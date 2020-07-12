Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: USB паяльник, радиоуправляемый самолет с HD камерой и другое
Светодиодный кнопочный выключатель питания
Яркая светодиодная кнопка, приспособить её можно к любому переключателю на мотоцикл или авто. Работает от постоянного тока 12В, светиться неоновым светом, приятно смотреть в темноте. В широком выборе, есть абсолютно разные цвета, от зеленого до розового. Так же сам значок включения и выключения имеет разные формы.Посмотреть товар
Цена 65,80 - 233,96 руб.
USB паяльник
Компактный, портативный USB-паяльник со встроенным дисплеем и функцией регулировки нагрева. Данный паяльник привлекает внимание покупателей прежде всего своей портативностью, ведь вы можете запитать его от своего ноутбука, адаптера или простого powerbank'a, а при помощи кнопок сможете выставить необходимую температуру нагрева, что также очень удобно.
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Цена 1 314,51 руб.
Автомобильные часы
Простые, автомобильные часы. Показывают время и температуру в салоне. Есть подсветка. Удобно если не работают часы в машине, а телефон доставать не удобно (ну либо другие ситуации). Продаются за 260 рублей. Посмотреть товар
Цена 268,32 руб.
Ультразвуковой отпугиватель грызунов
Как известно мыши, крысы и другие грызуны любят почесать свои зубы и погрызть, например проводку авто, который долго стоит в гараже.
Ну, конечно, этот прибор применим для этих целей.
Он издает звуковой волны в диапазоне от 12 до 25 килогерц, которые не слышны человеческому уху, но для грызунов этот звук не переносим. К тому же устройство гаджета такое, что он воспроизводит меняющейся и непостоянный звуковой сигнал, это не позволяет грызунам приспосабливаться к нему. Устанавливается устройство под капотом и питается от аккумулятора.Посмотреть товар
Цена 811,52 руб.
Tronsmart T6 Plus беспроводная колонка
Портативная беспроводная колонка с мощностью 40 ватт, корпус влагозащищенный, подключается к устройствам через bluetooth порт, есть функция воспроизведения треков, поддерживает все аудиоформаты. В корпусе есть разъемы для наушников, работает от батареи на 3300 ма.ч, изготовлена из метало пластика. Посмотреть товар
Цена 5 116,93 - 5 181,27 руб.
Радиоуправляемый самолет с HD камерой
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Радиоуправляемая модель самолета Z51 Predator. Продавец предоставляет впечатляющий набор опций, а именно 24 штуки. За небольшую доплату RC модель будет оснащена камерой, а также красными и зелеными светодиодами, для лучшей заметности в сумерках.
Одного аккумулятора хватает примерно на 20 минут полета. При цене от 1560 руб. - это один из лучших RC самолётов для начинающих. Дешёвый, крепкий, легко модифицируется.
Цена 1 559,43 - 3 476,36 руб.
Мужские спортивные часы BOAMIGO
Многофункциональные и современные мужские часы, предназначенный в первую очередь для поклонников активного образа жизни. Часы обладают прочным, водонепроницаемым и ударостойким корпусом, износостойким стеклом, надежным ремешком, а также огромным количеством функций - подсветкой, секундомером, возможностью отображения дня недели. Если вы давно искали надежные и недорогие часы, с которыми можно и на работу сходить и в поход отправится, то данный товар может вас заинтересовать.
Цена 1 057,90 руб.
Поясная сумка MISFITS
Сделана из натуральной кожи для мужчин, одевается через плечо, ремешок можно регулировать по длине. Отделение на молнии, прочная и вместительная до 500 мл. Размер 26 см, ремень чуть больше метра. Можно поместить телефон, ключи, документы. Вес изделия 330 грамм. Подойдет для ношения на каждый день. Посмотреть товар
Цена 1 758,29 руб.
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