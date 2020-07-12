Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подборка интересных и полезных товаров с Aliexpress: USB паяльник, радиоуправляемый самолет с HD камерой и другое

для раздела Блоги
+
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
2x8Gb 2666 Corsair - цена упала
Цена на память рухнула - 2x16 2400 Corsair

Светодиодный кнопочный выключатель питания

Яркая светодиодная кнопка, приспособить её можно к любому переключателю на мотоцикл или авто. Работает от постоянного тока 12В, светиться неоновым светом, приятно смотреть в темноте. В широком выборе, есть абсолютно разные цвета, от зеленого до розового. Так же сам значок включения и выключения имеет разные формы.Посмотреть товар

Цена 65,80 - 233,96 руб.

USB паяльник

Компактный, портативный USB-паяльник со встроенным дисплеем и функцией регулировки нагрева. Данный паяльник привлекает внимание покупателей прежде всего своей портативностью, ведь вы можете запитать его от своего ноутбука, адаптера или простого powerbank'a, а при помощи кнопок сможете выставить необходимую температуру нагрева, что также очень удобно.

реклама

Посмотреть товар

Цена 1 314,51 руб.

Автомобильные часы 

Простые, автомобильные часы. Показывают время и температуру в салоне. Есть подсветка. Удобно если не работают часы в машине, а телефон доставать не удобно (ну либо другие ситуации). Продаются за 260 рублей. Посмотреть товар

Цена 268,32 руб.

Ультразвуковой отпугиватель грызунов 

Как известно мыши, крысы и другие грызуны любят почесать свои зубы и погрызть, например проводку авто, который долго стоит в гараже.

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Ну, конечно, этот прибор применим для этих целей.

Он издает звуковой волны в диапазоне от 12 до 25 килогерц, которые не слышны человеческому уху, но для грызунов этот звук не переносим. К тому же устройство гаджета такое, что он воспроизводит меняющейся и непостоянный звуковой сигнал, это не позволяет грызунам приспосабливаться к нему. Устанавливается устройство под капотом и питается от аккумулятора.Посмотреть товар

Цена 811,52 руб.

Tronsmart T6 Plus беспроводная колонка

Портативная беспроводная колонка с мощностью 40 ватт, корпус влагозащищенный, подключается к устройствам через bluetooth порт, есть функция воспроизведения треков, поддерживает все аудиоформаты. В корпусе есть разъемы для наушников, работает от батареи на 3300 ма.ч, изготовлена из метало пластика. Посмотреть товар

Цена 5 116,93 - 5 181,27 руб.

Радиоуправляемый самолет с HD камерой 

реклама

Радиоуправляемая модель самолета Z51 Predator. Продавец предоставляет впечатляющий набор опций, а именно 24 штуки. За небольшую доплату RC модель будет оснащена камерой, а также красными и зелеными светодиодами, для лучшей заметности в сумерках.

Одного аккумулятора хватает примерно на 20 минут полета. При цене от 1560 руб. - это один из лучших RC самолётов для начинающих. Дешёвый, крепкий, легко модифицируется.

Посмотреть товар

Цена 1 559,43 - 3 476,36 руб.

Мужские спортивные часы BOAMIGO

Многофункциональные и современные мужские часы, предназначенный в первую очередь для поклонников активного образа жизни. Часы обладают прочным, водонепроницаемым и ударостойким корпусом, износостойким стеклом, надежным ремешком, а также огромным количеством функций - подсветкой, секундомером, возможностью отображения дня недели. Если вы давно искали надежные и недорогие часы, с которыми можно и на работу сходить и в поход отправится, то данный товар может вас заинтересовать.

Посмотреть товар

Цена 1 057,90 руб.

Поясная сумка MISFITS

Сделана из натуральной кожи для мужчин, одевается через плечо, ремешок можно регулировать по длине. Отделение на молнии, прочная и вместительная до 500 мл. Размер 26 см, ремень чуть больше метра. Можно поместить телефон, ключи, документы. Вес изделия 330 грамм. Подойдет для ношения на каждый день. Посмотреть товар

Цена 1 758,29 руб.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

гаджеты технологии техника находки дешевые товары алиэкпресс элекроника подарки полезная электроника дешевые товары из китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
15
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
3
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
51
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
35
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
24
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
151
Обзор и тестирование материнской платы MSI Creator TRX40
28
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
105
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 51
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 105
Обзор и тестирование AMD Ryzen 9 3900XT: чуть больше за ту же цену
7 июля 2020 151
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 118
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – Windows XP от GeForce 6 до Maxwell
9 июля 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

