но также качественной обработкой деталей, кожаным ремешком с надежным креплением, простой настройкой, стабильным кварцевым механизмом, а также водонепроницаемым корпусом и ударостойким стеклом. Такие часы отлично подойдут на каждый день, к тому же вы без проблем сможете мыть в них руки, не опасаясь за работоспособность. Также добавлю, что часы обладают встроенным секундомером - мелочь, а приятно. Посмотреть товар
Цена 1 409,33 руб.
Смартфон Realme X50 Pro 5G 6 ГБ 128 ГБ
Этот смартфон значительно отличается от всех разрекламированных брендовых телефонов тем, что он уже работает с сетью 5G, оперативная память 6 Гб, общий объем памяти 128Гб. Аккумулятор 4200 мАч заряд держит очень долго, до нескольких дней, даже если вы его не выпускаете из рук. Посмотреть товар
Цена 32 274,90 руб.
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