Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос от известного китайского бренда Baseus. Этот бренд зарекомендовал себя с положительной стороны т.к производит качественные товары в различных направлениях, в том числе и для авто. Например этот пылесос. Его не стыдно подарить водителю и купить в свой автомобиль. Мощность вполне достаточная для уборки в салоне. Работает от аккумулятора на 2000мАч, зарядки хватает на полную уборку в автомобиле. В комплекте насадки и чехол со шнуром для зарядки. Собран качественно, справляется со своим предназначением на все сто. Цена 2 923,65 руб. со скидкой будет 2521 - успейте заказать.

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Цена 2 517,56 руб.

Двухсторонний поисковый магнит

Двухсторонний магнит считается одним из сильных магнитов, так-как способен поднять груз 120 кг за раз. Даже из речки вытащит любые железяки. Так-же вместе с ним и идет прочный канат: диаметр 5,0 мм длина 15 м. Канат прослужит вам долгое время, так-как материал тут крепкий и сплетен на славу. Приходит посылка за быстрый срок и цена для такой вещи небольшая. Посмотреть товар

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Цена 1 750,40 - 1 751,13 руб.

Bluetooth трекер

Брелок с функцией "антипотеряшки". Чтобы он заработал, достаточно подключить его к смартфону по Bluetooth. После этого при утере связи с телефоном, брелок начнет издавать пронзительный писк, который поможет его найти.

То есть чтобы он засигналил, нужно или отключить брелок, выключив Bluetooth на телефоне, либо удалиться от брелка на ~ 10 метров. Наиболее актуально для тех, кто частенько теряет ключи или другую необходимую мелочь в квартире. У продавца 4 цвета на выбор. Посмотреть товар

Цена 644,54 руб.

Квадрокоптер

Коптер со складными руками, небольшого размера, легко носить с собой, удивит вас не только своей качественной съемкой, благодаря которой вы сможете разглядеть каждую деталь с высоты, но и легким управлением. Тоже пользуюсь таким и не могу нарадоваться, ведь это не только игрушка, но и полезная вещь, особенно классно смотреть на красивые виды природы с птичьего полета, да и с четкой передачей картинки. Экран-это ваш смартфон, подключается мгновенно без потери связи. Дрон летит на отлично, присутствует скоростной режим, летает без помех, но не следует запускать в ветреную погоду. Имеется несколько запасных аккумуляторов, один аккумулятор держит заряд 30 минут. Посмотреть товар

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Цена 1 821,20 - 4 063,58 руб.

Тонометр Cigii

Питаться прибор может как от сети, при помощи зарядного устройства, а можно установить четыре батарейки, что очень удобно во время путешествий. Манжета универсального размера и подходит как на самую тоненькую ручку, так и на довольно объемную. Застегивается она при помощи довольно надежной липучки, которая не расстегивается при наполнении воздухом.

Надев манжету, достаточно нажать кнопочку старт и все, дальше прибор все сделает сам. После завершения измерений, на экране высветятся значение верхнего и нижнего давления, а также пульс. Измерения достаточно точные и позволяют следить за любыми изменениями давления. Посмотреть товар

Цена 1 306,60 - 1 333,60 руб.

Инфракрасный термометр ELERA

Инфракрасный термометр с бесконтактным типом действия, с подсвечивающимся дисплеем, измеряет температуру на расстоянии до 2 метров, работает от батареек типа ААА. Имеет несколько функцией для удобства использования. Скорость срабатывания до 1 сек. Подойдет детям и взрослым. Размер 10 на 2 см, вес 120 грамм. Посмотреть товар

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Цена 1 529,23 руб.

Фонарь

Переносной портативный фонарь с углом освещения на 180 градусов, имеет прочный пластиковый водонепроницаемый корпус. Мощность прибора 100 ватт, яркость светодиодных элементов 4000 люмен. Питается от батареек типа ААА. Можно брать в дорогу, на природу, при ремонте авто и для создания точечного освещения. Посмотреть товар

Цена 286,14 - 688,34 руб.