9 недорогих смартфонов Xiaomi 2019 года можно обновить до стабильной MIUI 12 – ссылки на официальную прошивку
15
AMD придумала, как значительно снизить количество ошибок в драйверах на видеокартах Radeon
88
Геймеры не покупают дорогие видеокарты и не спешат переходить на 4К – статистика Steam за июнь 2020 года
147
Xiaomi Mi 9T подешевел на 100 долларов – самая низкая стоимость лучшего флагмана 2019 года с начала продаж
15
HUAWEI указала сроки и смартфоны, которые точно получат EMUI 10.1 в Европе в 2020 году
17
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 15 тысяч рублей – мощный процессор, продвинутая камера и подарок на 6 000 рублей
14
Маловато будет: AMD объявила войну видеокартам с 4 Гбайт памяти
72
Российская цена Xiaomi Redmi Note 9 Pro упала на 10 000 рублей – самая низкая стоимость за самый сбалансированный телефон лета 2020 года
24
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться значительно быстрее RTX 2080 Ti благодаря повышенным тактовым частотам до 2200 МГц против 1545 МГц
37
Представлены 3 материнские платы на чипсете AMD B550 с флагманскими характеристиками и ценой от 100 долларов
28
NVIDIA рекомендует обновить драйверы из-за обнаруженной уязвимости
35
Дискретная видеокарта от китайского полупроводникового гиганта оказалась медленнее интегрированного чипа Intel 4-летней давности
24
Энтузиасты показали, как бы выглядел ремейк культовой GTA San Andreas на Unreal Engine 4 - невероятная графика и тщательно воссозданная атмосфера великой игры
11
AMD Radeon RX Big Navi – технические характеристики, позиционирование и примерная дата начала продаж
14
Оптимальный выбор недорогого игрового процессора лета 2020 года – Core i5-10400F против Ryzen 5 3600 по версии экспертов Benchmark
30
Флагманский APU Ryzen 7 4700G был протестирован на частоте 4,55 ГГц - новинка оказалась быстрее, чем Ryzen 7 3800X и Core i9-10700K
8
Стала известна возможная дата анонса начала продаж и цены Sony PlayStation 5
15
Раскрыты детали AMD EPYC Milan «Genesis» следующего поколения на базе Zen 3 7нм+ в Igor's Lab
30
Ubisoft показала первый официальный тизер Far Cry 6
10
AMD Ryzen 5 3600XT на частоте 5.7 ГГц обновил рекорд Cinebench R15
2

Популярные статьи

32 Гб оперативной памяти не нужны игровому компьютеру в 2020 году - мнение владельца ПК с избыточным объемом ОЗУ
375
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Топ 5 неочевидных ошибок при сборке игрового ПК в 2020 году, цена которым - потерянные деньги и FPS в играх
70
Обзор электронной книги Onyx Boox Volta с подсветкой Moon Light 2
18
5 фактов, которые вы должны знать про FIFA 21 перед её покупкой
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
15
Sony инвестировала в Epic Games 250 млн долларов - изучаем причины и развитие событий
4
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля стоимостью до 200 долларов
3

Сейчас обсуждают

D3m0n
18:10
В продаже замечена копия Apple AirPods для одноухих великанов
Михаил Карт
18:09
Господи, да где вы их находите? Я бы ща 20к с удовольствием взял бы. Думаю Mix2 сменить. Хотя и он мне на самом деле очень нравится.
Xiaomi Mi 9T подешевел на 100 долларов – самая низкая стоимость лучшего флагмана 2019 года с начала продаж
Дмитрий Гущин
18:08
Производство уже переключено. А вот склады освободить надо, да
NVIDIA прекращает производство видеокарт RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti - цены на видеоадаптеры могут пойти вверх из-за дефицита
Анатолий Голощапов
18:05
Всем насрать, Сони топ
Стала известна возможная дата анонса начала продаж и цены Sony PlayStation 5
Анатолий Голощапов
18:04
Причем тут пс4 и условия ее популярности. PlayStation раскрученный брэнд, который Сони вывели в отдельный сегмент рынка. Достаточно просто сказать " ща выйдит навэй пиэз ' и все. Он становится самым ж...
Стала известна возможная дата анонса начала продаж и цены Sony PlayStation 5
krestover
18:00
И как же это пережить то?
NVIDIA прекращает производство видеокарт RTX 2070, RTX 2070 Super, RTX 2080 Super и RTX 2080 Ti - цены на видеоадаптеры могут пойти вверх из-за дефицита
Appengamer
17:57
4-гиговки действительно своё отживают. К концу года отвалятся от сети эфира и хлынут потоком на вторичку. Поэтому АМД забеспокоилась. В следующем году, после новогодних праздников, будут баксов по 100...
Маловато будет: AMD объявила войну видеокартам с 4 Гбайт памяти
Алексей Яворский
17:54
На хонор 8х что слышно?
HUAWEI указала сроки и смартфоны, которые точно получат EMUI 10.1 в Европе в 2020 году
XwrieR
17:54
Как только перекроют им технологии то максимум они покажут уровень производительности видеоадаптеров времени Х, то есть того времени когда им перекрыли «кислород». Это же Китай, они сами могут делать ...
Дискретная видеокарта от китайского полупроводникового гиганта оказалась медленнее интегрированного чипа Intel 4-летней давности
Тарас Анатольевич Бойко
17:54
Вспомни 5600хт, с 6 гб
Маловато будет: AMD объявила войну видеокартам с 4 Гбайт памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем