Преобразователь кассеты в MP3

Привет из СССР! Это плеер с оцифровкой классических магнитных кассет. Вероятно у кого-то они остались со времён 80-х и 90-х, возможно записи каких-то торжеств, может даже в детстве кто-то прикалывался и записывал себя. Как вы понимаете, в него вставляется кассета, далее либо флешка, либо sd-карта и запись идёт на них в формате mp3 файла. Всё очень удобно и гибко. Есть даже выход aux. В комплекте даже наушники идут. Посмотреть товар

Цена 1 378,48 руб.

Мини игровой нетбук 6 дюймов 8 Гб ПЗУ 256 ГБ

Гибрид ноутбука и портативной консоли - GPD WIN 2. Ноутбук в настолько миниатюрном корпусе - это уже само по себе интересно, а тут еще и встроенный игровой контроллер с крестовиной и джойстиком.

Диагональ IPS дисплея - 6 дюймов, разрешение - 1280 x 720, а больше тут и не нужно, так как иначе будут просадки по fps. В силу портативности, железо здесь энергоэффективное, но довольно слабое - это Intel Core M3-8100Y. Впрочем, для разного рода эмуляторов и сравнительно простых игр этого будет в самый раз. Посмотреть товар

реклама

Цена 51 793,92 руб.

Уличная камера видеонаблюдения YI

Камера наружного наблюдения с качеством картинки 1080р, корпус влагоустойчивый, есть инфракрасная подсветка для съемки в темное время суток. Крепится на кронштейн к зданию или сооружениям. Угол обзора 111 градусов, запись на флешку с емкостью до 32 гб. Удобная и практичная вещь для охраны объектов. Посмотреть товар

Цена 4 772,90 - 5 383,93 руб.

Универсальная флешка

Это универсальная карта памяти от Китайского бренда BRU. Флешка сразу же имеет все популярные интерфейсы подключения - USB Type C, Lightning, MicroUSB и, собственно, сам основной USB 3.0 порт. В наличии доступно 6 моделей флешек, а также объемы от 8 до 256 гигабайт. Посмотреть товар

Цена 683,74 - 3 241,67 руб.

Мужские наручные часы CURREN

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Стильные и роскошные мужские наручные часы от довольно популярного на китайском рынке производителя CURREN, порадует вас не только своим привлекательным внешним видом, но также качественной обработкой деталей, кожаным ремешком с надежным креплением, простой настройкой, стабильным кварцевым механизмом, а также водонепроницаемым корпусом и ударостойким стеклом. Такие часы отлично подойдут на каждый день, к тому же вы без проблем сможете мыть в них руки, не опасаясь за работоспособность. Также добавлю, что часы обладают встроенным секундомером - мелочь, а приятно. Посмотреть товар

Цена 1 409,33 руб.

Смартфон Realme X50 Pro 5G 6 ГБ 128 ГБ

Этот смартфон значительно отличается от всех разрекламированных брендовых телефонов тем, что он уже работает с сетью 5G, оперативная память 6 Гб, общий объем памяти 128Гб. Аккумулятор 4200 мАч заряд держит очень долго, до нескольких дней, даже если вы его не выпускаете из рук. Посмотреть товар

Цена 32 274,90 руб.