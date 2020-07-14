Кулер для процессора с подсветкой

Кулер симпатичный, имеет 4 теплоотводящие трубки и к тому же башенную конструкцию, что позволяет охлаждать любые современные процессоры. Мощность рассеивания - 145 ватт, а размеры вентилятора - 92 мм. В комплекте идут все необходимые крепления для кулера и инструкция по установке. Сокеты посмотрите у продавца на AliExpress. Посмотреть товар

Цена 2 130,70 руб.

Беспроводные наушники

Среди огромного количества беспроводных наушников я выбрал именно эти из-за их удобного использования. У них есть специальные дужки, как у обычных очков, которые не позволяют наушникам ненароком выпасть из ушей. Производительность потрясает. Работоспособность и время работы заряда батарее хватает на несколько дней бесперебойной работы. Также в них есть способность к шумоподавлению, что очень приятно во время поездки в подземке. Посмотреть товар

Цена 3 139,36 руб.

Смарт-часы, фитнес браслет, Bluetooth гарнитура в одном гаджете

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Это довольно необычный многофункциональный гаджет, который может выступать в качестве фитнес-браслета с измерением сердечного ритма, шагомером и множеством других функций.

При всем этом в нем присутствует замечательная возможность использовать его как bluetooth гарнитуру. Для этого необходимо просто достать его из ремешка. Отличная вещь для тренировок, спорта, торговых агентов или других профессий, где необходимо много общаться с клиентами.

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Цена 1 310,98 - 1 380,01 руб.

Смартфон Elephone E10 Pro

Представляю Вашему вниманию новинку от Китайского бренда Elephone. Это смартфон E10. Бюджетный вариант, который имеет 4 гигабайта ОЗУ, 128 гигабайт ПЗУ, NFC модуль, 4 задних камеры, аккумулятор на 4000 мАч и экран 6,55 дюймов. Работает это все под управлением четырехъядерного процессора MT6762D на операционной системе Android 10.0. Посмотреть товар

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Цена 9 378,83 - 10 003,80 руб.

Розетка с usb

Встраиваемая розетка штепсельного типа с дополнительными входами типа usb, используется для питания и зарядки устройств. Имеет ток в 2 ампера, рабочее напряжение 220 вольт переменного тока. Можно разместить как на горизонтальной так и вертикальной плоскости. Размер 7 на 7 см, для бытового назначения. Посмотреть товар

Цена 540,67 руб.

Сяоми Смарт-часы

Смарт-часы с цифровым типом отображения времени и информации, сопрягаются с телефоном и прочими устройствами через беспроводной канал bluetooth, имеют водонепроницаемый защищенный корпус.

Снабжены функциями фитнес тренировок, шагомером, уведомлениями, и множеством полезных опций. Внутренняя память 128 мб, питание от батареи 220 ма.ч. Посмотреть товар

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Цена 2 467,16 руб.