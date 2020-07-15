Модуль понижающий

Понижающий преобразователь напряжения. Эта плата миниатюрных размеров служит для понижения входного постоянного напряжения. Для этого на ней имеется регулировочный резистор. На плату можно подать от 4.75 до 23 вольт и сделать ниже на выходе. Модуль имеет очень хорошие характеристики рабочей температуры. Подробная информация на сайте. Таких малышей не отправляют по одному, а только набором из 5 шт. Посмотреть товар

Цена 136,11 руб. / набор (5 шт.)

Наушники

Это самые дешевые беспроводные наушники на АлиЭкспресс. Они называются i7 TWS, работают по технологии Bluetooth 5.0. По сути - это копия первых аирподсов. Но должен предупредить, что магазин пока еще не имеет отзывов и оценок, впрочем, как и данный товар. Но фишка в том, что стоимость этих наушников - меньше 100 рублей. Они стоят 80 рублей. Поэтому, я посчитал своим долгом - показать Вам данный продукт.

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Цена 79,76 руб.

Кроссовки

Мужские кроссовки несомненно подойдут для повседневного ношения, так как несмотря на их массивный внешний вид-они легкие. У них качественный прочный материал, который при необходимости легко очищается. Подошва толстая, за счет этого вы становитесь выше и неровности на дорого не чувствуются. На ноге сидят как влитые, полностью повторяют форму ноги, при этом не натирают, а еще они мягкие и удобные и размерная сетка полностью соответствуют размерам. Посмотреть товар

Цена 1 105,66 - 1 513,24 руб.

Электровелосипед xiaomi

Это небольшой электровелосипед, который стоит весьма недорого. Велосипед имеет прочную трубчатую раму, небольшой электродвигатель, который расположился недалеко от заднего колеса. Помимо электрической тяги вы можете воспользоваться привычными для всех педалями. Это сделано для того, чтобы вы могли продолжить свое движение в случае разрядки аккумулятора. Велосипед имеет небольшие габариты и отлично подходит для передвижения по городским улицам. Под рамой имеется небольшой кейс, в котором находится шнур для зарядки аккумулятора. На руле расположился небольшой экран, на котором будет отображаться скорость, пройденное расстояние и конечно же заряд аккумулятора.

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Цена 101 664,62 руб.

Модная мужская сумка на плечо

Мужская сумка из искусственной кожи с карманом на молнии, есть клапан для мелочей в виде ключей, ручек, монет, наушников и прочего. Регулируемый ремень для ношения через плечо. Размер 25 на 21 см, вес 300 грамм. Прочно сшита. Подойдет для повседневной носки, удобная и практичная. Посмотреть товар

Цена 1 025,90 - 1 694,71 руб.

мужской кошелек

Кошелек из натуральной кожи, прочный с двойным стежком, отделения под молниями, клепаный язычок. внутри помещаются купюры, монеты, документы, пластиковые карты, отделка полиэстром. Размер изделия 19 на 9 см, модный и практичный бумажник отличный подарок для мужчин. Посмотреть товар

Цена 1 196,39 - 1 396,16 руб.

Беспроводное автомобильное зарядное устройство

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Качественное решение от небезызвестного бренда Baseus. Устройство представляет собой беспроводную зарядку и держатель. Выполнено в удобном форм-факторе, выглядит современно, отлично впишется в салон автомобиля. Есть множество вариаций по типу штекера. Посмотреть товар

Цена 1 096,88 - 1 389,57 руб.

Дрон

Квадрокоптер с камерой для съемки с качеством 4К, работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора. На устройстве есть 4 бесщёточных двигателя, полетное время составляет до 22 минут, сигнал действует на расстоянии до 100 метров. Размер дрона 33 на 21 см, сделан из пластика. Посмотреть товар

Цена 2 273,51 - 4 614,34 руб.